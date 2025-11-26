Pariul lui Putin pe câștiguri lente, dar inevitabile. Cum se explică încrederea liderului de la Kremlin în succesul militar al Rusiei

Îmbrăcat în uniformă militară, președintele rus Vladimir Putin a vizitat săptămâna trecută un post de comandă militară, unde a primit rapoarte despre progresele strălucite ale Rusiei: comandanții l-au informat că trupele ruse au cucerit orașul ucrainean Kupiansk - o evaluare contrazisă de analiștii open source care relatează despre linia frontului - precum și aproape în întregime orașul Pokrovsk, se arată într-o analiză Washington Post,

Dar chiar dacă generalii săi funizau încă o dată informații supraestimate, bannerul atârnat în spatele lui Putin, „Cel care luptă câștigă”, era menit să transmită mesajul că, chiar și așa, Rusia câștigă, iar Ucraina nu are de ales decât să se supună termenilor impuși de Moscova sau riscă o înfrângere.

Ritmul lent al înaintării Rusiei în 2025 i-a adus câștiguri de mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean, însă la un cost uriaș estimat la peste 200.000 de soldați uciși și răniți. Totuși un atare rezultat pare a fi îndeajuns de bun pentru președintele rus, care emană invariabil încredere în victorie în timp ce încearcă să modeleze faptele pe teren. Tocmai o asemenea viziune pare să fi avut greutate pentru președintele american Donald Trump în contextul eforturilor reînnoite de a obține pacea.

„Peste tot, subliniez, forțele rusești mențin o inițiativă strategică de necontestat”, a declarat liderul rus luna trecută la forumul Clubului de Discuții Valdai. Vineri, Trump a declarat într-un interviu că Ucraina „va pierde într-o perioadă scurtă de timp” restul Donbasului. „Ei pierd teritoriu”.

În timp ce analiștii anticipează că forțele rusești sunt pe cale să cucerească Pokrovsk, un oraș-fortăreață din Donețk, care a rezistat timp de peste un an, analiștii militari occidentali nu văd că Rusia ar fi în pragul vreunui fel de avans fulgerător ce ar putea zdrobi voința Ucrainei de a lupta.

Putin a avertizat vineri că Rusia este dispusă să continue lupta dacă Kievul refuză să negocieze un proiect de plan de pace apărut în spațiu public săptămâna trecută și care cuprinde mai multe linii roșii pentru Ucraina - reducerea substanțială a dimensiunii armatei sale și cedarea unor teritorii pe care Rusia nu le-a cucerit militar.

„În ansamblu, suntem mulțumiți de acest lucru, deoarece duce la atingerea obiectivelor operațiunii militare speciale prin forța armelor, prin luptă armată”, a spus el. Planul a fost modificat între timp în urma discuțiilor de duminică dintre SUA și Ucraina, ceea ce îl face probabil mai puțin acceptabil pentru Rusia.

Putin este dispus să continue lupta în ciuda suferinței economice și a pierderilor uriașe care eclipsează pierderile Statelor Unite în Irak sau ale Uniunii Sovietice în Afganistan, iar asta întrucât simte slăbiciunea SUA și a Europei și epuizarea Ucrainei, potrivit analiștilor.

Pentru Putin, e un preț ce merită plătit, întrucât nu este vorba atât de cucerirea de teritorii, cât de inversarea pierderii Uniunii Sovietice în Războiul Rece și de reafirmarea statutului Rusiei de putere globală, a declarat fostul diplomat rus Boris Bondarev.

„Nu luptă pentru sate din Ucraina. Nu luptă pentru teritorii din Ucraina, nici măcar pentru pământuri rare din Ucraina. Luptă pentru un rezultat mult mai amplu”, a spus el. „Vrea ca Statele Unite, în primul rând, dar și Europa să admită că Rusia are sfera sa exclusivă de influență, în care Statelor Unite și Europei le este interzis să se amestece.”

„Nu este vorba despre teritoriu. Depinde cât timp intenționează să mai lupte ucrainenii, astfel că scopul lui este să le zdrobească apetitul pentru rezistență.”

Administrația Trump face presiuni asupra Ucrainei să semneze rapid noul plan de pace elaborat de Washington în consultare cu oficiali ruși, ucraineni și europeni. În negocierile de duminică de la Geneva, delegațiile americană și ucraineană au elaborat „un cadru de pace actualizat și rafinat”, potrivit Casei Albe, în cadrul unor discuții descrise de ambele părți ca fiind „extrem de productive”.

Performanță îmbunătățită

De când Trump a preluat funcția, Putin a respins în repetate rânduri apelurile sale la un armistițiu, întrucât progresul consistent al forțelor ruse l-a convins pe liderul rus că victoria militară este posibilă.

Potrivit Black Bird Group, specializat în analiza conflictelor, Rusia a cucerit 1.065 de mile pătrate îin mai până în octombrie, comparativ cu 742 de mile pătrate în aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, Rusia a făcut câteva adaptări militare importante în acest an, care au ajutat armata, potrivit analiștilor. Întreprinde mai puține atacuri în masă cu drone, își îmbunătățește forța de drone și vizează operatorii și logistica ucraineană de drone pentru a controla drumurile, împiedicând astfel orice posibilitate de retragere rapidă a Ucrainei.

Sam Cranny-Evans, cercetător asociat la Institutul Regal al Serviciilor Unite (Londra), a explicat că Rusia - pe fondul avantajului său numeric în ceea ce privește trupele - se infiltrează în pozițiile ucrainene prin împingerea unor unități mici în față și acumularea lor în vederea unei ofensive.

„Această tactică este acompaniată de atacuri cu drone și artilerie împotriva pozițiilor și în special a rutelor logistice. Rușii s-au concentrat pe centura defensivă a Ucrainei și, în măsura în care au avut succes, au împins războiul electronic și alte mijloace mai în spate.” .

„Rata lor de victime este încă mare”, a declarat Emil Kastehelmi, analist militar la Black Bird Group. „Sunt capabili să înlocuiască pierderile, mai ales în comparație cu ucrainenii. Totuși, este surprinzător că, deși forța de luptă este unul dintre cele mai importante atuuri ale lor, o tratează ca pe ceva consumabil.”

„Cheltuiesc o mulțime de resurse într-un război pe care nu îl pot impulsiona realmene în mod decisiv într-o direcție sau alta”, a adăugat el.

Ucraina are o sarcină dificilă în bătălia de uzură cu Rusia, având în vedere dezavantajele sale în materie de personal și putere de foc. Dificultățile acute ale Kievului în blocarea dezertărilor și recrutarea soldaților creează lacune în apărarea ucraineană pe care Rusia a reușit să le exploateze.

Însă analistul militar Michael Kofman de la Carnegie Endowment for International Peace, care s-a întors recent dintr-o călătorie în Ucraina, caracterizează progresele Rusiei de până acum ca fiind „slabe”, cu pierderi mari care nu au atins obiectivele propuse.

Războiul dronelor

Rusia a reușit să erodeze avantajul Ucrainei în războiul cu drone, producția sa de drone depășind-o pe cea a Ucrainei, potrivit lui Kofman. Anul a început cu „zona ucigașă” a dronelor, în principal asupra forțelor rusești, dar acum le afectează pe ambele în mod relativ egal, a spus el.

„În 2025, conducerea Rusiei a făcut două pariuri, ambele dovedindu-se incorecte. Primul este că, printr-o presiune susținută, la un moment dat, va exista o prăbușire a apărării ucrainene de-a lungul frontului. Al doilea este că, prin diplomație, vor angaja noua administrație Trump astfel încât, chiar dacă nu se produce un colaps de-a lungul liniei frontului, să atragă o prăbușire a asistenței militare occidentale pentru Ucraina, condusă de Statele Unite, și vor obține în cele din urmă același rezultat.”

