Localnicii din comuna lui Brâncuși, revoltați din cauza unei cariere de calcar VIDEO

Localnicii din satul Gureni, comuna Peștișani, Gorj, unde s-a născut Constantin Brâncuși, sunt revoltați. Agenția pentru Protecția Mediului a emis acord pentru o carieră de calcar care va fi exploatată prin dinamitare.

Exploatarea calcarului se face de pe un versant care se află în apropierea caselor.

Împotriva Acordului de mediu a fost depusă o plângere prealabilă la Agenția de Protecția Mediului (APM) Gorj de către Fundația Valea Bistriței și o organizație de protecție a mediului.

Cătălin Șchiopu, vicepreședintele Fundației Valea Bistriței, a realizat o filmare chiar de pe versantul pe care o societate comercială, Explocard SRL din Gorj (care mai deține microcariera de cărbune - balastiera - din Peștișani), dorește să-l pună la pământ. De aici și până la locuințe este doar o aruncătură de băț.

„Se dorește o derocare de la cota 300, adică doborârea unui versant. Eu am urcat acolo și doar sunetul apei se aude. Când o să ajungă excavatorul acolo, deasupra caselor, va fi un zgomot infernal. Regula de bază în protecția mediului este să ai un paravan, care să absoarbă zgomotul. Localnicii vor fi afectați fonic, deoarece cea mai mare comasare de case din Gureni este chiar vis-a-vis de viitoarea carieră, la peste 100 de metri distanță în linie dreaptă“, a spus Cătălin Șchiopu.

O altă poluare va fi cea cu praf rezultat din derocarea calcarului. „În al doilea rând, praful degajat peste sat. Apoi, vibrațiile generate de funcționarea piconului. Tot ce înseamnă pietriș și pământ vor ajunge în albia Bistriței, care se află la 50 de metri“, a mai precizat vicepreședintele fundației, care a constatat și discrepanțe între studiu de evaluare a impactului și memoriu de prezentare a proiectului.

Totodată, Cătălin Șchiopu susține că și grădinile oamenilor din Gureni vor fi afectate de praful de calcar, iar o sursă de existență, esențială pentru localnici, va fi compromisă.

Arie specială de conservare

Cătălin Șchiopu susține că fauna va fi afectată, precum și turismul din zonă, deoarece au apărut mai multe pensiuni. Mai mult decât atât, acesta spune că zona a fost inclusă într-o rezervație specială, prin hotărâre de guvern.

De asemenea, acesta susține că zona a fost inclusă într-o rezervație specială, dar fără ca să fie publicate și măsurile care se impun: „Guvernul României a emis o hotărâre de guvern în anul 2022 prin care a transformat această arie într-una specială de conservare, cu niște restricții mult mai mari, doar că a uitat să publice în Monitorul Oficial care sunt aceste măsuri. Am trimis o adresă la Guvern, pentru a vedea care sunt acele măsuri, iar APM Gorj nu a așteptat să vedem care sunt acele măsuri și a emis acordul“.

APM Gorj: „Se va formula un răspuns“

Nicolae Giorgi, directorul APM Gorj, a spus că plângere prealabilă a fost înregistrată și urmează să fie analizată: „Am primit de la Bankwatch o petiție, am dat-o la colegii de la Petiții și Biodiversitate să formuleze un răspuns. Este făcut un studiu evaluare, a fost făcută dezbatere publică și a fost respectată legea. O să vedem despre ce este vorba“.

Localnicii din Gureni susțin că nu au fost lăsați să intre în sală

O localnică din Gureni a povestit ce s-a întâmplat la o dezbatere organizată: „Am aflat de pe site-ul APM de această întâlnire. Am fost în sat și i-am determinat pe oameni să vină. Când am ajuns la Peștișani, sala era deja ocupată. Poliția nu ne-a dat voie să intrăm. Au intrat 15 persoane din 50. Am reușit să intru și eu, iar în sală erau angajați de-ai lui, ai celui care vrea să exploateze cariera de calcar“.