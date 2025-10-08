Mamă și fiu, găsiți morți în casă. Vecinii au alertat poliția, după ce femeia a amenințat că își dă foc ei și copilului de 5 ani

O femeie de 43 de ani și fiul ei de 5 ani au fost găsiți morți în locuința lor după ce vecinii au sunat la 112, semnalând că femeia amenința că își va da foc împreună cu copilul. Ancheta este în desfășurare.

”În această dimineaţă, 8 octombrie a.c., în jurul orei 05:45, poliţiştii din cadrul Secţiei Nr. 5 Poliţie Rurală Voineşti au fost sesizaţi de o femeie cu privire la faptul că vecina sa, o femeie, de 43 de ani, din comuna Pietrari, s-a încuiat într-o cameră, împreună cu fiul său, în vârstă de 5 ani, şi a afirmat că se sinucide, dând foc încăperii”, a anunţat, miercuri, IPJ Dâmboviţa.

Sursa citată a precizat că, la ajungerea echipajelor la faţa locului, poliţiştii au identificat două persoane decedate, respectiv femeia de 43 de ani şi fiul acesteia, în vârstă de 5 ani.

Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES că femeia ar fi recurs la acest gest extrem fiind afectată de datorii acumulate în urma achiziționării unui autoturism.

Soțul femeii este plecat la muncă în Germania, au mai precizat sursele citate.

"Pompierii au pătruns în locuință, unde au găsit două persoane în stare de inconștiență. Acestea au fost extrase și preluate de echipajul SMURD prezent la fața locului. Este vorba despre o femeie de 43 de ani și fiul acesteia, în vârstă de 5 ani. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, cele două persoane nu au răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarate decedate. Incendiul a fost lichidat prompt. Acesta a afectat materiale textile pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, iar întreaga locuință a fost inundată cu fum", a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița.

Cadavrele vor fi preluate de către Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiilor.

Pompierii au stabilit drept cauză probabilă de izbucnire a incendiului acțiunea intenționată de aprindere.

Poliţiştii au deschis un dosar de cercetare penală pentru a stabili ce s-a întâmplat.