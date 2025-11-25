search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video O butelie a explodat într-un apartament din Buftea. Imobilul, în pericol de prăbușire. O victimă în stop cardio-respirator

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O butelie a explodat marți, 25 noiembrie, într-o locuință din Buftea, județul Ilfov. La fața locului se află mai multe autospeciale. La Ministerul Sănătăţii s-a format o celulă de urgenţă.

UPDATE Transportul pacienților în străinătate, luat în calcul

Ministrul a transmis că, în cazul pacienților cu arsuri severe, este luat în calcul transferul în unitățile medicale din afara țării. Potrivit acesuia, printre răniți se află și un minor de 14 ani.

„Sunt locuri în secțiile de terapie intesivă din Capitală. Dacă va fi necesar transferul în străinitătate pentru pacienții cu arsuri severe vom face demersurile din această seară”, a spus Rogobete.

Explozie într-un apartament din Buftea/FOTO: ISUBIF
Imaginea 1/2: Explozie într-un apartament din Buftea/FOTO: ISUBIF
Explozie într-un apartament din Buftea/FOTO: ISUBIF
Explozie într-un apartament din Buftea/FOTO: ISUBIF

UPDATE S-a format celulă de urgență la Ministerul Sănătăţii

La Ministerul Sănătăţii s-a format o celulă de urgenţă coordonată de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. 

Sunt incluse spitalele de urgenţă: Spitalul Clinic de Urgenta „Bagdasar-Arseni”, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (Floreasca), Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

De asemenea, reprezentanţii ministerului sunt în coordonare permanentă cu dr. Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

„În urma exploziei urmată de incendiu la un apartament din Buftea au fost identificate până în prezent 2 victime, dintre care 1 victimă în stop cardio respirator (SCR).

Au fost formate echipe specializate de căutare-salvare pentru a verifica întreaga zonă. S-a dispus evacuarea persoanelor din imobil şi a populaţiei pe o rază de 50 de metri în jurul locului evenimentului, ca măsură de prevenire şi siguranţă”, a transmis Ministerul Sănătăţii.

Până în acest moment au fost identificate 4 victime, una fiind în stop cardio-respirator, iar celelalte 3 sunt conștiente.

UPDATE Mai multe persoane au fost evacuate

Potrivit Buftea Smart, explozia a avut loc în Cartierul Studio din localitate. Imobilul prezintă risc de prăbușire la nivelul apartamentului în care s-a produs explozia, spun autoritățile.

Au fost constituite echipe de căutare-salvare în vederea identificării și evacuării persoanelor posibil surprinse. Până în acest moment două persoane evaluate de către echipajele medicale. Se evacuează persoanele pe o rază de 50m.

Știre inițială

Potrivit autorităților, explozia, care s-a produs într-o încăpere de la parter, nu a fost urmată de un incendiu.

„Intervenim pe Aleea Tineretului, localitatea Buftea, jud. Ilfov. Explozie butelie neurmată de incendiu produsă într-un apartament situat la parter, dintr-un imobil cu regim de înălțime P+1.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 5 autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 5 ambulanțe SMURD, autospeciala transport victime multiple și 6 echipaje SABIF.

Misiune este în dinamică, revenim cu date”, transmite ISUBIF.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
digi24.ro
image
Primarul care apare în ipostaze intime cu o angajată, în biroul său, e vizat de acuzații grave. Femeia a intrat în concediu
stirileprotv.ro
image
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8 + 16 = 10 într-o egalitate corectă
gandul.ro
image
Un ONG cere Academiei Române schimbarea definiției pentru „femeie” din DEX. Motivul care stă la baza acestei cereri
mediafax.ro
image
Directorul român de la Dacia Renault, agresat de un fost fotbalist înainte să moară. Constantin Olteanu, neînțelegeri în trecut cu o firmă a lui Țiriac
fanatik.ro
image
Cine conduce Poliția Locală din București: personaje care au fost cercetate penal, și-au bătut subalternii, joacă la pariuri și au fost prinși băuți la volan
libertatea.ro
image
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro, Țiriac a primit o ofertă ”ieșită din comun” și n-a stat pe gânduri: gratis!
digisport.ro
image
Permis B fără examen? Senatul aprobă modificările cerute de Nicușor Dan - reguli noi pentru șoferi
stiripesurse.ro
image
Moartea bizară a unei cântărețe de 22 de ani, cu o carieră în plină ascensiune. Se afla într-o mașină parcată când s-a întâmplat 
antena3.ro
image
Care ar fi fost riscurile pentru România dacă s-ar fi aplicat planul de pace ruso-american
observatornews.ro
image
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc! 😢
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
De unde iei brad natural ieftin în decembrie 2025: găseşti pom de Crăciun frumos sub 100 de lei
playtech.ro
image
FCSB, primul transfer al iernii! Gigi Becali ia fostul jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
Bărbat din Suceava, în comă după ce a intrat cu motocicleta într-un autobuz, în Indonezia. Spitalizarea lui costă zeci de mii de euro
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Ramona Eremia!
romaniatv.net
image
Ucraina e de acord cu planul de pace. Ce prevede documentul propus de SUA
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
click.ro
image
Ce pun moldovencele în făina pentru șnițele, ca să iasă delicioase la gust. Secretul pe care doar ele îl cunosc
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”

OK! Magazine

image
S-a făcut lumină în cazul dispariției misterioase a femeii cu care William ar fi avut o aventură. Cine a cerut să fie "eliminată"?

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol