Aplicația prin care poți sesiza orice primărie din România. A fost dezvoltată de cinci elevi și studenți

O echipă formată din cinci elevi și studenți pasionați de informatică lucrează la dezvoltarea unei aplicații prin care utilizatorii pot trimite sesizări către orice primărie din țară.

Proiectul „RReports“ a fost premiat recent de către Social Impact Award Romania cu suma de 4.000 de euro, pentru cele mai bune afaceri cu impact social din România. Tinerii care lucrează la această aplicație sunt din zone diferite ale țării: Târgu Jiu, Tecuci, Satu Mare, Cluj Napoca și din Germania.

„Am aplicat la program «Academia DpIT“ din Cluj. A fost un proces de selecție și am fost grupați în echipe, care trebuie să vină la final cu o idee de proiect, iar la final este un concurs, iar echipa noastră a reușit să obțină atunci premiul special «Nagarro». Am propus această aplicație pe care am început ulterior să o dezvoltăm“, a povestit Daniel Bîrsan, membru al echipei și elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu“ din Târgu Jiu.

Cum funcționează aplicația

Liceanul din Târgu Jiu a explicat modul în care va funcționa aplicația: „Este o aplicație de sesizări către primării. Momentan, sesizările se trimit către primării prin anumite adrese de e-mail, telefonic sau prin deplasare la un ghiseu. Unele orașe mari au dezvoltate anumite aplicații, care nu sunt cel mai ușor de utilizat. Prin aplicația noastră, ne dorim să se poată trimite sesizări către orice primărie de oraș sau comună din toată țara. În plus, este mult mai ușor de utilizat“.

De asemenea, tinerii care formează echipa „RReports“ vor să adauge și alte funcții aplicației, ca să fie cât mai utilă pentru cetățeni: „De exemplu, ca o sesizare să fie publică, iar cetățenii să vadă direct din aplicație ce sesizări sau probleme există din zona lor. O să mai avem și partea de știri unde partenerii noștri pot să facă anumite anunțuri către cetățeni. De exemplu, firma de furnizare a apei să anunțe că întreruperea alimentării cu apă“, a spus Daniel Bîrsan.

Când va putea fi utilizată

Daniel Bîrsan spune că aplicația este aproape finalizată și că va putea fi utilizată în primăvara anului viitor: „Aplicația este aproape gata, dar fiind o aplicaței de interes public trebuie să avem foarte mare grijă la securitate și la anumite funcții cheie, astfel încât confidențialitate este foarte importantă. Sperăm ca, până în primăvara anului viitor, să fie gata“.

Tinerii au purtat discuții cu reprezentanții autorităților locale, care doresc ca aplicația să fie disponibilă și în localitățile lor.

Daniel Bîrsan spune că, în viitor, va fi nevoie de cooptarea mai multor persoane: „Suntem o echipă destul de mică și ne gândum pentru dezvoltarea ulterioară să cooptăm și alte persoane sau să externalizăm anumite servicii“.

Daniel vrea să meargă, după terminarea liceului, la Facultatea de Matematică și Informatică, din cadrul Universității București.