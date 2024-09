Voluntar la ISU. Se fac înscrieri pentru „Salvator din pasiune”. Cum poți rămâne angajat în Ministerul de Interne

Se fac din nou înscrieri pentru programul „Salvator din pasiune” prin intermediul căruia ISU pregătește voluntari interesați să învețe cum să acorde primul ajutor. Calitatea de voluntar în cadrul ISU le poate aduce punctaj suplimentar celor care vor să se angajeze în cadrul structurii.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt a ajuns la a 15-a campanie de recrutare pentru Programul de voluntariat „Salvator din pasiune”. 250 de persoane, cu vârste între 16 și peste 60 ani, au învățat până în prezent, în cadrul acestui program, cum să acorde primul ajutor de bază, mulți dintre voluntari alegând ulterior să dea admitere la facultatea de Medicină, la școala de subofițeri de pompieri, la școala postliceală sanitară etc.. Alți voluntari și-au păstrat meseria de bază, însă au avut șansa să parcurgă următoarele niveluri de pregătire în acordarea primului-ajutor, ajungând să le stea alături în echipaj salvatorilor din cadru ISU, în calitate de voluntari. Trei dintre absolvenții acestui program de pregătire au vorbit despre cum i-a influențat pe ei experiența de la „Salvator din pasiune”.

Cum devii „salvator din pasiune”

Pentru înscrierea în programul „Salvator din pasiune” sunt necesare, pe lângă dorința de a învăța și cea de a ajuta semenii, câteva condiții ușor de îndeplinit: vârsta între 16 şi 65 de ani; apt din punct de vedere medical; să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor cu intenţie; să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă; să nu fii angajat sau să nu îți desfășori activitatea în cadrul serviciilor voluntare sau private pentru situații de urgență.

Voluntarii din cadrul ISU sunt ierarhizați în patru niveluri de competență, în funcție de care pot participa, alături de salvatori, la diversele misiuni de salvare:

- Voluntar I - este clasa de competență cu care se încadrează voluntarii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani și cărora li se va asigura participarea la cursurile de prim ajutor de bază, fără echipamente medicale și care nu vor putea lua parte la activități care le-ar putea pune în pericol viața sau integritatea corporală. După parcurgerea a 120 de ore de voluntariat și absolvirea cursurilor stabilite, voluntarul poate participa la cursurile de prim ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare.

-Voluntar II - este clasa de competenţă minimă cu care se vor încadra voluntarii cu vârsta de peste 18 ani, care vor fi pregătiţi în vederea participării la intervenţii în totalitatea acţiunilor pe care acestea le implică, în funcţie de nevoile operative şi pregătirea acestora. Voluntarilor ce dispun de această clasă de competenţă, după efectuarea unui număr de 120 de ore de voluntariat, li se va asigura participarea la cursurile de prim ajutor calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare.

-Voluntar III - este clasa de competenţă care se acordă voluntarilor care dispun de contract de voluntariat de cel puţin un an sau echivalentul a 240 de ore de voluntariat şi au absolvit cursurile de prim ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare. Voluntarilor ce dispun de această clasă de competenţă li se va asigura participarea la cursurile de prim ajutor calificat cu competenţe extinse.

-Voluntar IV - este clasa de competenţă care se acordă voluntarilor ce dispun de contract de voluntariat de cel puţin 2 ani sau echivalentul a 480 de ore de voluntariat şi au absolvit cursul de prim ajutor calificat, cu competenţe extinse. Voluntarii ce dețin clasa de competență III și IV pot urma cursuri de pregătire pentru intervenția în situații de urgență, respectiv căutare-salvare, stingere incendii sau alte stagii de formare.

Înscrierile pentru al 15-lea flux de pregătire se fac în perioada 26 septembrie – 11 octombrie 2024, când persoanele interesate sunt așteptate la sediul ISU. Dosarele de înscriere se vor depune în perioada 14 - 18 octombrie. Acestea vor fi verificate de compartimentul abilitat iar cursurile vor debuta pe data de 26 octombrie 2024 și se vor desfășura pe parcursul a cinci weekend-uri.

„În cele 14 etape ale programului „Salvator din pasiune!” desfășurate de ISU Olt s-au înscris 251 de voluntari, dintre care 11 voluntari au parcurs modulul I de prim ajutor”, a precizat șeful ISU Olt, col. Adrian Tănase.

Participarea la misiuni, condiționată de parcurgerea unui modul special de pregătire

În cadrul cursurilor din programul „Salvator din pasiune”, voluntarilor li se predau noțiuni de bază și sunt la final testați privind deprinderea competențelor de prim-ajutor de bază, ceea ce nu le permite, însă, să participe efectiv la misiuni de salvare alături de echipaj. Pentru a fi abilitați să participe la misiuni, voluntarii au de parcurs un curs mai complex, într-un centru de pregătire zonal, pentru voluntarii din județul Olt cele mai apropiate fiind cele din Craiova, respectiv Pitești. Din cei 251 voluntari care au parcurs până acum programul „Salvator din pasiune”, doar 11 au absolvit și cursul respectiv, iar asta și pentru că centrele de pregătire sunt foarte solicitate, a explicat șeful ISU Olt.

