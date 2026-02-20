„O clică de nătărăi”. Traian Băsescu râde de suveraniști după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii

Prestația lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace, organizat de către Donald Trump, închide gura suveraniștilor din tabăra AUR, este convins Traian Băsescu.

Traian Băsescu, fostul președinte al României, susține că prestația lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace, organizat de către Donald Trump, închide gura suveraniștilor din tabăra AUR.

„A fost un moment bine pregătit. Un lobby suficient făcut la cancelaria președintelui Trump, în așa fel încât să vorbească frumos și despre președinte, și despre poporul român. Marea problemă a alegerilor din 2024 e închisă, nu mai preocupă pe nimeni în America. Ce e interesant, e o clică de nătărăi care cred că pot face rău României să spună că ei au alt președinte, care a luat două mil. de voturi, uitând să spună că Nicușor are 6 milioane (...)Donald Trump a vorbit foarte frumos despre ND în plenul acestui Consiliu. S-a dus mesajul la toată lumea că-l apreciază, că e un președinte extraordinar. Cum se duce Simion, Peiu și Dungaciu să spună că adevăratul președinte e Călin Georgescu? I-a încurcat tare”, a declarat Băsescu, pentru B1 TV.

În opinia lui Băsescu, e momentul ca Dan să facă „lumină” în cazul alegerilor prezidențiale din 2024.

„Problema anulării alegerilor, am spus de multă vreme, ar fi bine ca domnul președinte să dea dispoziție să i se aducă toate documentele de la CSAT-ul în care s-au constatat fraude, cu stenograme, să cheme procurorul general (...) Poate pe Trump nu-l interesează, dar pe români poate-i interesează de ce s-au anulat 2 milioane de voturi ale lui Georgescu și 1,7 milioane ale doamnei Lasconi. Nimeni nu poate garanta că ar fi câștigat Georgescu. Motivele anulării alegerilor, după ce a fost validat, trebuie lămurit. Și nu poate fi lămurit de președinte. E o chestiune de anchetă a instituțiilor statului”, a mai explicat Băsescu.

„A uitat să spună că ne-a anulat dreptul la vize, chiar dacă ne consideră un popor extraordinar. Treaba lui Nicușor nu era să stea de vorbă cu Trump, ci să dea mâna și să-și vadă de drum”, a completat fostul președinte.