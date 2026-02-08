Video Cu adidași spre Cabana Dochia: doi tineri din Suceava, întorși de pe traseu de jandarmii montani

Doi tineri din județul Suceava au fost opriți de jandarmii montani în timp ce se deplasau pe traseul spre Cabana Dochia, în Munții Ceahlău, fiind surprinși urcând pe munte încălțați cu adidași, deși sunt condiții de iarnă.

Având în vedere echipamentul necorespunzător și riscurile ridicate generate de condițiile meteo specifice sezonului rece, jandarmii le-au recomandat celor doi să renunțe la continuarea traseului. Tinerii au ținut cont de sfaturile primite și au coborât în siguranță, fără a fi înregistrate incidente.

Reprezentanții Jandarmeriei Române atrag atenția asupra importanței echipării adecvate în drumețiile montane, mai ales pe timp de iarnă, când traseele pot deveni periculoase din cauza gheții, zăpezii și temperaturilor scăzute.

„Jandarmii montani reamintesc turiștilor că echipamentul corespunzător este esențial pentru siguranța pe traseele montane, mai ales pe timp de iarnă”, au transmis oficialii Jandarmeriei.

Intervenția face parte din activitățile de prevenție desfășurate de Jandarmeria Montană, care au ca scop principal protejarea vieții turiștilor și evitarea accidentelor pe traseele montane, prin monitorizarea zonelor frecventate și consilierea persoanelor nepregătite pentru drumeții în condiții dificile.

Pericolele ascunse ale drumețiilor pe munte iarna

Iarna, pe lângă riscul de avalanșe, turiștii trebuie să facă față și altor pericole specifice zonelor muntoase.

Unul dintre acestea este dispariția marcajelor sub zăpadă, care crește semnificativ riscul de rătăcire. Ceața, vântul și crestele înzăpezite reduc vizibilitatea, amplificând pericolul. Cornișele, care sunt depuneri masive de zăpadă care atârnă peste goluri și pot ceda la o simplă călcare, reprezintă unul dintre motivele pentru care unele trasee sunt interzise iarna.

În plus, zonele stâncoase acoperite de gheață, precum și podurile de zăpadă formate peste râpe sau pârâuri în regiunile glaciare, sunt extrem de riscante.

O altă problemă este durata prelungită a parcurgerii traseelor, într-o perioadă în care potecile devin greu accesibile, vremea este capricioasă, iar zilele sunt scurte. În caz de accident, turiștii trebuie să țină cont că intervențiile Salvamont pot fi extrem de dificile sau chiar imposibile în unele zone alpine.