Administratorul unei firme care vindea mașini la mâna a doua, reținut de poliție. 40 de autoturisme au fost confiscate

Publicat:

Polițiștii au ridicat și indisponibilizat 40 de autoturisme care se aflau în perimetrul unei unități economice și despre care s-a stabilit că nu făceau obiectul activității declarate a societății în cauză.

Mașinile au fost indisponibilizate FOTO: Arhivă Adevărul
Mașinile au fost indisponibilizate FOTO: Arhivă Adevărul

Un imobil din comuna Poieni-Solca, sat Poieni-Solca, județul Suceava, unde se află domiciliul unei familii, dar și sediul unei unități economice, a fost călcat de polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier.

Aceștia, împreună cu sprijinul polițistilor din cadrul Servicului Acțiuni Speciale – IPJ Suceava, Serviciului Criminalistic și lucrătorilor din cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă 1 Suceava, au pus în executare un mandat de percheziție într-un dosar penal.

”Percheziția domiciliară a fost efectuată în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. de art. 322 alin. (1) din Codul penal și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, faptă prev. de art. 334 alin. (2) din Codul penal, cu referire la vânzarea de autoturisme second-hand, de proveniență intracomunitară, care au fost achiziționate din spațiul european și pentru care, la momentul efectuării tranzacțiilor de vânzare-cumpărare în România au fost întocmite contracte de vânzare cumpărare între cumpărătorul în fapt și o persoană cu domiciliul în Germania, de cele mai multe ori fiind menționate datele persoanelor înscrise la rubrica proprietar în documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile germane”, potrivit IPJ Suceava.

​Polițiștii spun că aceste înscrisuri întocmite în fals au fost folosite de către cumpărători pentru îndeplinirea procedurilor de înmatriculare în România a autovehiculelor achiziționate.

 ​Cu ocazia percheziției domiciliare au fost ridicate mai multe înscrisuri constând în documente de înmatriculare eliberate de autoritățile germane, contracte de vânzare-cumpărare necompletate, plăcuțe cu numere de înmatriculare de export eliberate de autoritățile germane, dispozitive electronice și terminale mobile.

Totodată au fost identificate, ridicate și indisponibilizate 40 de autoturisme care se aflau în perimetrul unității economic, și despre care s-a stabilit că nu făceau obiectul activității declarate a societății în cauză.

 ​De asemenea, au fost puse în executare două mandate de aducere privind pe administratorul unității economice și pe soția acestuia, aceștia fiind conduși la sediul Poliției Municipiului Suceava - Biroul Rutier, pentru audieri și desfășurarea activităților procedurale specifice.

​Față de administratorul unității, cercetat sub aspectul comiterii mai multor infracțiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, s-a dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

​Cercetările sunt continuate de polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în coloborare cu lucrătorii A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă 1 Suceava.

