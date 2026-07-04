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Video Bătaie cu sape, bâte și pistoale între două clanuri din Bărbulești. Un rănit în stare gravă

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Scene de o violență extremă au avut loc în comuna Bărbulești, județul Ialomița, unde un conflict pornit de la o ceartă între copii a degenerat într-o confruntare între două clanuri rivale. În timpul altercației au fost folosite bâte, sape și, potrivit martorilor, chiar și un pistol. În urma atacului, un bărbat a suferit răni grave și a fost supus mai multor intervenții chirurgicale.

Poliția a intervenit la locul conflictului Foto: arhivă, adevărul
Poliția a intervenit la locul conflictului Foto: arhivă, adevărul

Potrivit rudelor victimei, totul a pornit de la o ceartă între copiii celor două familii. După incidentul inițial, fiecare dintre aceștia ar fi plecat acasă, însă conflictul nu s-a încheiat.

Familia bărbatului rănit susține că, la una sau două zile după disputa dintre copii, adolescentul implicat a fost găsit la un magazin de trei persoane care au coborât dintr-o mașină și l-au agresat.

„L-au găsit la magazin, au venit trei inși peste el cu mașina, s-au dat jos din mașină, l-au ținut pe copil, un copil de 15-16 ani, l-au ținut doi, unul l-a lovit”, a declarat o rudă a victimei pentru Antena 3 CNN.

Incidentul a escaladat pe 27 iunie, când mai multe persoane a început să îl urmărească și să îl amenințe pe adolescent. Ulterior, în noaptea de 27 spre 28 iunie, conflictul s-a mutat la locuința familiei acestuia.

Potrivit familiei victimei, mai mult de zece persoane, despre care susțin că aparțin clanului Germănică, s-ar fi deplasat la locuința bărbatului în noaptea incidentului.

Odată ajunși acolo, aceștia au coborât din mașini înarmați cu bâte, sape și răngi, iar în timpul confruntării unul dintre agresori a scos și un pistol, pe care l-ar fi folosit pentru a-i amenința și intimida pe cei prezenți.

În urma agresiunii, un bărbat a fost transportat de urgență la spital în stare gravă.

Medicii au constatat că acesta prezenta răni pe întreg corpul, fiind necesare mai multe operații pentru stabilizarea stării sale.

În prezent, victima este în stare stabilă, însă va rămâne internată o perioadă sub supraveghere medicală, potrivit apropiaților.

Familia bărbatului susține că a sesizat Poliția încă din seara producerii incidentului și că membrii implicați în agresiune au fost identificați.

Cu toate acestea, rudele victimei acuză autoritățile că nu au luat măsuri suficiente și reclamă faptul că presupușii agresori se află în continuare în libertate.

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