Video Ce a pățit o femeie care a lăsat căruțul de cumpărături în parcarea unui supermarket din Capitală. „Hai să ne civilizăm puțin!”

O femeie care lăsat căruțul de cumpărături în parcarea unui supermarket din Capitală a fost blocată de mașina unui șofer, revoltat de gestul acesteia. Bărbatul i-a cerut să ia căruțul de cumpărături și să îl ducă în locul special: „Hai să ne civilizăm puțin!”, i-a spus șoferul.

Imaginile au fost postate de TikTok de șoferul nemulțumit. S-a întâmplat în parcarea unui magazin Lidl din București, în momentul în care bărbatul, aflat la volanul unui autoturism, a încercat să parcheze. El a găsit un loc de parcare liber, însă nu a putut să-și lase acolo mașina deoarece era ocupat de căruțul de cumpărături.

După ce a terminat de pus cumpărăturile în mașină, femeia s-a urcat la volan și a lăsat căruțul în parcare. În acel moment, șoferul blocat-o cu mașina și i-a cerut să ia căruțul de cumpărături și să îl ducă în locul special.

După ce i s-a atras atenția, femeia a luat căruțul din locul de parcare și l-a dus în locul special.

„Hai să ne civilizăm puțin!”, i-a spus șoferul.

Clipul video postat de bărbat a devenit viral pe internet, adunând numeroase comentarii.

„Not a single person is surprised she’s romanian (n.r. Nimeni nu este surprins că este româncă)”, a scris un internut, mesaj care a adunat peste 38.000 de like-uri.

„Lucrez de pază la un supermarket și la două ore ies să adun cărucioarele. Multe sunt lăsate prin parcări. Unii clienți când mă văd că vin, fug rapid cu mașina”, a comentat o persoană.

„Cel mai bine ar fi să facă un dispozitiv de deblocare a căruciorului care să coste câteva zeci de lei....si poate atunci nu o să le mai lase prin parcare. Ai făcut foarte bine”, a scris altcineva.

„Am văzut când un cărucior a fost luat de vânt si a spart efectiv farul unei mașini. Așa că duceti-vă căruciorul la loc”, a adăugat al internaut.

„Hai să fim seriosi, coșul se lasă la locul lui, nu pe locul de parcare!”, a spus altă persoană.

„Trăiesc în Germania și toată lumea își duce frate căruciorul înapoi. Fie bătrân, fie o doamnă, tot civilizat este!”, a spus alt român.