O butelie a explodat marți, 25 noiembrie, într-o locuință din Buftea, județul Ilfov. La fața locului se află mai multe autospeciale. La Ministerul Sănătăţii s-a format o celulă de urgenţă.

UPDATE Transportul pacienților în străinătate, luat în calcul

Ministrul a transmis că, în cazul pacienților cu arsuri severe, este luat în calcul transferul în unitățile medicale din afara țării. Potrivit acesuia, printre răniți se află și un minor de 14 ani.

„Sunt locuri în secțiile de terapie intesivă din Capitală. Dacă va fi necesar transferul în străinitătate pentru pacienții cu arsuri severe vom face demersurile din această seară”, a spus Rogobete.

→ Imaginea 1/2: Explozie într-un apartament din Buftea/FOTO: ISUBIF

UPDATE S-a format celulă de urgență la Ministerul Sănătăţii

La Ministerul Sănătăţii s-a format o celulă de urgenţă coordonată de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Sunt incluse spitalele de urgenţă: Spitalul Clinic de Urgenta „Bagdasar-Arseni”, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (Floreasca), Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

De asemenea, reprezentanţii ministerului sunt în coordonare permanentă cu dr. Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

„În urma exploziei urmată de incendiu la un apartament din Buftea au fost identificate până în prezent 2 victime, dintre care 1 victimă în stop cardio respirator (SCR).

Au fost formate echipe specializate de căutare-salvare pentru a verifica întreaga zonă. S-a dispus evacuarea persoanelor din imobil şi a populaţiei pe o rază de 50 de metri în jurul locului evenimentului, ca măsură de prevenire şi siguranţă”, a transmis Ministerul Sănătăţii.

Până în acest moment au fost identificate 4 victime, una fiind în stop cardio-respirator, iar celelalte 3 sunt conștiente.

UPDATE Mai multe persoane au fost evacuate

Potrivit Buftea Smart, explozia a avut loc în Cartierul Studio din localitate. Imobilul prezintă risc de prăbușire la nivelul apartamentului în care s-a produs explozia, spun autoritățile.

Au fost constituite echipe de căutare-salvare în vederea identificării și evacuării persoanelor posibil surprinse. Până în acest moment două persoane evaluate de către echipajele medicale. Se evacuează persoanele pe o rază de 50m.

Știre inițială

Potrivit autorităților, explozia, care s-a produs într-o încăpere de la parter, nu a fost urmată de un incendiu.

„Intervenim pe Aleea Tineretului, localitatea Buftea, jud. Ilfov. Explozie butelie neurmată de incendiu produsă într-un apartament situat la parter, dintr-un imobil cu regim de înălțime P+1.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 5 autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 5 ambulanțe SMURD, autospeciala transport victime multiple și 6 echipaje SABIF.

Misiune este în dinamică, revenim cu date”, transmite ISUBIF.