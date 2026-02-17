Video Taxă pe jocurile de noroc online, pentru finanțarea educației. Negrescu: Propunerea ar putea genera până la 4 miliarde de euro anual

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a cerut în plenul Legislativului European aplicarea unei taxe pe jocurile de noroc și pariurile online. Propunerea ar putea genera până la 4 miliarde de euro anual, iar banii ar putea merge către finanțarea educației.

„În plenul Parlamentului European am reiterat o propunere care câștigă tot mai mult sprijin la nivel european: o taxă dedicată finanțării educației, aplicată industriei jocurilor de noroc și pariurilor online. Piața jocurilor de noroc online este una dintre industriile digitale cu cea mai rapidă creștere generând zeci de miliarde de euro anual. Totuși, o parte semnificativă din aceste profituri scapă unei impozitări echitabile, iar regulile rămân fragmentate la nivel european”, a anunțat vicepreședintele parlamentului European, Victor Negrescu.

Liderul european propune o contribuție europeană aplicată peste taxele naționale existente pe cifra de afaceri, o directivă europeană fermă împotriva platformelor ilegale și neautorizate, precum și o aplicare unitară, pentru a evita distorsiunile și concurența fiscală neloială în domeniu.

Potrivit informațiilor furnizate de acesta, estimările arată că „o astfel de măsură ar putea genera între 2 și 4 miliarde de euro anual”. Astfel, taxa ar aduce până la aproximativ 28 de miliarde de euro în viitorului buget european pe termen lung.

„Este o chestiune de echitate. Această industrie beneficiază din plin de piața unică, de infrastructura digitală europeană și de accesul transfrontalier, dar funcționează încă sub reguli inegale și cu un nivel de control insuficient”, explică liderul european.

Totodată, acesta indică faptul că Europa are nevoie de resurse proprii credibile, iar banii ar putea merge direct către educație, formare de competențe, prevenție, tratament al dependenței și sănătate mintală. „Dacă vrem o Uniune care investește în oameni și în viitor, trebuie să avem curajul să regândim sursele de finanțare”, subliniază Victor Negrescu.