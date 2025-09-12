Dreptatea unei mame. Cum a organizat o femeie din Suceava flagrant pentru dealerii care i-au vândut droguri fiicei sale

O femeie din Suceava a organizat, singură, un flagrant pentru doi dealeri de droguri care vânduseră substanțe ilegale fiicei ei.

Planul a fost pus la cale după ce fiicei sale i s-a făcut rău și a ajuns la spital în urma consumului de stupefiante.

Imediat după ce tânăra a ajuns la spital în urma consumului de canabis, mama ei a aflat că primea droguri constant. Atunci, femeia a luat numărul de telefon al unuia dintre dealerii fiicei sale, pe care l-a sunat și cu care a stabilit o întâlnire, iar apoi a sunat autoritățile.

La locul întâlnirii au apărut cei doi traficanţi, convinşi că îşi vor continua afacerea, dar au fost aşteptaţi de forţele de ordine. Unul dintre ei avea asupra sa peste două grame de canabis

Ancheta a fost finalizată rapid, iar cei doi dealeri, în vârstă de 30 și 21 de ani urmează să fie judecați la Tribunalul Suceava, scrie monitorulsv.ro.

Anul trecut, un sondaj fulger online inițiat de Federația Națională a Părinților (FNaP) pe un eșantion reprezentativ din mediul urban și rural a dezvăluit principalele două motive pentru care copiii ajung să consume droguri.

Conform rezultatelor, peste 65% dintre respondenții la sondaj consideră anturajului ca principalul factor care-i determină pe copii să încerce drogurile, prima dată la modul experimental, în timp ce 56% dintre părinți au indicat apoi lipsa de afecțiune ca fiind al doilea cel mai important factor care-i determină pe copii să consume droguri.

De asemenea, adolescenții au indicat că sunt reticenți în a discuta cu părinții lor despre consumul de droguri de teamă să nu fie judecați (81% dintre respondenți), respectiv să nu fie pedepsiți (74% dintre respondenți) in timp ce 26% dintre respondenți consideră că nepăsarea părinților contribuie la acest fenomen.