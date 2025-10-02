Locul care poate ascunde un teribil secret legat de dispariția unei fetițe acum 55 de ani. Poliția redeschide ancheta

O echipă de voluntari care folosește câini specializați în detectarea cadavrelor pentru a căuta trupul unui copil britanic dispărut în Australia în urmă cu mai bine de 55 de ani a găsit o „zonă de interes”.

Grupul speră că descoperirea lor reprezintă un progres în cazul Cheryl Grimmer și a raportat locația poliției din New South Wales, care se află acum la fața locului.

Autoritățile suspectează că fetița de trei ani, care emigrase din Bristol împreună cu familia, a fost răpită de pe plaja Fairy Meadow din Wollongong în ianuarie 1970, scrie BBC.

„Mâine va fi efectuată o căutare cu ajutorul unor ofițeri specializați, ca parte a anchetei în curs”, a declarat poliția pentru BBC într-un comunicat.

Astăzi, scăldată în soare, plaja arată la fel de idilică cum trebuie să fi fost cu mulți ani în urmă. De pe dunele de nisip, privind spre interiorul continentului, terenul urcă treptat spre o zonă densă de tufișuri.

La o scurtă distanță cu mașina, în susul dealurilor, se află o mică pădure la marginea unui cartier rezidențial de lux, care ar putea ascunde un secret teribil.

Balgownie era locul menționat într-o mărturisire făcută de un adolescent – tot din Anglia – la un an după dispariția copilului. Zeci de ani mai târziu, un judecător a respins această mărturisire.

În 2019, procesul suspectului, cunoscut doar sub numele de cod Mercury, care fusese acuzat de răpirea și uciderea lui Cheryl Grimmer, s-a încheiat fără rezultat. Bărbatul, în vârstă de 60 de ani, a negat orice faptă ilegală.