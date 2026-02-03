Un tânăr din Maramureș a accidentat un pieton în timp ce făcea drifturi într-o parcare și a coborât să îl ia la bătaie

Un tânăr de 26 de ani din localitatea Bârsana, județul Maramureș, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce a lovit un bărbat în timp ce făcea drifturi cu mașina într-o parcare. În loc să îl ajute, s-a dat jos din autoturism şi l-a luat la bătaie. Șoferul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Tânărul urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc în seara zilei de 31 ianuarie 2026, în jurul orei 20:50, în parcarea unui local public din Bârsana. Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că o persoană ar fi fost agresată fizic.

Din primele verificări, s-a stabilit că tânărul de 26 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi făcut în mod intenționat mai multe derapaje controlate în parcarea localului, moment în care ar fi surprins și accidentat un bărbat de 32 de ani. Ulterior, șoferul ar fi coborât din autoturism și l-a lovit de mai multe ori, relatează presa locală.

Persoana vătămată a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, însă a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

De asemenea, conducătorul auto a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și prelevarea de mostre biologice de sânge.

În baza probatoriului administrat, la data de 2 februarie, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Astăzi, 3 februarie, acesta urmează să fie prezentat magistraților din cadrul Judecătoriei Dragomirești cu propunere de arestare preventivă.