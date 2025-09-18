Doi români din Italia, cercetați pentru tentativă de omor după ce ar fi lovit intenționat cu mașina un bărbat. De la ce a pornit conflictul

Doi români din Italia sunt cercetați pentru tentativă de omor după ce ar fi lovit intenționat cu mașina un bărbat care încercase să oprească un furt într-un supermarket. Incidentul a avut loc după ce unul dintre români a încercat să păcălească o casieră pentru a obține în plus 40 de euro, notează Digi24.

Bărbatul, folosind trei bancnote de 20 de euro, a cerut schimbul în 50 și 10 euro, însă a încercat să sustragă două dintre bancnote. Casiera și-a dat seama de înșelătorie, iar clientul din spate, un italian de 55 de ani, a intervenit pentru a-l opri, potrivit sursei citate.

Românul a fugit în parcare, unde îl aștepta un al doilea bărbat într-o mașină. Cei doi au accelerat și l-au lovit pe italian cu mașina, târându-l aproximativ 70 de metri. Victima a căzut pe asfalt și a suferit răni grave la cap, fiind internată în stare critică la spital.

Cei doi români au fost identificați rapid, după ce unuia dintre ei i-a căzut permisul de conducere în parcare.