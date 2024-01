Cum a transformat o familie din București o căsuță veche de la țară într-una cu un confort aproape urban

O familie din București a ținut să povestească unei comunități online despre bucuria de a transforma o casă țărănească din Muntenia, veche de 97 de ani, în casa mult visată. Dacă unii au criticat rezultatul final pentru că „au dispărut complet elemetele de originalitate”, alții au rămas uimiți de ce a ieșit.

Dintr-o căsuță cu doar două camere, cu o suprafață utila de doar 29 mp, situată într-un sat de lângă Curtea de Argeș, familia Ciobanu din București, care numără 6 persoane, a realizat o locuință de vacanță mansardată, care îmbină tradiționalul cu modernul, vechiul cu noul.

„După 2 ani și jumătate de la achiziție, am decis să postez rezultatul final al amenajării acestei casuțe în vârstă de 97 de ani. Împreună cu soțul am dorit nu numai o casă de vacanță, ci și un refugiu, un loc pe care să-l numim tot "acasă", atât noi cât și copiii noștri. Am ales o zona de munte, în apropiere de Curtea de Argeș, într-un sat cu oameni gospodari, un sat autentic românesc, un sat viu și primitor. Căsuța avea inițial 2 camere cu o suprafață utilă de doar 29 mp, mică pentru 6 persoane, însa o căsuță de care ne-am îndrăgostit pe loc și al cărei potențial ascuns - podul foarte înalt, deci mansardabil - a reprezentat factorul ce ne-a convins să o achiziționăm imediat după vizionare”, a povestit Corina Ciobanu pe grupul de Facebook „Mutat la țară - viața fără ceas”.

→ Imaginea 1/12: Casă țărănească, tranformată într-o mică bijuterie. FOTO Facebook

Rezultatul a fost unul pe placul familiei obișnuite cu aglomerația din Capitală.

„A fost multă muncă, planuri și schimbări de planuri în ceea ce privește amenajarea, dar cred că am reușit să echilibrăm tradiționalul cu modernul, vechiul cu noul. Așa, căsuța asta a devenit a noastră pentru conectarea cu natură, a copiilor că loc de joacă, a familiei că poveste”, mai spun proprietarii.

Numai că rezultatul final nu a fost pe placul unor internauți, care sunt de părere că locuința nu mai păstrează nimic din imaginea acelei case vechi.

„Cred că și-a pierdut mult din autenticitate, că au dispărut complet elementele de originalitate, practic modelul inițial e distrus în favoarea confortului”, au comentat unii.

Alții au apreciat reinterpretarea modernă a rusticului

„Frumos! Sa va bucurati de minunatia ce ati realizat-o! Felicitari! Felicitări oameni gospodari. Este minunată”

„Uauuuuuuu.. felicitări! E minunat cum ați refăcut-o! Foarte inspirați! Sa va bucurați cu toții de ea! Foarte bine ați îmbinat modernul cu tradiționalul!Căsuța are un aspect foarte primitor! Îmi place maxim!Multă sănătate și sa va bucurați de munca voastră! ”

„Este magică căsuța voastră dar pentru mine piesa de rezistență neegalabila este acel divan rustic. Să vă bucurați de ea”.

Sfatul specialiștilor este să păstrăm elemente de autenticitate, pe cât posibil, adoptând în același soluții de siguranță, durabile. Stilul rustic-contemporan este însă (ca în muzica pe ritmuri populare adaptată modern) varianta care îmbină tradiția cu practicul - și tot mai mulți îmbrățișează confortul cu care îmbunătățesc viața de odinioară.