Vineri, 20 Februarie 2026
Sameday, dispusă să cesioneze lockerele deținute de Cargus pentru a putea cumpăra compania

Publicat:

Consiliul Concurenței supune dezbaterii publice propunerile de angajamente formulate de către Delivery Solutions S.A. (Sameday) pentru a înlătura îngrijorările concurențiale identificate în contextul preluării Cargus S.R.L. și subsidiara acesteia, EOPS Solutions SRL.

Clădire pe care scrie Cargus
Sameday, dispusă să cesioneze lockerele deținute de Cargus pentru a putea cumpăra compania

Angajamentele propuse de Sameday urmăresc, printre altele, îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților, precum și menținerea unui mediu concurențial adecvat pe piața serviciilor de curierat.

Astfel, compania se angajează să mențină până la finalul anului 2026, condițiile comerciale din contractele încheiate de Cargus cu clienții săi.

De asemenea, Sameday va cesiona activitățile privind punctele automate de ridicare a coletelor (Automated Parcel Locker – APM) deținute de Cargus.

Sameday se angajează să implementeze o procedură referitoare la gestionarea relației cu curierii activi în livrarea comenzilor aferente comercianților eMAG Marketplace.

Compania va informa comercianții care colaborează cu cele două societăți cu privire la tipul informațiilor prezentate pe AWB-ul aferent coletului.

Angajamentele propuse de Sameday pot fi consultate pe site-ul autorității de concurență: www.consiliulconcurentei.ro

După ce analizează observațiile primite, Consiliul Concurenței poate solicita modificarea propunerilor de angajamente și/sau poate decide acceptarea sau respingerea acestora.”

Consiliul Concurenţei analizează încă din luna iunie 2025 tranzacţia prin care Delivery Solutions SA (Sameday) intenţionează să preia Cargus SRL şi filiala sa, EOPS Solutions SRL.

SAMEDAY are o experiență de peste 17 ani pe piața din România, o echipă de 5.000 de angajați și parteneri și o infrastructură digitală integrată, compania este prezentă în România, Ungaria și Bulgaria, oferind atât servicii de livrare door-to-door, cât și livrare în peste 7000 de lockere easybox. Astfel, SAMEDAY operează cea mai extinsă rețea de lockere din regiune, propunându-și să reinventeze experiența de livrare zi de zi.

Cu peste 30 de ani de experiență, Cargus este prima companie de curierat de pe piața românească. În prezent, compania are peste 2.600 de angajați și colaboratori, oferind o gamă largă de servicii de curierat: livrare la domiciliu și servicii out-of-home, prin intermediul rețelei naționale SHIP & GO, care permite clienților să ridice sau să trimită colete, din peste 2.000 de puncte în toată țara, puncte partenere sau lockere.

Cargus deține 5 centre naționale de sortare, 2 depozite gateway și 36 de depozite în toată țara. În plus, Cargus operează un hub transfrontalier în Polonia, pentru servicii de curierat internațional.

În 2021, Cargus a achiziționat QeOPS, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de e-fulfillment și soluții logistice personalizate din România, completând serviciile oferite clienților. De la începutul anului 2019, Cargus face parte din Mid Europa Partners Investment Fund, unul dintre cei mai activi investitori din România.

