Cum au ajuns deținuții să rezolve problema crizei forței de muncă în România. Cât câștigă un condamnat şi care sunt beneficiile angajatorilor

Penitenciarul Botoșani derulează un program inedit prin care diferiți agenți economici se pot folosi munca deținuților. Beneficiile sunt multiple, spun reprezentanții penitenciarului. Deținuții câștigă bani și zile de libertate iar patronii forță de muncă eficientă, fără cheltuieli suplimentare.

Un penitenciar din România a găsit o soluție pentru a rezolva și criza de angajați din mediul privat și problema masivă a integrării foștilor condamnați în societate. Pe lângă programe de alfabetizare, școlarizare și cursuri de calificare, penitenciarul încheie contracte cu agenții economici și le oferă deținuților o șansă de a munci, de a învăța o meserie și, mai ales, de a câștiga bani pe durata detenției. Este probabil unul dintre cele mai ample și țintite programe de integrare socială a deținuților din România, cu rezultate incredibile, spun reprezentanții Penitenciarului Botoșani. „Studiile de specialitate arată că dintre cei care muncesc pe timpul detenției sunt și cei care au cel mai scăzut risc de a reveni în penitenciar din cauza sentimentului de inadaptare la rigorile societății”, a precizat comisarul Anna Maria Rotariu, de la Penitenciarul Botoșani.

„Un om care muncește își schimbă optica față de viață și de valorile societății”

Ideea unei colaborări cu agenții economici pentru s-a născut din intenția conducerii penitenciarului de a găsi soluții pentru integrarea foștilor pușcăriași în societate pentru prevenirea de noi infracțiuni. Fără să fie ajutați dincolo de porțile închisorii, mulți deținuți revin în mediul din care au plecat și care a favorizat de multe ori comiterea infracțiunilor. Vorbim de sărăcie, grupuri defavorizate și anturaje nepotrivite. Conform statisticilor întocmite de specialiști din penitenciare, peste 27% dintre foștii deținuți recidivează fiindcă nu-și găsesc un rost în societate. Una dintre marile probleme este lipsa de eficiență a statului în a gestiona aceste persoane după executarea pedepsei. În plus, societatea românească stigmatizează dur pe foștii pușcăriași și le acordă greu sau deloc a doua șansă. Mulți nu sunt angajați când patronii află că au cazier sau tipul infracțiunii comise. Alții refuză să ofere spre chirie locuințe sau camere.

În aceste condiții, fără serviciu, mulți fără bani, ajung să treacă din nou de cealaltă parte a legii. „Penitenciarul asigură două funcții principale, cea custodială, cunoscută de aproape toată lumea, dar și funcția de reintegrare socială, care debutează chiar din prima zi de detenție, dar care se încheie brusc la momentul punerii în libertate a persoanei, întrucât, dincolo de acel moment, penitenciarul nu mai poate să ghideze în vreun fel viața fostului deținut. Pentru majoritatea deținuților, ceea ce s-a făcut în penitenciar este îndestulător, însă pentru o parte dintre aceștia este nevoie de o implicare semnificativă din partea comunității locale și a altor instituții ale statului pentru ca aceștia să nu mai săvârșească infracțiuni”, adaugă Anna Maria Rotariu. Atunci s-a găsit o soluție ingenioasă pentru a-i ajuta pe deținuți să se descurce și după ce ies din pușcărie. Este vorba despre organizarea unor programe de muncă și calificare.

Fie că este vorba despre munca gospodărească din cadrul penitenciarului, fie de voluntariat. Cea mai importantă componentă și cea mai râvnită în rândul deținuților este munca dincolo de zidurile pușcăriei. Penitenciarul Botoșani oferă o șansă la muncă și câștig deținuților prin contracte comerciale cu diferițe agenți economici care au nevoie de forță de muncă. Iar beneficiile sunt multiple.

„Filozofia noastră este că un om care muncește, fie remunerat, fie în regim de voluntariat, își schimbă optica față de viață și de valorile societății, devenind mai responsabil atât față de propria persoană și de viitorul care se așterne în fața sa în momentul în care pășește dincolo de poarta penitenciarului, apropiindu-și conduita de aceea a omului care se întoarce în comunitate ca prieten, vecin, soț, sau de ce nu, tată, pe care să ni-l dorim sau măcar să îl putem accepta ca fiind parte a comunității”, spune comisarul botoșănean.

O soluție pentru criza forței de muncă

Cum funcționează sistemul aplicat de Penitenciarul Botoșani? Instituția încheie contracte cu toți agenții economici, indiferent de domeniu, care au nevoie de forță de muncă. Sunt șapte etape în cadrul acestui proces, care se finalizează, spun reprezentanții Penitenciarului, în trei zile. În primul rând, agentul economic trebuie să depună cerere tipizată prin care cere penitenciarului forță de muncă. Apoi are loc etapa de negocieri și discuții privind tipul de activitate, tariful orar și alte detalii. Ulterior se prezintă documentele necesare și se semnează contractul. Agentul economic trebuie să aibă plătite, la zi, toate obligațiile față de statul român, adică taxele și impozitele aferente. În plus, firma trebuie să emită o factură în avans ca o garanție a bunei credințe. De restul se ocupă Penitenciarul, ca o veritabilă firmă de recrutare.

