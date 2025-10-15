search
Plățile online sperie încă mulți români. De ce evită cardul la cumpărături

Publicat:

Românii sunt obișnuiți și folosesc frecvent plățile electronice, dar când fac cumpărături online cu plată ramburs, la livrare, opțiunea cea mai răspândită rămâne în continuare cash-ul, potrivit celui mai recent studiu de piață.

Un curier predă coletele destinatarului
6 din 10 români încă se tem să facă plăți cu cardul când fac cumpărături online

Potrivit acestuia, 6 din 10 preferă numerarul atunci când fac achiziții cu plată ramburs, deși au la dispoziție multiple opțiuni de plată electronică la livrare, precum plata cu cardul la curier, plata prin aplicația de curierat sau link de plată.

Pe de altă parte, doar un sfert folosesc plata cu cardul la livrare, prin POS, în timp ce metodele complet digitale sunt folosite de numai 12% dintre respondenți.

Contradicția este cu atât mai vizibilă raportat la comportamentele de utilizare a metodelor de plată digitale. 35% dintre respondenți spun că folosesc cardul zilnic, fie pentru plăți la POS, contactless, în aplicații sau online, iar alți 40,5% fac acest lucru măcar de câteva ori pe săptămână.

La cumpărături online, 7 din 10 români plătesc cu cardul direct pe site-ul comerciantului, în timp ce numerarul este ales constant de doar 19%. Generațiile tinere conduc tranziția spre digital - 73% dintre cei din generația Millennials și 70% dintre Gen Z preferă plata online cu cardul, însă chiar și ei aleg uneori plata cash la livrare, văzută ca un refugiu de siguranță și control.

Motivațiile care mențin plata cu numerarul la livrare țin mai mult de psihologie decât de tehnologie. Patru din zece români (42%) se tem de fraude online, iar peste o treime (37%) nu au încredere deplină în comercianți. Paradoxal, suspiciunea este chiar mai mare în rândul tinerilor: 52% dintre Gen Z spun că nu au încredere în magazinele online, iar 43% se tem de fraude. În plus, 38% dintre respondenți preferă să plătească doar după ce verifică produsul, iar un sfert aleg numerarul pentru libertatea de a refuza comanda fără complicații.

Preferă plata ramburs, dar nu au banii când le vine curierul

Numerarul este perceput drept cea mai sigură soluție, însă realitatea arată contrariul. Aproape 60% dintre români recunosc că s-au trezit cel puțin o dată fără bani pregătiți atunci când a venit curierul, un procent care crește la aproape 2 din 3 tineri din Generația Z (66%) dacă includem și situațiile ocazionale. Datele arată clar că, deși cash-ul oferă iluzia de control, plățile digitale răspund mai bine unei nevoi practice și imediate, în special pentru generațiile tinere.

„Peste 75% dintre români spun că fac plăți cu cardul cel puțin de câteva ori pe săptămână, dacă nu chiar zilnic, iar la polul opus, doar 3% declară că nu folosesc aproape niciodată această metodă de plată. România se află într-o tranziție rapidă spre plăți digitale, însă numerarul rămâne o ancoră psihologică, oferind consumatorilor sentimentul de control l. Cardul domină în mediul online, iar plățile digitale la curier câștigă treptat teren. Pentru ca această schimbare să se accelereze, românii își doresc simplitate, siguranță și beneficii clare. Cargus investește constant pentru ca experiența de cumpărare și livrare să fie cât mai simplă și lipsită de griji, oferindu-le clienților predictibilitate, siguranță și flexibilitate”, spune Belgin Bactali, CEO Cargus.

Citește și: 2,3 milioane de carduri bancare, expuse pe dark web. Cum operează hackerii și cum vă puteți păstra banii

Percepția românilor despre curieri confirmă această tendință. Două treimi cred că posibilitatea de a plăti cu cardul la livrare transmite seriozitate și respect față de client, iar pentru 39% este chiar un semn clar de profesionalism. În același timp, 42% dintre respondenți ar trece la plăți digitale dacă ar avea mai multă siguranță împotriva fraudelor, 39% dacă procesul ar fi mai simplu și mai rapid, iar 29% dacă ar primi beneficii concrete, precum reduceri sau puncte de loialitate.

Diferențele de generație sunt evidente: tinerii din Gen Z și Mileniali reacționează mai ușor la beneficii și simplitate, în timp ce pentru cei peste 45 de ani criteriul principal rămâne siguranța. Totodată, rolul plății ramburs rămâne critic pentru piața locală, deoarece dacă această opțiune ar dispărea, doar aproape jumătate dintre români ar continua să cumpere la fel, în timp ce 36% spun că ar comanda mai rar și 13% chiar că ar renunța complet la achizițiile online din acest motiv.

BM: Românii stau bine la capitolul servicii financiare

În vara acestui an, un studiu al Băncii Mondiale evidenţia faptul că românii stau bine la capitolul servicii financiare, 68% dintre adulții din mediul rural având un cont bancar, în timp ce la nivelul țării procentul de deținători de astfel de conturi depășește 71%.

Tot mai mulți adulți din țările cu venituri mici și medii dețin acum conturi bancare sau alte conturi financiare, ceea ce indică o creștere a gradului de economisire formală, potrivit raportului Global Findex 2025 al Grupului Băncii Mondiale. Acest avans în ce privește incluziunea financiară creează noi oportunități economice. Tehnologia telefoanelor mobile a jucat un rol esențial în această evoluție: 10% dintre adulții provenind din economiile în curs de dezvoltare folosesc un cont financiar de pe telefonul mobil pentru a economisi - o creștere de 5 puncte procentuale față de 2021.

În 2024, 40% dintre adulții din economiile în curs de dezvoltare au economisit printr-un cont financiar - o creștere de 16 puncte procentuale față de 2021, cea mai rapidă din ultimul deceniu. Creșterea gradului de economisirea personală - prin intermediul băncilor sau a altor instituții formale - alimentează sistemele financiare naționale, punând la dispoziție mai multe fonduri pentru investiții, inovație și creștere economică, arată Banca Mondială (BM) în raport. În Africa Subsahariană, economisirea formală a crescut cu 12 puncte procentuale, ajungând la 35% dintre adulți.

Economie

