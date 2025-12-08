Povestea unui român care a ales să revină acasă, din Italia, după aproape două decenii. „Viața este mai bună aici”

După aproape două decenii în care a trăit în Torino, un român a hotărât să se întoarcă în ţară, unde, spune el, i s-au oferit mai multe posibilităţi decât Italia. Povestea lui a apărut în presa din peninsulă.

Pieer Bertig, un român în vârstă de 42 de ani, care a ales Bucureştiul în defavoarea oraşului italian Torino, provine dintr-o familie cu rădăcini italiene.

„Străbunicii mei erau italieni, dar după război au plecat în România pentru a scăpa de foamete. La început, au locuit în barăci și au lucrat cu piatra, apoi s-au mutat la Tulcea, unde se află cea mai mare comunitate de emigranți italieni, și nu au mai plecat de acolo. Erau numiți navetiști, dar pentru a fi mai bine acceptați, și-au schimbat numele de familie din Berti în Bertig. Și eu sunt un amestec al celor două țări, de fapt mi-au spus Pieer”, a povestit el.

Încă din copilărie, părinții lui îi vorbeau adesea despre Italia și despre oportunitățile din Torino, iar la 19 ani, Pieer Bertig a decis să plece din România în căutarea unui loc de muncă bine plătit.

„Era 2003, iar Italia era un loc minunat. Am găsit imediat un loc de muncă în industria metalurgică, într-o companie care producea rulmenți pentru sectorul auto”, le-a spus el jurnaliştilor italieni de la Corriere della Sera.

„După 16 ani, reușisem să devin maistru, dar afacerile nu mergeau bine. Așa că firma a început să ofere pachete de concediere voluntară. Mai întâi celor aproape de pensionare, apoi tuturor. Am simțit vântul schimbării și am decis să accept. Văzând cum a evoluat piața auto în Torino, aș spune că am făcut alegerea corectă”, a povestit el despre cum a hotărât să revină în ţară.

„Viaţa este mai bună aici”

Înainte de pandemia de COVID-19, Pieer Bertig a decis să se întoarcă în România și să se stabilească în București.

„A trebuit să părăsesc Torino chiar înainte de Covid, cu mare regret. Am venit din România când aveam doar 19 ani, în 2003, iar orașul m-a acceptat și m-a ajutat să cresc.

Astăzi, însă, locuiesc în București și viața este mai bună aici. Străzile sunt mai curate și mai liniștite și, mai presus de toate, există mai multe oportunități de muncă. Spre deosebire de Italia, țara noastră a cunoscut o redresare clară în ultimii ani”, afirmă Pieer Bertig.

Întors în România, Pieer Bertig a primit mai multe oferte de muncă în industria auto, pe care însă le-a refuzat şi a decis să îşi schimbe radical cariera.

„Încă din copilărie, am avut o pasiune pentru pictură, așa că am decis să investesc economiile în visul meu. Astăzi, pot să-mi câștig existența din arta mea, vânzând tablouri și participând la expoziții internaționale, de la Los Angeles la Torino”, a spus el despre noua sa viaţă.

Cu toate acestea, nostalgia pentru Torino este mereu prezentă.

M-am întors pentru câteva zile în Italia, acum doi ani, expunându-mi tablourile la expoziția Cuori Migranti găzduită în Mausoleul Bela Rosin din Mirafiori. Și acolo, mi s-a strâns inima: mi-e dor de prietenii mei și de arhitectura din Torino. De fiecare dată când mă plimbam prin centrul orașului, eram fascinat. Poate că și de aceea locuiesc astăzi în București: este compromisul perfect între cele două țări”, a povestit românul.

Despre muncă și imigrație

Pieer Bertig a făcut o paralelă între condiţiile din Italia şi cele de acasă, afirmând că, în acest moment, România oferă mai multe posibilităţi în ceea ce priveşte un loc de muncă, inclusiv pentru generaţia tânără.

„Din păcate, condițiile din capitala Piemontului nu mai erau propice pentru a continua. «Epoca de aur» pare să fi trecut, iar locurile de muncă lipsesc. Pare absurd să spun asta, dar acum există mai multe oportunități în România, chiar și pentru tânăra generație. Țările noastre au luat traiectorii opuse. Sunt puțin fericit pentru asta și puțin trist. Sfatul meu? Cred că ar trebui să schimbați modul în care gestionați migranții. Mă refer în special la cei care sunt în situație ilegală sau care nu se integrează în societate. Sunteți prea permisivi; ar trebui să existe mult mai mult control și o mână fermă. Altfel, situația se generalizează și chiar și străinii care sunt perfect integrați sunt etichetați din cauza acțiunilor altora. Voi fi întotdeauna recunoscător față de Torino, dar acum este timpul să privim spre viitor”, le-a mărturisit românul jurnaliştilor italieni.

Românii din Italia

Românii reprezintă în prezent cea mai mare comunitate de străini din Italia, cu aproximativ 1,08-1,14 milioane de rezidenți oficiali în 2024-2025.

În Torino, orașul unde Pieer a locuit aproape două decenii, trăiesc în jur de 43.000 de români, iar în întreaga regiune Piemonte numărul lor ajunge la 138.000, mulţi dintre ei fiind angajaţi în domenii precum construcții, servicii, industrie și educație.

Migrația românilor spre Italia a început masiv după căderea regimului comunist, în 1989, când mulţi au ales să părăsescă ţara în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit. În primele decenii, domeniile predominante erau menajul, îngrijirea persoanelor și construcțiile, însă pe măsură ce comunitatea s-a stabilizat, tot mai mulți români și-au deschis propriile afaceri.

Astăzi, 23% dintre cele 31.000 de întreprinderi străine din zona torineză sunt deținute de cetățeni români, ceea ce reprezintă aproximativ 7.130 de firme.

În ultimii ani, însă, odată cu schimbările economice și sociale și impactul pandemiei, tot mai mulți români au ales să revină în țară, împinşi de dorința de a fi mai aproape de familie.