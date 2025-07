Îndemn la răzmeriță la Lungulețu. Fermierii reclamă abuzuri, Apele Române spun că apa bucureștenilor este în pericol

Un protest spontan a avut loc miercuri, 16 iulie, înainte de prânz, în fața primăriei din Lungulețu, Dâmbovița. Fermierii din zonă vorbesc de abuzuri, Apele Române îi acuză în schimb pe legumicultori de furt de apă din râu, care ar pune în pericol aprovizionarea APA NOVA.

Apa bucureștenilor este în pericol, spun reprezentanții Apelor Române, care au demarat în ultimele zile controale pentru a verifica de ce nu mai pot asigura debitul la care s-au angajat față de Apa Nova, operatorul de apă din București. În tot acest timp, la Lungulețu, un puternic bazin legumicol (aici se regăsesc, probabil, cei mai numeroși producători de varză și cartofi, din sudul țării), s-au strâns zeci de persoane în fața primăriei, acuzând că un fermier ar fi fost „încătușat” în urma unui control al Apelor Române.

„Un dar divin, izvorât din inima României”

O postare apărută pe Facebook miercuri-dimineață anunța că „un abuz incredibil a avut loc în Lungulețu”. Fermierii acuză că Apele Române îi opresc din a mai folosi apa care „nu e proprietatea nimănui, ci a noastră, a tuturor”. „Apa care ne-a hrănit strămoșii e un bun comun, nu al statului”, spun aceștia, în postarea de pe contul „Bazinul legumicol al comunei Lungulețu”. În fața primăriei s-au adunat zeci de persoane, reprezentanții Apelor Române trimiși în control anunțându-și superiorii că nu-și pot duce la bun sfârșit acțiunea de control, pentru că sunt împiedicați de săteni.

„OPRIȚI-VĂ DIN CE FACEȚI !!!!

Un abuz incredibil a avut loc în Lungulețu! Un om al locului, care își uda varza din Dâmbovița, a fost luat cu mașina poliției la directiva Apelor Române! Nu putem tolera așa ceva! Azi, miercuri, la ora 11:00, ne strângem TOȚI în fața primăriei. Să le arătăm că Lungulețu nu tace!

Români, apa e viață! Este sângele care pulsează în venele pământului nostru strămoșesc, un dar divin, izvorât din inima României. Nu e proprietatea nimănui, ci a noastră, a tuturor! Căci fără apa ce dă rodire și suflare, nici pământul nu rodește, nici omul nu trăiește. Apa care ne-a hrănit strămoșii e un bun comun, nu al statului!

Acum e ceasul să ne trezim! Dacă lăsăm semințele fricii să ne încolțească în tăcere, lanurile drepturilor noastre vor ajunge pradă. Fiecare dintre noi e o picătură în râu; dacă picăturile nu se unesc, albia seacă, iar puterea ne este luată.

Haideți, frați români, din toate colțurile țării! Lăsați-vă pentru o clipă grijile și veniți să apărăm împreună ceea ce ne aparține de drept! Să le arătăm că rădăcinile noastre sunt adânci și că vocea unită a poporului nu poate fi îngenuncheată! Astăzi e Lungulețu, mâine poate fi oriunde. Luptăm pentru dreptul la apă, luptăm pentru România!”, au postat fermierii, pe contul Bazinul legumicol comuna Lungulețu.

În fapt, ar fi vorba de zeci de cazuri de furt de apă din râul Dâmbovița, acuză în schimb reprezentanții Apelor Române. Situația a ieșit la iveală atunci când instituția statului a realizat că nu mai poate furniza din râul Dâmbovița întreaga cantitate de apă la care s-a angajat către Apa Nova.

„Avem o acțiune de control vizavi de furtul acesta de apă al oamenilor care iau direct din râul Dâmbovița. La noi singurul beneficiar de pe Dâmbovița este apa Nova. Nouă aceștia ne spun exact cât trebuie să le dăm pe zi, ca să putem să asigurăm, cu tot cu Argeșul, calitatea apei și debitul de apă necesar pentru alimentarea cu apă a Bucureștiului. Având în vedere aceste minuni, noi am constatat că de fapt debitul ăsta pe care noi îl dăm la Apa Nova dispare. Noi trebuie să dăm suplimentare la debitul pe care ei ni-l cer. Iar pe zona aceasta, Lungulețu, având în vedere că este o zonă de agricultură intensă a unor persoane fizice, PFA-uri, sau nu știu exact ce este acolo, pentru că noi ne-am dus de fapt la primărie, au găsit o grămadă de motopompe de mici dimensiuni, de mari dimensiuni, care alimentează ilegal din râul Dâmbovița. Și am înțeles - din ce ne-au spus colegii, pentru că nu s-au întors de pe teren - că au fost în jur de 70-80 persoane la primărie, care i-au atacat fizic și verbal, inclusiv pe reprezentanții IPJ Dâmbovița. Așa înțeleg eu. Am înțeles că primarul a sunat la 112 și a venit Jandarmeria ca să poată să plece oamenii noștri de acolo”, a precizat, pentru „Adevărul”, directorul tehnic al Administrației Bazinale de Apă Argeș - Vedea, Bogdan Gorunescu.

„Noi nu mai putem să asigurăm apă la populația din București. Adică nu ne jucăm”

Acțiunea de control a fost generată de imposibilitatea ABA de a mai asigura apa către operatorul Bucureștiului, nicidecum nu a avut drept o acțiune împotriva fermierilor. Concret, s-ar fi ajuns la o pierdere de aproximativ 70%.

„Probabil au fost deranjați de faptul că ne-am dus în control, dar noi ne-am dus în control în ideea în care noi nu mai putem să asigurăm apă la populația din București. Adică nu ne jucăm”, a adăugat Gorunescu. S-a ajuns la fermieri pentru că nu mai există niciun alt beneficiar pe râul Dâmbovița și pierderile erau inexplicabile.

Ceea ce Apele Române cataloghează drept „furt de apă” este văzut de către fermieri drept un beneficiu pe care l-au avut dintotdeauna și la care nu înțeleg acum de ce să renunțe.

Apele Române se gândesc însă la acțiuni legale pentru a fi sancționate aceste aprovizionări ilegale, pentru că folosirea apei din râuri nu este posibilă nici măcar cu autorizație, soluția fermierilor fiind aceea de a-și fora puțuri pe care de asemenea să le autorizeze tot la instituția statului care s-a aflat în control.

Vor să protesteze și joi

Fermierii nu se lasă ușor și au solicitat autorizarea unui protest, tot în fața Primăriei Lungulețu, pentru joi, 17 iulie, după cum a precizat reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița, acesta adăugând că nu au fost înregistrate incidente în timpul protestului spontan declanșat, pe perioada cât jandarmii s-au aflat la Lungulețu.

Problema autorizării surselor de apă este una care cu siguranță va genera nemulțumiri în multe colțuri ale țării în care activitatea de legumicultură este intensă. Deși legislația în vigoare presupune ca apa folosită pentru producerea legumelor pentru comercializare să provină din puțuri avizate de către Apele Române (și nu numai), aspectul a fost trecut cu vederea până acum de către instituțiile cu drept de control. Fermierii care își dezvoltă de acum înainte afacerile cu bani europeni vor fi, cel mai probabil, primii care se vor conforma legislației în domeniu, aceștia așteptându-se, conform unor voci din domeniul consultanței, la condiționări de acest tip pentru finanțare.