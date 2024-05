A murit tânărul din Gorj aflat în comă după ce a fost implicat într-un grav accident de muncă. Firma și familia se acuză reciproc

Un tânăr de 32 de ani aflat în comă, după ce a fost victima unui accident de muncă, a murit, noaptea trecută, în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

Acesta a fost internat la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu în urmă cu o săptămână. El a suferit arsuri la ambele picioare. Familia lui susține că a căzut într-o soluție în timpul programului de lucru, iar responsabilii firmei au încercat să ascundă evenimentul petrecut. Tânărul lucra la o societate de valorificare a deșeurilor. Acesta s-a dus la serviciu și a doua zi după petrecerea evenimentului și, doar ulterior, a ajuns la spital, după ce starea lui se înrăutățise.

„Băiatul a venit acasă și pe data de 15, miercuri dimineața, s-a dus iar la serviciu. Eu și soția, când am venit miercuri seara de la serviciu, am găsit copilul fără simțuri, făcut ghemotoc, în pat, pe la ora 22:45, cam așa. Marți seara nu ne-a spus nimic. Noi miercuri seara i-am luat telefonul copilului și ne-am uitat pe telefon. La ora 21:32 această doamnă Giorgiana (n.r.-managerul firmei) a încercat să ia legătura cu băiatul. (...) Această doamnă tot încercă să mușamalizeze, dar nu o s-o las, în ruptul capului“, a spus tatăl băiatului pentru publicația Pandurul.

Managerul zonal al firmei, Giorgiana Macovei, a spus că familia face acuzați care nu sunt adevărate: „Nu vă pot da multe detalii deoarece există o anchetă în desfășurare, însă tot ceea ce vă pot spune este că sunt foarte multe neadevăruri și acuzații false la adresa mea declarate de părinții colegului nostru. Consider că este afectată grav atât imaginea copilului meu, la școală, cât și a mea personală. Atât mie, cât și întregului colectiv, ne pare rău pentru Alexandru. Voi lăsa organele competente să-și facă datoria, am încredere în justiție și cu siguranța vor scoate adevărul la iveală. Luni urmează să demarez acțiune în instanță împotriva părinților și voi cere atât daune morale, cât și scuze publice”.

Poliția a deschis un dosar penal

Polițiștii gorjeni au deschis un dosar penal. „Din primele verificări a reieșit faptul că pe 13 mai a.c., un bărbat, de 32 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a căzut de la înălțime, fără a solicita ulterior îngrijiri medicale și fără a declara incidentul. Ulterior, bărbatul a fost transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă“, au transmis reprezentanții Poliției Gorj la vremea respectivă.