Video „O să ne întoarcem într-un sicriu de zinc sau ce?”. O profesoară din Rusia îi îndeamnă pe tineri să meargă pe front, pentru a-și lua diploma mai devreme

O înregistrare apărută online surprinde momentul în care directoarea unui colegiu din Rusia le vorbește unor tineri de 18 ani despre războiul din Ucraina și îi încurajează să se înroleze în armată. Potrivit publicației Dialog, este vorba despre Maria Kirsanova, director al Lunin Novosibirsk College of Transport Technologies.

În contextul în care autoritățile ruse ar fi epuizat recrutările din rândul deținuților, în instituțiile de învățământ ar fi început campanii de atragere a tinerilor abia ieșiți de pe băncile școlii în armata rusă implicată în conflictul din Ucraina.

„Patria o cere”

În înregistrare, directoarea li se adresează direct studenților, încercând să le diminueze temerile legate de front și de moarte.

„Încep prin a vorbi cu tinerii de 18 ani, cu fiecare dintre voi… Băieți, Patria o cere! Trebuie! E atât de înfricoșător. Ce, o să ne întoarcem într-un sicriu de zinc sau ce? De unde vine frica asta? Cine a inspirat această frică? Și cine ne va proteja? Eu spun: haideți, mergeți acum! Vă luați diploma! Nu mai trebuie să evitați sau să așteptați până în iunie. Mergeți acum, pe contract, și veți primi diploma. Mergeți! Pentru că se recrutează trupe noi. De aceea este o nevoie mare”, afirmă aceasta în înregistrare.

Potrivit sursei citate, tinerilor li se sugerează că se pot înrola pe bază de contract și că ar putea obține mai rapid diploma de absolvire a studiilor.

Pierderi clasificate de Kremlin

Directoarea nu explică în discurs de ce ar fi nevoie de „trupe noi”, în condițiile în care Rusia dispune deja de o armată numeroasă. Între timp, Kremlinul a clasificat pierderile suferite de armata rusă în războiul împotriva Ucrainei, cifrele exacte fiind secret de stat.

Conform estimărilor din presa internațională și ale serviciilor de informații occidentale, numărul morților s-ar ridica la sute de mii, cele mai mari pierderi militare ale Rusiei de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Publicațiile independente ruse Mediazona și BBC au confirmat, pe baza anunțurilor familiilor și relatărilor din presa regională, moartea a peste 177.000 de militari ruși. Jurnaliștii subliniază însă că cifra reală este, cel mai probabil, semnificativ mai mare, întrucât nu toate decesele sunt documentate public.