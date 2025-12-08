search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Povestea unui român care a ales să revină acasă, din Italia, după aproape două decenii. „Viața este mai bună aici”

0
0
Publicat:

După aproape două decenii în care a trăit în Torino, un român a hotărât să se întoarcă în ţară, unde, spune el, i s-au oferit mai multe posibilităţi decât Italia. Povestea lui a apărut în presa din peninsulă.

Pieer Bertig a ales Bucureştiul. FOTO: Instagram/Pieer Bertig
Pieer Bertig a ales Bucureştiul. FOTO: Instagram/Pieer Bertig

Pieer Bertig, un român în vârstă de 42 de ani, care a ales Bucureştiul în defavoarea oraşului italian Torino, provine dintr-o familie cu rădăcini italiene.

„Străbunicii mei erau italieni, dar după război au plecat în România pentru a scăpa de foamete. La început, au locuit în barăci și au lucrat cu piatra, apoi s-au mutat la Tulcea, unde se află cea mai mare comunitate de emigranți italieni, și nu au mai plecat de acolo. Erau numiți navetiști, dar pentru a fi mai bine acceptați, și-au schimbat numele de familie din Berti în Bertig. Și eu sunt un amestec al celor două țări, de fapt mi-au spus Pieer”, a povestit el.

Încă din copilărie, părinții lui îi vorbeau adesea despre Italia și despre oportunitățile din Torino, iar la 19 ani, Pieer Bertig a decis să plece din România în căutarea unui loc de muncă bine plătit.

„Era 2003, iar Italia era un loc minunat. Am găsit imediat un loc de muncă în industria metalurgică, într-o companie care producea rulmenți pentru sectorul auto”, le-a spus el jurnaliştilor italieni de la Corriere della Sera.

Primul loc de muncă a fost în industria metalurgică, într-o companie care producea rulmenți pentru sectorul auto.

„După 16 ani, reușisem să devin maistru, dar afacerile nu mergeau bine. Așa că firma a început să ofere pachete de concediere voluntară. Mai întâi celor aproape de pensionare, apoi tuturor. Am simțit vântul schimbării și am decis să accept. Văzând cum a evoluat piața auto în Torino, aș spune că am făcut alegerea corectă”, a povestit el despre cum a hotărât să revină în ţară.

„Viaţa este mai bună aici”

Înainte de pandemia de COVID-19, Pieer Bertig a decis să se întoarcă în România și să se stabilească în București.

„A trebuit să părăsesc Torino chiar înainte de Covid, cu mare regret. Am venit din România când aveam doar 19 ani, în 2003, iar orașul m-a acceptat și m-a ajutat să cresc.

Astăzi, însă, locuiesc în București și viața este mai bună aici. Străzile sunt mai curate și mai liniștite și, mai presus de toate, există mai multe oportunități de muncă. Spre deosebire de Italia, țara noastră a cunoscut o redresare clară în ultimii ani”, afirmă Pieer Bertig.

Întors în România, Pieer Bertig a primit mai multe oferte de muncă în industria auto, pe care însă le-a refuzat şi a decis să îşi schimbe radical cariera.

„Încă din copilărie, am avut o pasiune pentru pictură, așa că am decis să investesc economiile în visul meu. Astăzi, pot să-mi câștig existența din arta mea, vânzând tablouri și participând la expoziții internaționale, de la Los Angeles la Torino”, a spus el despre noua sa viaţă.

Citește și: Un elev român crescut în Canada și întors în România a devenit rapid premiant național: „Sistemul școlar de aici e mult mai bun”
Pieer Bertig, în atelie. FOTO: Instagram/Pieer Bertig
Pieer Bertig, în atelie. FOTO: Instagram/Pieer Bertig

Cu toate acestea, nostalgia pentru Torino este mereu prezentă.

M-am întors pentru câteva zile în Italia, acum doi ani, expunându-mi tablourile la expoziția Cuori Migranti găzduită în Mausoleul Bela Rosin din Mirafiori. Și acolo, mi s-a strâns inima: mi-e dor de prietenii mei și de arhitectura din Torino. De fiecare dată când mă plimbam prin centrul orașului, eram fascinat. Poate că și de aceea locuiesc astăzi în București: este compromisul perfect între cele două țări”, a povestit românul.