„În ciuda înrăutățirii situației militare, ambele pariuri s-au dovedit până acum greșite. Întrebarea este dacă le vor mai face în 2026?”, se întreabă Kofman.

Un oficial ucrainean, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a declarat că Moscova are convingerea că are avantajul pe câmpul de luptă, dar că, de fapt, „se luptă pentru câteva cartiere din mici orășele de câteva luni”.

Deși avansul Rusiei a fost lent, războaiele sunt imprevizibile, iar analiștii notează că situația s-ar putea schimba rapid, dacă Rusia reușește să exploateze epuizarea vizibilă a Ucrainei și problemele tot mai mari legate de nivelul trupelor în 2026.

Pe măsură ce anul se încheie, Rusia se apropie de cucerirea orașului Pokrovsk, analiștii militari avertizând că tendința Kievului de a se agăța de orașe mult timp după ce acestea își pierd valoarea strategică - așa cum s-a întâmplat în Bahmut și în alte orașe - este riscantă, cu potențialul de a descuraja ucrainenii să se alăture luptei și, prin urmare, exacerbând criza trupelor.

Lupta pentru percepție

Însă frontul de la Pokrovsk întruchipează o dilemă cu care s-a confruntat Ucraina pe tot parcursul războiului: echilibrarea așteptărilor politice din SUA și Europa cu imperativele câmpului de luptă. Căderea orașului Pokrovsk - aflat sub asaltul rusesc din vara anului 2024 - ar putea în acest sens consolida propaganda Rusiei care prezintă avansul lent pe câmpul de luptă ca pe un tren de neoprit spre victorie.

„Ucraina este angajată într-o luptă mai amplă pentru percepție împotriva încercării Rusiei de a-și prezenta campania ca fiind una care se îndreaptă spre o victorie inexorabilă, iar recent au reușit să impună la Casa Albă opinia că Donețk se menține mai mult sau mai puțin”, a spus Kofman.

„Acum, deși acest lucru poate fi în mare parte adevărat, o înfrângere foarte vizibilă la Pokrovsk ar putea dăuna acestei narațiuni. Și dacă ai un public format din persoane ale căror opinii sunt ușor de modelat și în continuă schimbare, poți vedea riscul potențial”, a adăugat el, referindu-se la Trump, care a oprit ajutorul militar american acordat Ucrainei, plasând povara financiară pe umerii Europei.

Trump a trecut de la afirmația din septembrie că Ucraina și-ar putea recupera tot teritoriul pierdut, la a susține directă vineri că Ucraina va pierde.

Potrivit lui Lawrence Freedman, profesor emerit de studii de război la King's College London, Putin pare să se bazeze pe faptul că Ucraina va rămâne fără personal militar, ceea ce va duce la prăbușirea frontului.

„Încă nu a dat niciun semn de îngrijorare că războiul nu poate fi dus până la un final fericit”, a scris Freedman într-o postare pe Substack .

În ciuda încrederii lui Putin, Rusia ar trebui să facă progrese mult mai substanțiale pentru a forța o capitulare a Ucrainei, or încă nu a cucerit niciun oraș important în acest an. Pierderile sale sunt, de asemenea, din ce în ce mai greu de înlocuit pe măsură ce volumele recrutărilor scad, iar problemele economice cauzate de sancțiuni și de economia din timpul războiului se vor amplifica anul viitor.

În timp ce ucrainenii se confruntă cu cea mai grea iarnă a războiului, cu infrastructura energetică deteriorată după bombardamentele rusești, populația nu dă semne că cedează.

„Nu a existat nicio diminuare în hotărârea țării de a rezista agresiunii, oricât de dificilă și epuizantă pare situația în acest moment”, a scris Freedman. „Nici nu acceptă narațiunea rusească conform căreia sunt împinși spre înfrângere.”