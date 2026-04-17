Mai multe imagini apărute pe rețelele sociale, în care șoferi execută manevre periculoase în trafic, au atras atenția polițiștilor din județul Cluj. În urma verificărilor, oamenii legii au identificat șapte conducători auto și au aplicat opt sancțiuni contravenționale.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, imaginile surprindeau „manevre de derapaj controlat efectuate de mai mulţi conducători auto”, motiv pentru care polițiștii Serviciului Rutier și ai Biroului Rutier Cluj-Napoca au demarat verificări pentru identificarea celor implicați.

„În urma activităţilor desfăşurate, au fost identificaţi 7 conducători auto care, în perioada 21-23 martie a.c., au săvârşit abateri la regimul rutier în municipiul Cluj-Napoca”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Ancheta a arătat că, pe 22 martie, în intervalul 16:30 – 16:42, doi șoferi au adoptat un comportament agresiv în trafic, efectuând intenționat derapaje controlate pe DJ 103U, strada Sfântul Ion, spre localitatea Ciurila, într-o curbă deosebit de periculoasă.

Polițiștii subliniază că aceste manevre „au pus în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic şi au amplificat sentimentul de nesiguranţă publică”.

De asemenea, în urma verificărilor, s-a stabilit că în perioada 21–23 martie, în județul Cluj, a avut loc un eveniment auto la care au participat 15 autoturisme înmatriculate în România, Marea Britanie, Germania, Austria și Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat de un creator de conținut din mediul online.

În total, polițiștii au aplicat opt sancțiuni contravenționale. Trei dintre acestea au fost amenzi de câte 810 lei pentru comportament agresiv în trafic, fiind dispusă și suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile. Alte două sancțiuni, în valoare de 1.215 lei fiecare, au fost aplicate pentru neadaptarea vitezei la condițiile de drum.

Totodată, a fost dată o sancțiune pentru nerespectarea normelor privind transportul de persoane.

De asemenea, un șofer a fost amendat cu 1.000 de lei pentru lipsa asigurării RCA, fiind dispusă și reținerea certificatului și a plăcuțelor de înmatriculare. Aceluiași conducător auto i-a fost aplicată o amendă de 1.822,5 lei pentru lipsa plăcuței de înmatriculare.

Ultimele două sancțiuni au fost aplicate aceluiași conducător auto, de către polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Baciu.

Polițiștii rutieri anunță că vor continua acțiunile de prevenire și combatere a comportamentului agresiv în trafic, subliniind că astfel de manifestări sunt sancționate ferm, întrucât pun în pericol siguranța rutieră și integritatea participanților la trafic.