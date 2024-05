Balustrade elastice din cabluri vor fi montate pe Transalpina și Transfăgărășan. „Pare așa o jucărie, dar ține camionul”

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a început montarea de balustrade elastice, din cabluri și oțel, pe cele mai importante drumuri turistice din România, Transalpina și Transfăgărășan.

Acestea pot preveni ieșirea în decor a mașinilor și atenuează impactul, potrivit companiei. Modelul nou de parapet este folosit deja cu succes în alte țări. În cazul unui impact puternic, șoferii nu mai riscă să fie răniţi de glisierele metalice sau parapet.

Potrivit lui Cristi Tudor, reprezentantul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, cablurile din oțel prezintă riscuri mult mai mici în cazul în care s-ar rupe într-un accident.

„Poate să țină un camion încărcat fără niciun fel de probleme, tocmai ăsta e avantajul că preia șocul și ține pe partea carosabilă, nerupându-se ca o lisă normală”, a spus Cristi Tudor.

„Pare așa o jucărie, dar ține camionul“

CNAIR are în plan să monteze, în această vară, în mod experimental parapete pe bază de cabluri pe Transalpina și Transfăgărășan. Primii kilometri au fost deja instalați în apropiere de stațiunea Rânca.

„S-a livrat primul lot și s-a montat pe o lungime de 2,5 kilometri până în zona Rânca și urmează să se monteze și între Rânca și Obârșia Lotrului pe o lungime tot de 2,5 kilometri. Se montează destul de ușor. Elasticitatea este dată de anumite arcuri de care sunt prinse cablurile“, a precizat Cristi Tudor

Cablurile au o rezistență foarte mare și sunt de folos în cazul unor accidente grave.

„Pare așa o jucărie, că nu ține un camion, dar ține, ține camionul. Principalul avantaj este că oferă o siguranță similară, ba chiar, în anumite condiții, superioară lisei metalice, pe o lățime semnificativ mai mică, chiar și față de parapetul de beton îngust“, a spus Ionuț Ciurea, asociația Pro Infrastructură, pentru Știrile Pro Tv.

Se pot repara mult mai repede și cu costuri mici

Pe lângă siguranţa rutieră şi vizibilitate mai bună, reprezentanții Drumurilor Naționale spun că iarna, acest model de parapet nu va mai permite ca zăpada să rămână troienită pe marginile drumului.

Un alt avantaj este că pot fi refăcute rapid în cazul unui impact.

„În cazul unui eveniment, pur și simplu, se schimbă acești stâlpi, se montează cablul înapoi. Timpul intervenției se reduce foarte mult", a mai transmis Cristi Tudor.

Montarea noilor sisteme de protecţie costă 50 de milioane de euro, bani prin PNRR.

Transalpina are o lungime totală de 150 de kilometri, de la Bengești-Ciocadia (Gorj) și până la Sebeș (Alba) și străbate Munții Parâng. Șoseaua face legătura între Oltenia și Ardeal. Transalpina este considerat unul dintre cele mai importante drumuri turistice din România, fiind preferatul motocicliștilor din toată lumea, care vin an de an pe acest drum.

Transfăgărășan este drumul care străbate munții Făgărașului. Începe în localitatea Bascov, județul Argeș, și se termină în apropierea localității Cârtișoara, județul Sibiu. Are o lungime de aproximativ 152 de kilometri. Cele două drumuri atrag anual milioane de turiști.