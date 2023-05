Tânăra din România care a fost la un pas să nu ajungă la concursul de robotică din SUA a obținut un rezultat de răsunet

Diana Coman, fostă elevă a Colegiului Național „Constantin Carabella”, din Târgoviște, a reușit o performanță incredibilă din postura de îndrumător pentru micii roboticieni din România, la Campionatul Mondial de Robotică din SUA.

Echipa României - Autovortex, a reușit performanța de a juca finala diviziei Edison și de a câștiga premiul „Control Award", pentru programarea avansată în Java a robotului de competiție. Competiția a avut loc în perioada 19-22 aprilie 2023 în Houston, Texas, SUA și a reunit peste 190 de echipe din toată lumea.

Diana Coman, acum studentă în anul I la Facultatea de Robotică, din cadrul Politehnică București, este cu atât mai fericită, cu cât în urmă cu o lună nu știa dacă ar fi putut merge în SUA din lipsă de bani. Tânără nu a avut șansa se califice la mondiale că elevă, dar a reușit asta că arbitru și îndrumător.

Sursa video: FIRST Championship Houston 2023/ Facebook

AutoVortex a obținut, tot în acest an, alte performanțe remarcabile. A obținut locul I la Campionatul Internațional de Robotică din Coreea de Sud în februarie 2023, locul I în România la început de martie 2023 și locul I în India, la sfârșit de martie 2023.

RoboWave se numește robotul educațional dezvoltat de AutoVortex. Echipa de liceeni responsabilă de programarea robotului a câștigat „Finalist Alliance Award” și „Control Award”. RoboWave a fost construit cu sprijinul companiei de tehnologie Wave Studio in parteneriat cu Asociatia Pastel. Roboțelul îndeplinește diferite sarcini, cum ar fi ridicarea unei mingi de tenis și aruncarea ei într-un coș.

„Autovortex este prima echipă straină din lume care a reușit să obțină locul 1 la un Campionat Internațional de Robotică în SUA, în anul 2021 la Chicago, unde a câștigat finală împotriva celor mai bune echipe americane. De 13 ani formăm liderii viitorului în domeniul STEM prin stimularea performanței și educație non formală axată pe rezultate de excepție. Mulțumim frumos tuturor părinților, partenerilor și susțînătorilor noștri pentru încredere și sprijin”, se arată într-un comunicat al echipei de roboticieni.

Elevii au fost mentorati de către studenții Hantascu Radu Alexandru - Facultatea Mecanică și Mecatronica și Coman Diana Maria - Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică din cadrul Universității Politehnică București.

Elevii campioni care au participat provin din toate regiunile României:

1. Hantascu Adrian Florin - Colegiul Național Spiru Haret din Suceava

2. Muncelean Răzvan Alexandru - Colegiul Național Andrei Mureșanu din Dej

3. Tripa Lucas - Colegiul Național Emanuil Gojdu din Oradea

4. Crăciunescu Ștefan - Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București

5. Ene Cosmina Cristiana - Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București

6. Radu Eliza Andreea - Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București

7. Biholar Vlad Ștefan - Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București

8. Mihalache Iazmina - Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București

9. Drăgoi Laura Ioana - Colegiul Național Mihai Viteazul București

10. Dumitrescu Ioan Valeriu - Colegiul Național Mihai Viteazul București

11. David Ioan - Colegiul Național Sfântul Sava din București

12. Ilie Scheferis Diana Ioana - Liceul Teoretic Jean Monnet din București

13. Nicolae Luca Ștefan - Liceul Internațional de Informatică din București

14. Dicu Maria Ioana - Colegiul Național Grigore Moisil din București

15. Lisita Daniel Constantin - Colegiul Comercial Carol I din Constanța

16. Costea Ioana Maria - Mark Twain Internațional School

17. Stănescu Șerban Nicolae - Liceul Teoretic C.A. Rosetti din București

18. Boboc George Andrei - Școală gimnazială George Bacovia din București

19. Muntean Nicodim - Wollsey Hall Oxford Homeschool

20. Dumitrescu Sasha Andrei - Colegiul Național Ion Creangă București

21. Vasile Briana Elena - British School of Bucharest

Echipa Națională de Robotică a României AutoVortex este manageriata de către asistent universitar doctor Panea Ionuț Valentin din cadrul Academiei de Studii Economice București.

A avut nevoie de ajutor pentru a putea merge în SUA

Diana Coman, 20 de ani, a avut nevoie de 3.500 de euro pentru a reprezenta România în Statele Unite la concursul de robotică.

O firmă din domeniul igineriei medicale i-a sponsorizat deplasarea în SUA.

Diana este studentă a Politehnicii și a participat ani de zile la concursurile marca „FIRST Tech Challenge”, cea mai mare competiție națională de robotică, competiție în cadrul căreia a fost arbitru voluntar.

Citește și: Trei elevi români pasionaţi de robotică vor merge în SUA după ce au fost premiaţi la un concurs de profil

Calitățile sale au făcut-o apreciată de organizatorii campionatului mondial de robotică din Statele Unite, care au chemat-o, alături de alți 10 arbitri voluntari, la compeția din SUA. Diana este singurul român ales ca voluntar pentru acest an, iar 3 ani de voluntariat îi pot oferit biletul spre un post oficial de arbitru, licențiat și plătit.

„Pentru mine înseamnă un vis devenit realitate. Am muncit și am tras alături de echipele din care am făcut parte pentru a ajunge la campionatul mondial ținut în fiecare an în SUA”, a spus Diana.