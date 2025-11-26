Nicușor Dan prezintă miercuri Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2025-2030: „Să răspundă în mod adecvat noilor amenințări și riscuri de securitate”

Președintele Nicușor Dan va adresa, miercuri, 26 noiembrie, în cadrul ședinței comune a Camerelor Parlamentului, un mesaj referitor la Strategia Națională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au luat act, luni, de Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, analizată în aceeași zi de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, documentul fiind trimis Comisiilor comune de apărare pentru raport comun și întocmirea proiectului de hotărâre, amintește Agerpres.

Strategia urmează să fie supusă aprobării Parlamentului în ședința comună de miercuri, ora 14:00.

Procesul de elaborare a strategiei a avut un puternic caracter interinstituțional, la acesta contribuind toate instituțiile cu atribuții în domeniul securității și apărării, precum și reprezentanți/formatori de opinie ai societății civile, ai think-tank-urilor și ai mediului academic. Proiectul consolidat al strategiei a fost pus în transparență publică, fiind prima Strategie Națională de Apărare a Țării care a parcurs și această etapă, se arată în documentul prezentat Birourilor reunite ale Parlamentului.

„Mediul de securitate este diferit, fiind marcat de contestarea ordinii internaționale”

Strategia exprimă viziunea unei Românii moderne și sigure, care se bucură de pace și de avantajele ei unice, un stat construit în jurul cetățenilor săi, în serviciul drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora, cu instituții moderne, transparente și integre, orientate exclusiv către slujirea binelui public, se mai arată în document,

„Documentul nu este, prin urmare, despre statul român, ci despre obligațiile fundamentale ale instituțiilor publice față de cetățenii români. Mediul de securitate este diferit, fiind marcat de contestarea ordinii internaționale bazate pe reguli de către unele state guvernate autoritar, coroborat cu diminuarea capacității organismelor internaționale de a-și îndeplini vocația fondatoare.

În egală măsură, statele se confruntă cu manipularea informațională, schimbarea raporturilor economice ca urmare a protecționismului, lupta pentru resurse, sabotajul și perturbarea infrastructurii critice, precum și cu creșterea amenințărilor transnaționale și transfrontaliere. În acest context, asigurarea securității cetățeanului și a întregii societăți reclamă o abordare transparentă și colaborativă, cu instituții funcționând într-o logică de cooperare onestă și responsabilă, deschise controlului cetățenesc și oferind, astfel, garanții reale că România devine un stat rezistent la șocuri interne sau externe, capabil să răspundă în mod adecvat noilor amenințări și riscuri de securitate”, subliniază președintele Nicușor Dan în document.

„Proiectarea mai fermă a intereselor românești pe plan internațional”

Conceptul-cheie al strategiei este independența solidară, ca exigență strategică și imperativ de acțiune, pe componentele de securitate și diplomație, se adaugă în document. Astfel, în lumina acestui concept, pe fondul celui mai dificil context internațional de securitate de după cel de-al Doilea Război Mondial, România alege să răspundă provocărilor actuale de securitate, urmărindu-și interesele naționale în deplină solidaritate cu partenerii și aliații săi.

„Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030 semnalează o nouă etapă în dezvoltarea istorică a României. După consolidarea rolului de membru al NATO și al UE și după accederea proximă la OCDE, România trebuie să își propună extinderea influenței în regiunea de interes imediat și proiectarea mai fermă a intereselor românești pe plan internațional. Strategia constituie cadrul fundamental pentru adaptarea și/sau revizuirea strategiilor sectoriale existente sau pentru refacerea acestora, acolo unde este cazul, precum și pentru elaborarea strategiilor sectoriale viitoare”, transmite președintele în documentul structurat pe șase mari capitole.