Cel mai mare handbalist al lumii, uluit de ce i s-a întâmplat la București. Plecăciune în fața Cristinei Neagu

Dinamo își continuă seria negativă din Liga Campionilor, pierzând aseară contra lui Fuchse Berlin, 21-27. „Dulăii” au scuza că au avut în față un jucător „extraterestru”, Mathias Gidsel, cel mai bun handbalist al planetei, deținător cu naționala Danemarcei, simultan, al titlurilor de campion european, mondial și olimpic.

Sportivul de 27 de ani, desemnat cel mai bun handbalist al lumii al ultimelor trei sezoane, a fost asaltat la finalul partidei din Polivalentă de peste 100 de copii, nerăbdători să obțină autografe și să facă fotografii alături de o asemenea vedetă. Acesta s-a arătat uimit de interesul arătat de micuții fani, mărturisind că nu se aștepta să fie atât de apreciat în România. Le-a promis acestora că se va întoarce la ei imediat după declarațiile pentru presă.

„Pentru un copil danez, ajuns în Germania la handbal, să ajungă în România și să simtă acest gen de sprijin... mă face să mă simt foarte mândru. Au fost mulți oameni care au venit să ne vadă. Abia aștept să mă întorc și să stau la poze. Am fost surprins să văd atât de mulți copii care mă strigau. Am fost de multe ori la București, am jucat împotriva echipelor românești. România e o țară specială pentru mine, mereu e o atmosferă frumoasă pentru handbal. A fost special să simt această dragoste”, a spus Mathias Gidsel, citat de gsp.ro.

Danezul, care a avut un corespondent în handbalul feminin, pe Cristina Neagu, a făcut o plecăciune, dar și o promisiune legată de sportiva care s-a retras anul trecut: ”Probabil nu voi fi niciodată la fel de bun cum a fost Cristina Neagu. Este una dintre cele mai mari jucătoare din istoria handbalului, nu încape discuția. Promit că nu voi ajunge vreodată la succesul ei. Voi face tot posibilul”, a declarat interul lui Fuchse.

După întâlnirea cu presa, jucătorul și-a respectat promisiunea și s-a dus desculț în mijlocul copiilor, unde nu a lăsat niciunul dezamăgit. Colegii săi au revenit de la vestiare și au privit scena uimiți. Nu au rezistat să stea pe margine, astfel că au intrat și ei în horă, făcând-și poze cu cei mici.