Este vorba despre selecționarea deținuților potriviți pentru nevoile angajatorului, paza deținuților (dacă aceștia fac parte din regimul semi-deschis) cu personal calificat. Agentul economic trebuie să se ocupe doar de transportul deținuților care vin la muncă și a gardienilor. Avantajele pentru angajator sunt multiple: forță de muncă, scutirea de la plata impozitelor și a taxelor pentru pensie și asigurare medicală.

Când se termină lucrarea sau activitatea pentru care au fost contractați deținuții, angajatorul nu mai are nicio obligație față de aceștia, precum preaviz, salarii compensatorii sau orice altă obligație din codul muncii. Penitenciarul asigură un flux constant de forță de muncă, iar cei care nu sunt eficienți sunt imediat înlocuiți.

„Pentru fiecare dintre punctele de lucru, penitenciarul asigură o rezervă de deținuți care să acopere nevoile beneficiarului, numărul acestora fiind constant. De asemenea, în situația în care reprezentanții firmelor colaboratoare constată că unii dintre deținuți nu sunt suficient de performanți sau există alte probleme în relaționarea cu aceștia, unitatea îi înlocuiește de îndată, având în vedere că în cadrul contractelor nu sunt stabilite numele persoanelor care vor presta muncă, ci numărul celor care vor fi repartizați”, precizează comisarul Anna Maria Rotariu.

Cât reușește să câștige un deținut dacă iese la muncă

Avantaje sunt și pentru deținuți. În primul rând, sunt plătiți pentru munca lor. Costul mediu este de 26 lei pe oră, la care se adaugă TVA. Asta înseamnă că pentru fiecare deținut firmele care solicită forță de muncă de la Penitenciar plătesc 4160 de lei pe lună. Din această sumă, 60% este oprită de Penitenciar iar 40% revine deținutului. Din cei 60% reținuți de penitenciar, 10% sunt păstrați într-un cont separat al fiecărui deținut și predați acestuia la liberare. La un calcul simplu, un deținut poate câștiga 1700 de lei pe lună, la care se adaugă adunați cei 10% lunar, la finalul ispășirii pedepsei. Deținuții care muncesc constant, dovedind că pot învăța meserie și sunt serioși la locul de muncă, pot ajunge să strângă o sumă decentă până la finalul perioadei de detenție, având în vedere că mâncarea le este asigurată, nu sunt nevoiți să plătească chirie sau alte cheltuieli aferente utilităților. În plus, munca prestată de deținut îi oferă zile de libertate.

Cei selectați pentru muncă în afara pușcăriei trebuie să fi dovedit un comportament bun în detenție și implicare în activitățile penitenciarului. „ Munca este importantă și le oferă, chiar și în detenție, multiple beneficii, respectiv posibilitatea liberării din penitenciar mai repede, posibilitatea utilizării unui procent din banii obținuți prin muncă pentru a-și procura bunuri necesare pe timpul detenției, pentru a-și ajuta familia sau a despăgubi victimele infracțiunilor lor”, precizează comisarul Anna Maria Rotariu.

„Ne simțim foarte bine. Și avem aceste zile câștig, să ne liberăm cât mai repede”

Până în prezent, deținuții de la Penitenciarul Botoșani au participat la numeroase activități, precum curățare de spații verzi, lucrări agricole și construcții. De altfel, pe șantier au fost cei mai solicitați. Pentru majoritatea a fost experiență deosebită, mai ales că au avut șansa de a învăța meserie.

„Este foarte important pentru că învățăm meserie. Și ne ajută după ce ieșim, avem un rost. Ne putem angaja. Ne simțim foarte bine la muncă. Și avem aceste zile câștig, să ne liberăm cât mai repede. Că avem familie, avem copii”, mărturisește un deținut angrenat în reabilitarea unei școli din municipiul Botoșani.

Condamnații au participat la reabilitarea unor obiective mari, precum Spitalul Județean „Mavromati”, cea mai mare unitate spitalicească cu paturi din Moldova, dar și a numeroase unități școlare. De exemplu, în momentul de față lucrează la reabilitarea Liceului Pedagogic din municipiul Botoșani. Inginerul care se ocupă de munca deținuților se declară mulțumit.

„Este foarte importantă prezența lor fiindcă forța de muncă se găsește greu în zonă. Da, se descurcă. La început a fost dificil pentru că o parte nu au lucrat în domeniu, dar arătându-le despre ce este vorba și ce vrem noi să facem, au înțeles. Momentan se descurcă chiar foarte bine. Acum avem 20 de deținuți și lucrăm cu ei. Eu doar le-am arătat, totul este făcut de ei”, mărturisește inginerul Dan Galan.

Specialistul spune că mulți deținuți au învățat meserie la un nivel care să le permită să-și câștige existența, după eliberare, atât în țară cât și în străinătate. „Noi le vom da recomandări dacă este cazul fiindcă dintre ei chiar se descurcă și pot face treabă bună”, spune inginerul botoșănean.