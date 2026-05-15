Al doilea accident cu trotineta electrică, de data aceasta în Sibiu. O adolescentă a virat fără să se asigure și a intrat într-o mașină

O fată de 14 ani din localitatea Axente Sever, județul Sibiu, a fost rănită vineri, 15 mai, după ce trotineta electrică pe care se deplasa a intrat în coliziune cu un autoturism pe DN14. Acesta este al doilea accident al zilei în care sunt implicate trotinete electrice. Un adolescent, tot de 14 ani, este în prezent în comă după ce a pierdut controlul vehiculului.

Accidentul s-a produs în timp ce minora se deplasa pe trotinetă spre municipiul Sibiu. Din primele cercetări, aceasta ar fi virat la stânga fără să se asigure, moment în care a lovit lateral un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani din județul Mureș, care circula în aceeași direcție, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu.

În urma impactului, fata a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Reprezentanții ISU Sibiu au precizat că aceasta a suferit un traumatism la mână și mai multe contuzii, însă era conștientă în momentul preluării de către echipajele medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Traficul rutier în zonă nu a fost afectat.

Un incident similar, dar mai grav, a avut loc tot vineri în apropiere de Timișoara, unde un băiat de 14 ani se află în comă după ce a pierdut controlul trotinetei electrice și a suferit leziuni severe la nivelul capului.

Accidentul a avut loc după ce băiatul a plecat de la școală, în timpul orelor, împreună cu câțiva colegi. Conducerea unităţii de învăţământ a anunţat că a declanşat verificări interne pentru a stabili cum au reuşit elevii să părăsească şcoala în timpul programului.