„Numărul (n. red. – de cursanți) este limitat, pentru că în paralel pregătesc și paramedicii subofițeri. S-a început de luna trecută introducerea și a voluntarilor și sper că și colegii de față or să poată să acceseze unul din locurile disponibile”, a precizat Tănase.

„Cel mai nobil gest, să ajutăm un om atunci când acesta are cea mai mare nevoie”

Despre participarea la programul „Salvator din pasiune” au vorbit Roberta Mihaela Lungu, Maria Nițoi și Sorin Valentin Pomacu, trei voluntari care și-au ales profesii apropiate de domeniul explorat în programul de voluntariat.

Roberta este kinetoterapeut, iar în prezent urmează cursurile școlii sanitare postliceale și și-ar dori să studieze, în cele din urmă, și Medicina. Vrea, ca și colegii săi, să se perfecționeze în acordarea primului ajutor și să poată activa alături de echipaj în misiunile de salvare. Are și talent literar (scrie poeme și este foarte aproape de publicarea primului volum), dar în momentele critice dă dovadă de stăpânire de sine și de viteză de reacție. „M-a ajutat ceea ce am deprins la curs. Am avut ocazia, în spital, unde mă aflam în practică, să încep manevrele de resuscitare, la un stop cardio-respirator, până la sosirea salvatorilor”, a dezvăluit tânăra.

Maria Nițoi n-a dat piept deocamdată cu astfel de situații, însă cu siguranță ele vor veni, pentru că tânăra este studentă în anul I la Medicină. „Pot spune că dorința de a urma cursurile facultății de Medicină am avut-o încă din copilărie, iar participarea la cursurile de prim-ajutor de bază în urmă cu un an mi-a întărit dorința de a mă orienta către facultatea de Medicină la care în prezent studiez. Pot spune că reușita se datorează în bună măsură și domnilor paramedici care ne-au îndrumat oarecum pașii către domeniul medical, către sănătate, către acordarea primului ajutor. Cel mai nobil gest pe care noi îl putem face este să ajutăm un om atunci când acesta are cea mai mare nevoie de ajutor”, spune tânăra.

A aflat de „Salvator din pasiune” de la colegii mai mari care urmaseră cursul și a avut, la rândul ei, ocazia să fie ambasador al ISU și să-și inspire colegii care acum se bucură de deschiderea unei noi sesiuni de recrutare.

Sorin Valentin Pomacu este cel mai tânăr dintre voluntarii care au fost de acord să vorbească despre experiența lor în cadrul programului. Este elev în clasa a XII-a la Liceul Văleni, situat la peste 40 km de Slatina. Cea mai mare provocare, spune, a fost să ajungă în fiecare weekend la cursuri. Părinții au înțeles că pentru el contează foarte mult și l-au sprijinit în acest demers.

„De mic eram pasionat de activitatea militară și dacă tot am găsit această oportunitate, am decis să fac cursurile”, a spus tânărul. După terminarea liceului intenționează să aplice pentru școala de subofițeri, acum este și mai determinat decât înainte, și crede că are un avantaj în fața celorlalți candidați care nu sunt familiarizați cu ceea ce se întâmplă în cadrul ISU.

De altfel, precizează reprezentanții ISU Olt, absolvenții cursurilor din programul „Salvator din pasiune” au un punctaj suplimentar, în cazul selecțiilor pentru admiterea în structura ISU, dacă se ajunge la egalitate între candidați în urma diverselor probe.

Vorbind despre posibilitatea ca voluntarii să devină, într-o zi, „angajați cu acte în regulă” în cadrul ISU, inspectorul-șef al ISU Olt a prezentat căile pe care doritorii le au la dispoziție.

„Sunt variante de accesare a acestor posturi de subofițeri. Chiar astăzi publicăm anunțul pentru o nouă serie de cursanți la Școala de subofițeri Boldești, sunt 300 de locuri în toată țara. Există posibilitatea accesării locurilor de la Academia de Poliție – Facultatea de Pompieri, sau posturi din sursă externă, care și în acest moment sunt în derulare. Avem scoase la concurs posturi de conducători auto și se poate accesa intrarea în sistem, în cadrul ISU Olt, a personalul soldat gradat profesionist”, a explicat Adrian Tănase.

Aproximativ 5% dintre voluntarii care au trecut prin programul „Salvator din pasiune” (cei mai mulți dintre voluntari sunt tineri) au ales ulterior acest domeniu pentru profesia de bază, au mai precizat reprezentanții ISU Olt.