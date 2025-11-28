search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Rusia pierde capacitatea de a trimite oameni în spațiu după avarierea unei rampe de lansare

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O rampă de lansare de la principalul complex spațial al Rusiei a fost avariată în timpul lansării de joi a unei misiuni către Stația Spațială Internațională (ISS), ceea ce ar putea afecta serios capacitatea Moscovei de a trimite oameni în spațiu, au anunțat oficialii ruși.

Rusia a rămas temporar fără capacitatea de a lansa astronauți în spațiu FOTO: Captură video
Rusia a rămas temporar fără capacitatea de a lansa astronauți în spațiu FOTO: Captură video

Nava spațială Soyuz MS-28 a andocat cu succes la stația spațială, iar cei trei membri ai echipajului - doi ruși și un american s-au îmbarcat, a confirmat Roscosmos, relatează de CNN. „O evaluare a stării complexului de lansare este în curs de desfășurare”, a precizat agenția rusă, adăugând că toate piesele necesare pentru repararea rampei sunt disponibile și că „daunele vor fi reparate în viitorul apropiat”.

Rampa de lansare include sisteme de susținere pentru rachetă și o structură care permite cosmonauților să acceseze capsula lor Soyuz înainte de decolare. Incidentul survine în contextul în care Roscosmos și NASA au convenit să continue exploatarea comună a ISS până în 2028. Stația, un model de cooperare internațională între Europa, Japonia, Statele Unite și Rusia, a început să fie asamblată în 1998, iar retragerea sa de pe orbită era inițial planificată pentru 2024, însă NASA estimează că poate funcționa până în 2030.

Sursa video: X/ @AeroMedicine

Rusia, fără capacitatea de a lansa oameni în spațiu

Rampele de lansare trebuie să reziste la temperaturi extreme, presiune și vibrații intense în timpul decolării. Analiștii ruși estimează că reparațiile platformei de lansare ar putea dura o săptămână sau mai mult, iar orice întârziere prelungită ar putea împiedica lansările către ISS. „În cel mai rău caz, acest lucru ar putea afecta serios rotația misiunilor cu echipaj și a zborurilor de marfă către ISS”, a avertizat Georgy Trishkin pe Telegram.

Aceasta este singura platformă de lansare pe care Roscosmos o folosește pentru programul ISS, iar în viitor trebuia să fie folosită pentru lansări către stația orbitală rusă”, a explicat comentatorul Vitaliy Egorov. „Începând de astăzi, Rusia a pierdut capacitatea de a lansa oameni în spațiu, lucru care nu s-a mai întâmplat din 1961. Acum va fi necesar să se repare rapid această platformă de lansare sau să se modernizeze o alta”, a adăugat el.

Alternativa pentru echipajul internațional

Pe lângă Soyuz, NASA folosește nava spațială Dragon, a SpaceX, pentru transportul echipajelor către ISS. Cei trei bărbați care au decolat joi se alătură altor șapte membri ai echipajului deja aflați pe orbită. Trei dintre aceștia sunt programați să revină pe Pământ până pe 8 decembrie, potrivit NASA.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
digi24.ro
image
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”
stirileprotv.ro
image
Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă”
gandul.ro
image
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
mediafax.ro
image
Cine e constructorul care vrea să preia combinatul Liberty Galați. Compania are câteva mii de angajați, iar CEO-ul este un fel de „Umbrărescu al Irakului”
fanatik.ro
image
REPORTAJ Ce s-a văzut la Târgul de Crăciun din Constanța în prima zi: urși suspendați pe un bloc în construcție, butoaie murdare și patinoar fără gheață
libertatea.ro
image
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”
digisport.ro
image
Ioana Dogioiu, studii la privat, cu licență la stat - Detaliul lipsă din CV-ul purtătoarei de cuvânt a Guvernului
stiripesurse.ro
image
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
antena3.ro
image
"Profa de mate" care face lecții virale pe TikTok. Mii de elevi o urmăresc online
observatornews.ro
image
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
cancan.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
prosport.ro
image
Programul supermarketurilor pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2025: ce magazine sunt deschise și până la ce oră
playtech.ro
image
Destinația de vacanță aleasă de Florinel Coman. Celebrul fotbalist a ales un loc exotic, extrem de apreciat de marile vedete
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
După un deceniu: un fost patron din Liga 1 a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare! I-a fost confiscată o avere
digisport.ro
image
Judecătorii din SUA au decis. Cine este proprietarul Castelului Bran
stiripesurse.ro
image
Târgul de Crăciun din Craiova, declarat cel mai frumos din Europa. Târgul a primit sute de mii de voturi din toată lumea
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Bomba momentului, un alt minstru din Guvernul Bolojan are CV-ul praf!
romaniatv.net
image
Schimbări pentru clienții băncilor. Noi obligații impuse de Uniunea Europeană
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Ursuleți de pluș „spânzurați” pe blocuri, decoruri murdare. Scandal la Târgurile de Crăciun din Constanța și Focșani
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
Chifle cu gem de caise, Sursa foto shutterstock 2390464819 jpg
Chifle cu gem de caise. Mai pufoase nu există!
clickpentrufemei.ro
Mohenjo-daro, una dintre cele mai mari așezări construite de Civilizația de pe Valea Indului (© Wikimedia Commons)
Una dintre cele mai vechi civilizații ale lumii, distrusă de secete severe, care au durat zeci de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Ce alternativă naturală și regală de Botox folosește Prințesa Kate. Arma sa secretă împotriva îmbătrânirii pentru un ten de divă

Click! Pentru femei

image
De ce și-a modificat Meghan Markle inelul de logodnă de patru ori până acum

Click! Sănătate

image
Horoscopul dragostei pentru decembrie 2025: ce schimbări vor afecta pe toata lumea?