Despre muncă și imigrație

Pieer Bertig a făcut o paralelă între condiţiile din Italia şi cele de acasă, afirmând că, în acest moment, România oferă mai multe posibilităţi în ceea ce priveşte un loc de muncă, inclusiv pentru generaţia tânără.

„Din păcate, condițiile din capitala Piemontului nu mai erau propice pentru a continua. «Epoca de aur» pare să fi trecut, iar locurile de muncă lipsesc. Pare absurd să spun asta, dar acum există mai multe oportunități în România, chiar și pentru tânăra generație. Țările noastre au luat traiectorii opuse. Sunt puțin fericit pentru asta și puțin trist. Sfatul meu? Cred că ar trebui să schimbați modul în care gestionați migranții. Mă refer în special la cei care sunt în situație ilegală sau care nu se integrează în societate. Sunteți prea permisivi; ar trebui să existe mult mai mult control și o mână fermă. Altfel, situația se generalizează și chiar și străinii care sunt perfect integrați sunt etichetați din cauza acțiunilor altora. Voi fi întotdeauna recunoscător față de Torino, dar acum este timpul să privim spre viitor”, le-a mărturisit românul jurnaliştilor italieni.

Românii din Italia

Românii reprezintă în prezent cea mai mare comunitate de străini din Italia, cu aproximativ 1,08-1,14 milioane de rezidenți oficiali în 2024-2025.

În Torino, orașul unde Pieer a locuit aproape două decenii, trăiesc în jur de 43.000 de români, iar în întreaga regiune Piemonte numărul lor ajunge la 138.000, mulţi dintre ei fiind angajaţi în domenii precum construcții, servicii, industrie și educație.

Migrația românilor spre Italia a început masiv după căderea regimului comunist, în 1989, când mulţi au ales să părăsescă ţara în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit. În primele decenii, domeniile predominante erau menajul, îngrijirea persoanelor și construcțiile, însă pe măsură ce comunitatea s-a stabilizat, tot mai mulți români și-au deschis propriile afaceri.

Astăzi, 23% dintre cele 31.000 de întreprinderi străine din zona torineză sunt deținute de cetățeni români, ceea ce reprezintă aproximativ 7.130 de firme.

În ultimii ani, însă, odată cu schimbările economice și sociale și impactul pandemiei, tot mai mulți români au ales să revină în țară, împinşi de dorința de a fi mai aproape de familie.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
digi24.ro
image
Un român s-a întors definitiv în țară, după 20 de ani în Italia. Motivul surprinzător: „Perioada de aur pare să fi trecut”
stirileprotv.ro
image
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
gandul.ro
image
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
mediafax.ro
image
Ngezana, ultimele informații despre stoperul sud-african. „Când te doare ceva, șchiopătezi! El, însă?!”
fanatik.ro
image
De ce noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, nu se înțelege cu Nicușor Dan
libertatea.ro
image
Situații bizare la alegeri. O primărie din Botoșani e moștenire de familie: după tată și mamă, a ajuns primar și fiica
digi24.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Cum au fost umilite „vedetele” alegerilor din București. Nețoiu și Burcea au obținut mai puține voturi decât un candidat retras
antena3.ro
image
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri
observatornews.ro
image
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Pensie pe caz de boală gradul 3, la final de 2025. Suma primită de la stat
playtech.ro
image
Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine preia conducerea și când vor avea loc alegeri”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătesc 2 OUG-uri: Îngheață toate salariile din sistemul bugetar
stiripesurse.ro
image
Doamne, câtă durere! Ea este mama care a fost găsită moartă alături de gemenii săi! Toți 3 au fost împușcați în propria locuință! Femeia se afla în plin proces de divorț cu fostul soț
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona este o femeie foarte frumoasă și deșteaptă. Ce job greu are. Noul primar general și soția lui au împreună o fetiță
romaniatv.net
image
Vești bune! Se dau bani pentru românii care vor animale
mediaflux.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
aaron burden CKlHKtCJZKk unsplash jpg
Obiceiuri-cheie recomandate de psihologi care îți pot îmbunătăți viața
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Felicitarea regală a anului: Familia Princiară din Monaco strălucește în atmosfera de Crăciun

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă