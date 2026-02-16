Prognoza meteo pentru următoarele zile. ANM anunță ninsori, polei și viscol în toată țara. Până când înghețăm de frig

Meteorologii au emis luni o informare de vreme rece, precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, ghețuș, intensificări ale vântului și viscol, valabilă la nivel național până joi dimineață, 19 februarie.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va deveni luni rece în Moldova, iar de marți și în regiunile sudice. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între -4 și 4 grade Celsius. Miercuri, valorile termice vor rămâne scăzute în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, unde maximele vor fi cuprinse între -6 și 0 grade Celsius.

Minimele vor fi preponderent negative în întreaga țară, cu valori cuprinse între -9 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și până la 4 grade pe litoral și în sudul Banatului.

Ninsori și strat consistent de zăpadă

Marți, 17 februarie, aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud-vest, urmând să afecteze sudul, estul și local centrul țării. Inițial, vor fi precipitații mixte în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Transilvania, Moldova și la munte. În noaptea de marți spre miercuri, ninsorile vor deveni predominante.

Meteorologii anunță depunerea unui strat de zăpadă de 5–15 centimetri, iar local de 20–30 de centimetri. Cantitățile de apă vor ajunge la 10–20 l/mp, iar izolat pot depăși 25 l/mp. De asemenea, vor fi condiții de polei și ghețuș.

Vânt puternic și viscol

Vântul va avea intensificări în noaptea de luni spre marți și pe parcursul zilei de marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Din seara zilei de marți, intensificări ale vântului sunt așteptate în cea mai mare parte a țării, cu rafale de 45–65 km/h.

În sudul și sud-estul țării, temporar, se va semnala viscol, iar vizibilitatea va fi redusă, avertizează meteorologii.