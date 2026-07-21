Sfârșit cumplit pentru un adolescent: a căzut cu bicicleta de pe o punte ruptă și a fost găsit mort în apă

Un adolescent de 17 ani din județul Suceava a murit în noaptea de duminică spre luni, după ce a căzut cu bicicleta de pe o punte pietonală deteriorată, care face legătura între localitățile Vicovu de Jos și Bilca, din județul Suceava. Tragedia a fost descoperită după ce o femeie a observat o bicicletă abandonată lângă apă, cu lanterna încă aprinsă.

Nenorocirea s-a petrecut în noaptea de 20 iulie, în jurul orei 3.30, când polițiștii Secției Rurale Gălănești au fost alertați prin 112 de o femeie care a anunțat că a găsit o bicicletă căzută în apropierea râului Suceava.

„A găsit o bicicletă căzută lângă o apă, cu lanterna aprinsă”, le-a transmis aceasta polițiștilor, notează Monitorul de Suceava.

La fața locului au intervenit polițiștii și pompierii militari de la Detașamentul Vicovu de Sus, care au început căutările în zona punții pietonale dintre Vicovu de Jos și Bilca.

A căzut de la aproximativ șapte metri

Salvatorii au descoperit trupul neînsuflețit al unui adolescent, cu fața în jos, într-o groapă cu apă aflată sub punte. Victima a fost identificată ca fiind Mirel Șestun, în vârstă de 17 ani, din comuna Bilca.

Din cercetările polițiștilor a reieșit că tânărul plecase duminică după-amiază de acasă, cu bicicleta, spre comuna Vicovu de Jos. La întoarcere, după lăsarea întunericului, a traversat puntea pietonală deteriorată.

Potrivit anchetatorilor, în dreptul unei porțiuni unde lipseau mai multe scânduri, adolescentul s-a dezechilibrat și a căzut de la aproximativ șapte metri într-o groapă cu apă, impactul fiindu-i fatal.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia și eventualele responsabilități privind starea punții.

Mesajul sfâșietor al liceului

Moartea adolescentului a îndurerat întreaga comunitate din Rădăuți. Reprezentanții Colegiului Tehnic „Regele Ferdinand I”, unde Mirel Șestun era elev în clasa a XI-a B, au transmis un mesaj emoționant.

„Cu profundă tristețe, comunitatea Colegiului Tehnic «Regele Ferdinand I» Rădăuți deplânge trecerea prematură în veșnicie a elevului nostru, Mirel Șestun, din clasa a XI-a B – Științele Naturii. Plecarea mult prea devreme a unui tânăr lasă un gol imens în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut. Ne exprimăm întreaga compasiune și transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor apropiați. Îi vom păstra vie amintirea și îl vom purta mereu în inimile noastre”, au transmis reprezentanții unității de învățământ.