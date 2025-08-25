Video Scandal de proporții, după ce imagini controversate cu doi preoți au ajuns în spațiul public: dans la bară și posibil consum de substanțe interzise

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților se confruntă cu un scandal de proporții, după ce imagini controversate cu doi preoți au ajuns în spațiul public. Unul dintre slujitori a fost filmat dansând la bară într-un club, iar celălalt a apărut într-un videoclip în care pare că ar fuma o substanță interzisă.

Filmulețele au fost postate pe Facebook și preluate de presa locală din Suceava, după ce un preot din Bihor, destituit anterior, a întrebat public ce nereguli se petrec în parohii. În replică, un utilizator a trimis aceste imagini, iar capturi de ecran ale unor conversații sugerează implicarea celor doi preoți în relații cu alți bărbați.

Conform unor surse citate de fostul preot Ciprian Mega, cei doi ar avea și relații amoroase cu alți bărbați. Ca urmare a incidentelor, ambii au fost opriți de la slujire și trimiși spre judecată la Consistoriul Monahal, unde conducerea Arhiepiscopiei va decide sancțiunea corespunzătoare.

„Cuviosului de mai devreme i s-a poruncit să-și piardă urma. De la Izbuc la Vatră Dornei și din Rădăuți la Huși, toți bărboșii din grupare au pus mână de la mână ca să-i plătească tăcerea. (După modelul mai-marilor, care-l conjură cu multă grijă pe cel încarcerat dintre ei). Toate aceste materiale (și multe altele) au fost vizionate de multpreaînaltul, de multă vreme”, a scris Ciprian Mega pe Facebook.

„Nu problema homosexualității este atât de importantă, pentru că societatea este foarte tolerantă astăzi, dar canoanele Bisericii nu îngăduiesc unui preot să trăiască în felul acesta, în această promiscuitate. Este vorba despre consum de narcotice și despre depășirea vocației de a fi cu Hristos”, a comentat fostul preot Ciprian Mega, citat de Știrile Pro TV.

În funcție de rezultatul anchetei interne, cei doi preoți riscă caterisirea sau alte sancțiuni disciplinare stabilite de conducerea Arhiepiscopiei.