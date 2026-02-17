search
Adrian Cioroianu, la Interviurile Adevărul

România trimite doi sportivi la Jocurile Paralimpice. Cine sunt cei care vor flutura drapelul Milano Cortina

0
0
Publicat:

Comitetul Național Paralimpic (CNP) a anunțat astăzi, oficial, participarea României la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, competiție care va reuni, în perioada 6-15 martie 2026, cei mai buni sportivi paralimpici ai lumii în disciplinele de iarnă. În premieră, România trimite doi sportivi.

Cei doi sportivi care vor reprezinta România FOTO Captură foto
Cei doi sportivi care vor reprezinta România FOTO Captură foto

România va fi reprezentată de doi sportivi: Mihăiță Papară – para snowboard (clasa SB-LL1) și Andrei-Sorin Popa – para schi alpin (clasa LW9-2, Standing).

Participarea celor doi sportivi a fost confirmată oficial la 16 februarie de Federația Internațională de Schi și Snowboard (FIS), prin aprobarea invitațiilor Bipartite, mecanismul prin care România a obținut accesul în competiție, în absența unor locuri cotă directe, informează CNP.

La cele două discipline, snowboard și schi alpin, se califică 16 sportivi, ca urmare a îndeplinirii baremului, dar există și 5 locuri pentru fiecare probă pe care Comitetul Internațional Paralimpic le distribuie în funcție de solicitări. Aici, insistența actualei conduceri a CNP a avut un rol determinat. România merge cu statul de invitat, pe unul dintre cele 5 locuri.

Mihăiță Papară – continuitate și experiență internațională

Născut la 6 ianuarie 1980, Mihăiță Papară va concura în probele de Snowboard Cross (SBX) și Banked Slalom (BSL). Activ în circuitul internațional din 2014, el este cel mai experimentat sportiv român din para snowboard și unul dintre reperele României în sporturile paralimpice de iarnă.

A reprezentat România la Jocurile Paralimpice de la PyeongChang 2018 și Beijing 2022, iar participarea la Milano-Cortina 2026 marchează a treia sa prezență paralimpică consecutivă – o continuitate unică pentru România în această disciplină.

Palmaresul său include 38 de starturi în Cupa Mondială, un podium mondial, cinci podiumuri în Cupa Europeană, clasări repetate în Top 10 și locul 3 în clasamentul general mondial (BSL & SBX) în sezonul 2020-2021. La Campionatele Mondiale a obținut clasări notabile, inclusiv locul 8 la La Molina (2015) și locul 8 la Dual Banked Slalom (2023).

Sezonul 2025-2026 confirmă revenirea sa la un nivel competitiv ridicat: medalia de argint în clasamentul general european la SBX (categoria LL1), două victorii în Nor-Am Cup (Big White, Canada), o victorie și un loc 2 în Cupa Europeană la Kühtai, precum și podium la Lenk (Elveția). Rezultatele recente îl mențin constant în Top 5 continental.

Într-un sport dominat de națiuni cu tradiție puternică, Papară rămâne competitiv la nivel internațional, valorificând experiența acumulată în peste un deceniu de competiții.

Andrei-Sorin Popa – progres accelerat și debut paralimpic

Andrei-Sorin Popa, născut la 25 februarie 1987, concurează în para schi alpin, clasa LW9-2 (Standing), în proba de Slalom (SL). În această categorie, sportivii concurează în poziție verticală, iar rezultatele sunt ajustate prin sistemul de factorizare FIS pentru a asigura echitatea competițională între clase.

Citește și: Paralimpicii români vor să dea lovitura la Jocurile Olimpice. Eduard Novák a stabilit planul de medalii

După un accident vascular cerebral suferit în 2020, care i-a afectat mobilitatea, Andrei și-a reconstruit parcursul sportiv, iar sezonul 2025–2026 a marcat debutul său real în circuitul internațional, cu susținerea Comitetului Național Paralimpic.

Începând din decembrie 2025, a înregistrat 11 starturi internaționale FIS, patru podiumuri și clasări repetate în Top 6. Printre rezultatele notabile se numără locul 2 la Hinterstoder (Austria) și trei locuri 3 la Rokytnice (Cehia) și Jasná (Slovacia). Evoluția sa indică un progres accelerat și o adaptare solidă la nivel competițional internațional.

Președintelui CNP, Carol-Eduard Novák, a declarat: „Participarea României la Milano-Cortina 2026 este mai mult decât o prezență sportivă. Este confirmarea faptului că sporturile paralimpice de iarnă revin pe agenda performanței, chiar și într-un context structural dificil. Mihăiță Papară înseamnă continuitate și experiență, iar Andrei-Sorin Popa reprezintă rezultatul direct al procesului de dezvoltare inițiat în 2025 și al progresului accelerat. Investiția în descoperirea de noi sportivi și în performanță produce rezultate, iar România rămâne relevantă în sportul paralimpic internațional”.

Papară bifează a treia Olimpiadă la rând

Milano-Cortina 2026 va marca a cincea participare a României la Jocurile Paralimpice de Iarnă, după edițiile din 2010 (Vancouver), 2014 (Soci), 2018 (PyeongChang) și 2022 (Beijing). La ultimele ediții, doar Papară a reprezent România.

Pentru Milano Cortina, România mai avea două nume pe lista de rezervă: Theo Matican și Dany Ștefan. 

Schimbări majore sub conducerea lui Novák

Medicul Sorin Matican, tatăl și antrenorul lui Theo, spune că situația s-a schimbat radical la Comitetul Național Paralimpic (CNP) de la mijlocul anului trecut, de când instituția care coordonează activitatea sportivă a persoanelor cu dizabilități în România a fost preluată de actual președinte, Eduard Novák.

E meritul președintelui actual. A restructurat și a organizat instituția pentru performanță. Sunt schimbări în bine. A cumpărat scaune, și-a adus colaboratori pricepuți, pe Eva Tofalvi și pe Eniko Mikloș, a adunat sportivii pentru sporturile de iarnă la Miercurea Ciuc. A făcut Paralimpic Summer Event, a organizat Paralimpic Winter Event. Pe 25 februarie are loc Gala Paralimpicilor, cu participarea lui Andrew Parsons, președintele Comitetului Internațional Paralimpic. În mai puțin de o jumătate de an, s-au făcut lucruri care nu s-au făcut în atâția ani”, spune medicul Matican..

Înființat în 2001, CNP este membru al Comitetului Paralimpic Internațional și afiliat la cele mai importante organizații internaționale de profil.

Comitetul Național Paralimpic beneficiază de un buget de 10 milioane de lei, care vine din procentul de 0,5% recoltat din taxele de la jocurile de noroc din România.

