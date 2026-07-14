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Avocat celebru din Iași, condamnat după ce și-a bătut cu bestialitate fosta iubită: „A încercat să mă omoare”

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Un avocat din Iași a fost condamnat la 9 ani și 2 luni de închisoare după ce și-a bătut cu bestialitate fosta iubită într-o cameră de hotel. Femeia a reușit să scape și să ajungă la recepție plină de sânge, iar mama ei spune că nu a mai recunoscut-o în fotografia făcută la spital. Hotărârea Curții de Apel Iași nu este definitivă.

Avocatul ieșean, Dinu Șerban, și-a bătut cu bestialitate fosta iubită Foto: Facebook
Avocatul ieșean, Dinu Șerban, și-a bătut cu bestialitate fosta iubită Foto: Facebook

Potrivit anchetei, faptele s-au petrecut în noaptea de 17 septembrie 2024. Gabriela Bordica, stabilită în străinătate, revenise temporar în Iași și l-a contactat pe Dinu Șerban, avocat cu care avusese o relație în perioada 2008-2009. Cei doi păstraseră legătura de-a lungul anilor și comunicau ocazional prin intermediul rețelelor sociale.

În ziua întâlnirii, cei doi s-au văzut inițial la o cafenea din Piața Unirii, iar apoi au mers împreună la două restaurante și într-un bar din centrul Iașului. Pe parcursul serii au consumat alcool, însă, potrivit anchetei, femeia a băut doar câteva pahare de vin, în timp ce avocatul a consumat cantități importante de băuturi spirtoase, potrivit Ziarul de Iași.

Spre miezul nopții, Dinu Șerban i-a cerut fostei iubite să îl lase să doarmă în camera de hotel, spunând că băuse prea mult pentru a mai conduce până acasă, în Bucium. Gabriela a fost de acord, întrucât până atunci comportamentul avocatului fusese unul normal.

Refuzul fostei iubite a declanșat atacul

Ajunși în camera hotelului, femeia a mers la baie, iar când s-a întors l-a găsit pe avocat complet dezbrăcat. Potrivit declarațiilor victimei, acesta a încercat să întrețină relații sexuale cu ea, însă femeia l-a refuzat și l-a împins cu picioarele, moment în care bărbatul a căzut peste o masă.

Din acel moment, situația a degenerat. Avocatul a împins-o pe femeie pe un scaun și a început să îi ceară insistent codul numeric personal. În timp ce victima credea că glumește, acesta a început să o lovească cu palmele peste față, să o izbească cu capul de perete și să o strângă de gât cu ambele mâini.

Femeia a încercat să fugă, însă a fost prinsă din nou. Agresorul a trântit-o la podea, a apucat-o de păr și a dat-o cu capul de pardoseală. La un moment dat i-a introdus degetele în gură pentru a o împiedica să țipe după ajutor.

„Am intrat la toaletă și după ce am ieșit, el era dezbrăcat, s-a urcat pe mine, a vrut să mă violeze, eu l-am împins cu picioarele, cu toate forțele mele, și de acolo a pornit violența, să-mi dea cu palmele și cu pumnii. A încercat să mă omoare, pentru că mi-a băgat pumnul în gât, de asta sunt foarte rănită în gură și nu mă pot alimenta. M-a luat de păr și m-a dat cu capul de mochetă. Nu știu cum de am scăpat din mâinile lui, am ieșit țipând din hotel și m-a văzut recepționistul plină de sânge și a chemat ambulanța și poliția”, a declarat Gabriela Bordica, citată de bzi.ro.

Profitând de faptul că avocatul era în stare avansată de ebrietate, victima a reușit într-un final să îl împingă și să fugă din cameră până la recepția hotelului, unde a cerut ajutor.

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Camera de hotel, plină de sânge

Recepționista a alertat imediat serviciul de urgență 112. La fața locului au ajuns echipaje de poliție și o ambulanță.

Anchetatorii au descoperit urme de sânge în întreaga cameră de hotel, inclusiv pe ușă, pe clanță și pe rama acesteia. O baltă mare de sânge a fost găsită și pe holul din fața camerei.

Mama victimei spune că imaginea din camera de hotel a fost șocantă.

„Noi am intrat în camera de hotel și ne-am îngrozit de ce am găsit acolo, cred că era un litru de sânge. Am găsit și pantofii lui, pantalonii, asta înseamnă că polițiștii l-au luat mai mult dezbrăcat și l-au dus la «Socola». (...) Are toată fața tumefiată, are hematom subdural, i-a dat cu pumnii în față, a nenorocit-o. Asta e, clar, tentativă de omor. Am vrea să nu mai vadă lumina zilei, dar știm că este o persoană influentă, vrem totuși să vadă toți cine este marele avocat Dinu Șerban”, a declarat femeia. 

Victima a avut nevoie de aproximativ trei săptămâni de îngrijiri medicale, însă judecătorii au apreciat că violența atacului demonstra că agresiunea putea avea un deznodământ fatal.

Avocatul a susținut că totul a pornit de la o filmare

În fața anchetatorilor, Dinu Șerban a prezentat o versiune complet diferită a evenimentelor.

Acesta a susținut că observase că fosta iubită îl filmase cu telefonul mobil și i-a cerut să șteargă înregistrarea. Pentru că femeia a refuzat să îi dea parola telefonului, conflictul ar fi degenerat într-o altercație în care aceasta l-ar fi lovit cu picioarele, iar el ar fi încercat doar să îi ia telefonul.

Avocatul a negat că ar fi agresat-o cu brutalitatea descrisă de victimă, afirmând că i-ar fi aplicat doar câteva palme.

Magistrații Curții de Apel Iași au respins însă această apărare, apreciind că declarațiile inculpatului sunt contrazise de probele administrate în dosar și de gravitatea leziunilor suferite de femeie.

Nu este pentru prima dată când avocatul din Iași ajunge în fața polițiștilor. Acesta a mai fost acuzat de tentativă de omor după ce a agresat un vecin din cauza unui loc de parcare, în 2019 și 2020. Dinu Șerban l-a atacat pe acesta cu un hârleț, lovindu-l în cap. Victima, care a suferit răni grave, a fost dusă la spital și a necesitat peste o săptămână de îngrijiri medicale.

Peste nouă ani de detenție și despăgubiri pentru victimă

Potrivit publicației citate, pentru agresiunea asupra fostei iubite, Curtea de Apel Iași l-a condamnat pe Dinu Șerban la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru tentativă la omor calificat.

Pedeapsa a fost contopită cu cea de cinci ani primită anterior în dosarul privind agresarea vecinului, rezultând o condamnare finală de 9 ani și 2 luni de închisoare.

Totodată, instanța l-a obligat să achite victimei 2.500 de euro daune materiale și 25.000 de euro daune morale. În plus, avocatul trebuie să plătească 3.800 de lei către Spitalul de Neurochirurgie, reprezentând costurile îngrijirilor medicale acordate victimei, 6.000 de lei cheltuieli judiciare și 2.500 de lei cheltuieli de judecată.

Decizia Curții de Apel Iași nu este definitivă și poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție, scrie Ziarul de Iași. 

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