Video Mire bătut de două ori în aceeași zi: la nuntă și în fața poliției, de amicii șefului de post prins cu votca pe masă

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița a declanșat o anchetă internă după un incident petrecut la Postul de Poliție Lungulețu, unde șeful de post este acuzat că a refuzat testarea cu aparatul etilotest. Scandalul a degenerat în fața secției, iar un mire care venise să reclame că fusese agresat la propria nuntă susține că a fost bătut de mai mulți bărbați chemați de polițist.

Incidentul a avut loc în fața Postului de Poliție din comuna Lungulețu, județul Dâmbovița.

Potrivit declarațiilor mirelui, acesta s-a prezentat la secție împreună cu socrul său pentru a depune o plângere, după ce ar fi fost agresat de un invitat în timpul nunții.

Bărbatul susține că, în biroul șefului de post, socrul său a observat o sticlă de alcool și a apelat numărul de urgență 112, solicitând intervenția unui echipaj pentru verificarea polițistului.

„Socrul meu, când a văzut sticla de votcă pe masă, a zis: «Stai așa, că sunt la 112, vreau să se ia o măsură». Da, era pe masă, în postul de poliție. A sunat la 112. (...) Când ne-am dus acolo, șeful de post era închis în postul de poliție”, a declarat mirele.

Acesta afirmă că polițistul ar fi încercat ulterior să plece de la secție înainte de sosirea colegilor chemați să îl testeze.

„A încercat să plece cu mașina dânsului, nu l-am lăsat să plece cu acea mașină. Dând telefoane în continuare, speriat, a ieșit în afara postului de poliție, s-a urcat cu un consătean. Noi i-am spus acestuia că n-are cum să-l ia, că îl rugăm frumos, nu vrem să ne certăm cu nimeni, doar să-l țină până vine poliția”, a relatat bărbatul.

Imagini filmate de martori îl surprind pe șeful de post urcat într-un autoturism, în timp ce persoanele aflate în apropiere îl acuză că ar fi consumat alcool și cer testarea acestuia.

„Lasă să-i pună fiola! Ești beat!”, se aude într-una dintre înregistrări.

Mirele acuză că a fost bătut în fața secției

Bărbatul susține că, înainte de sosirea polițiștilor chemați prin 112, șeful de post și-ar fi sunat mai mulți cunoscuți pentru a-l ajuta să plece de la sediul poliției.

Potrivit acestuia, conflictul a escaladat în momentul în care aceștia au ajuns la fața locului.

„La un moment dat, au venit cei care ne-au și bătut. Au venit la fața locului și au spus: «Lăsați-l pe șeful de poliție să plece». Când au venit ei, ne-au luat la bătaie, mi-au dat un pumn în tâmplă, am căzut la pământ, mi-au dat cu picioarele, soacră-mea s-a băgat, iar când m-am ridicat, el era în mașina băieților acestora”, a declarat mirele.

În urma incidentului, IPJ Dâmbovița a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și distrugere.

IPJ Dâmbovița: A fost declanșată cercetarea disciplinară

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița a anunțat că, prin structura de control intern, au fost demarate verificări privind comportamentul șefului de post.

Potrivit reprezentanților instituției, polițistul nu se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ci venise la sediul postului pentru desfășurarea unor audieri.

„La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, prin structura de control intern, în urma verificărilor efectuate, a fost declanșată cercetarea prealabilă, în vederea stabilirii existenței unor abateri disciplinare”, a declarat Georgiana Danalache, purtătorul de cuvânt al IPJ Dâmbovița, pentru Antena 3 CNN.

Ancheta penală și verificările disciplinare sunt în desfășurare, urmând să stabilească exact cum s-au desfășurat evenimentele și dacă acuzațiile aduse șefului de post se confirmă.