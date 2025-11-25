Presată de sancțiunile împotriva Lukoil, Rusia anunță extinderea exporturilor de petrol și GNL către Beijing

Rusia își consolidează colaborarea energetică cu China în pofida sancțiunilor occidentale. Vicepremierul Alexander Novak a anunțat la Beijing că Moscova intenționează să majoreze exporturile de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL).

Rusia își propune să-și intensifice prezența pe piața energetică chineză, în special în ceea ce privește exporturile de petrol și gaz natural lichefiat, a declarat marți, 25 noiembrie, vicepremierul Alexander Novak, în cadrul unui forum desfășurat la Beijing.

Anunțul lui vine în contextul în care sancțiunile Occidentului continuă să vizeze sectorul energetic rusesc, iar Moscova caută să-și întărească parteneriatele cu state dispuse să-i preia producția.

De la invadarea Ucrainei în februarie 2022, Rusiei a fost nevoită să-și reconfigureze exporturile de produse petroliere, China și India devenind principalii cumpărători de petrol rusesc şi compensând în mare parte pierderea piețelor occidentale. China importă în prezent aproximativ 1,4 milioane de barili de petrol pe zi (bpd) din Rusia pe cale maritimă, la care se adaugă încă aproximativ 900.000 bpd livrați prin conducte.

În timp ce SUA au impus luna trecută sancțiuni dure împotriva celor mai mari producători de petrol din Rusia, Rosneft și Lukoil, președintele Vladimir Putin a minimalizat impactul acestora, afirmând că economia rusă „nu este afectată semnificativ” și insistând asupra rolului major pe care Moscova îl joacă în continuare pe piața globală a petrolului.

La forumul de la Beijing, Alexander Novak a precizat că Rusia poartă discuții cu autoritățile chineze pentru extinderea exporturilor de petrol, atenționând că acordurile interguvernamentale dintre cele două țări prevăd posibilitatea prelungirii termenelor de livrare prin Kazahstan până în anul 2033, potrivit Reuters.

„Rusia este un partener de încredere al Chinei în domeniul petrolului și gazelor. Vom continua să lucrăm pentru consolidarea cooperării energetice, un pilon esențial al parteneriatului nostru”, a declarat Novak.

Cooperarea celor două țări se extinde, însă, dincolo de petrol, China fiind implicată în producția și exportul de GNL al Rusiei, ca investitor major în proiectele-cheie ale Novatek. Compania chineză de stat CNPC deține 20% din uzina Yamal LNG, iar Fondul Silk Road are o participație de 9,9% în Arctic LNG 2, proiect afectat recent de sancțiunile americane, care au limitat accesul Rusiei la nave specializate pentru transport.

În ciuda acestor obstacole, China a primit la sfârșitul lunii august prima sa încărcătură de GNL provenită din proiectul sancționat Arctic LNG 2, cu puțin înaintea unei întâlniri bilaterale la nivel înalt între Putin și președintele Xi Jinping.

Potrivit Reuters, Novatek a reușit să vândă aproximativ 14 încărcături de GNL din august până în prezent, cumpărătorii chinezi beneficiind de reduceri semnificative, cuprinse între 30% și 40%.