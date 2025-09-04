Copil de 5 ani, mușcat de un ligru la o grădină zoologică ilegală din Suceava. Proprietarul, cercetat penal

Un copil de cinci ani a fost mușcat de un ligru, o încrucişare dintre un tigru şi un leu, la o grădină zoologică privată din comuna Zăhărești, județul Suceava. Incidentul a avut loc zilele trecute, după ce micuțul a încercat să facă o fotografie cu animalul exotic.

Băiatul venise în vizită cu tatăl său și a încercat să facă o fotografie cu animalul exotic. În acel moment, puiul de ligru l-a mușcat de braț. Copilul a fost transportat la Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava pentru investigații medicale.

„În ambulatoriul spitalului s-a prezentat un pacient pediatric care prezenta o plagă superficială prin mușcătura de ligru. Plaga era superficială, a fost consultat, a primit recomandări și schemă de vaccinare antirabică”, a declarat dr. Monica Terteliu, purtătorul de cuvânt al spitalului.

Ce spune proprietarul ligrului

Animalul, pe nume Goliat, este un hibrid rezultat din împerecherea unui leu cu o tigroaică siberiană și este unicul exemplar de acest fel din România. La maturitate poate ajunge la 400 de kilograme.

Proprietarul, Doru Șoimaru, afirmă că tatăl copilului a insistat să intre în cușca animalului pentru fotografii, deși a fost avertizat de riscuri. „A insistat că pentru copil a venit atâția kilometri și s-au jucat împreună familia aici, și la ieșire am dat mâna”, a spus acesta, potrivit tvrinfo.

Alte incidente la aceeași grădină zoo

Nu este primul incident de acest fel. În urmă cu mai bine de o săptămână, mama unei fetițe de 4 ani a reclamat că micuța a fost mușcată de o maimuță. Proprietarul a pus incidentul pe seama faptului că femeia și fiica sa s-au apropiat prea mult de gard pentru a face un selfie. Ulterior, au fost montate balustrade pentru a ține vizitatorii la distanță de cuști.

Grădină zoo fără autorizații

Menajeria din Zăhărești adăpostește peste 550 de animale exotice din 76 de specii, pe o suprafață de 11.500 de metri pătrați, și funcționează încă din 2004.

Autoritățile au descoperit însă multiple nereguli. În iulie, Garda de Mediu a dispus închiderea grădinii zoologice și a aplicat o amendă de 15.000 de lei pentru lipsa autorizațiilor și a condițiilor de funcționare.

„Acolo nu putem vorbi de o grădină zoologică privată, pentru că nu este autorizată. În urma controlului s-a dat amendă, s-a dispus încetarea activității și termen până în octombrie pentru a obține toate avizele”, a precizat Gheorghiță Mândruță, comisar șef al Comisariatului Suceava al Gărzii Naționale de Mediu.

Administratorul recunoaște că a primit sancțiuni: una din partea DPV, lipsă de apă. Întrebat dacă a fost obligat să închidă, acesta a confirmat.

În urma atacurilor, proprietarul parcului a devenit vizat într-un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.