O rampă de lansare de la principalul complex spațial al Rusiei a fost avariată în timpul lansării de joi a unei misiuni către Stația Spațială Internațională (ISS), ceea ce ar putea afecta serios capacitatea Moscovei de a trimite oameni în spațiu, au anunțat oficialii ruși.

Nava spațială Soyuz MS-28 a andocat cu succes la stația spațială, iar cei trei membri ai echipajului - doi ruși și un american s-au îmbarcat, a confirmat Roscosmos, relatează de CNN. „O evaluare a stării complexului de lansare este în curs de desfășurare”, a precizat agenția rusă, adăugând că toate piesele necesare pentru repararea rampei sunt disponibile și că „daunele vor fi reparate în viitorul apropiat”.

Rampa de lansare include sisteme de susținere pentru rachetă și o structură care permite cosmonauților să acceseze capsula lor Soyuz înainte de decolare. Incidentul survine în contextul în care Roscosmos și NASA au convenit să continue exploatarea comună a ISS până în 2028. Stația, un model de cooperare internațională între Europa, Japonia, Statele Unite și Rusia, a început să fie asamblată în 1998, iar retragerea sa de pe orbită era inițial planificată pentru 2024, însă NASA estimează că poate funcționa până în 2030.

Sursa video: X/ @AeroMedicine

Rusia, fără capacitatea de a lansa oameni în spațiu

Rampele de lansare trebuie să reziste la temperaturi extreme, presiune și vibrații intense în timpul decolării. Analiștii ruși estimează că reparațiile platformei de lansare ar putea dura o săptămână sau mai mult, iar orice întârziere prelungită ar putea împiedica lansările către ISS. „În cel mai rău caz, acest lucru ar putea afecta serios rotația misiunilor cu echipaj și a zborurilor de marfă către ISS”, a avertizat Georgy Trishkin pe Telegram.

„Aceasta este singura platformă de lansare pe care Roscosmos o folosește pentru programul ISS, iar în viitor trebuia să fie folosită pentru lansări către stația orbitală rusă”, a explicat comentatorul Vitaliy Egorov. „Începând de astăzi, Rusia a pierdut capacitatea de a lansa oameni în spațiu, lucru care nu s-a mai întâmplat din 1961. Acum va fi necesar să se repare rapid această platformă de lansare sau să se modernizeze o alta”, a adăugat el.

Alternativa pentru echipajul internațional

Pe lângă Soyuz, NASA folosește nava spațială Dragon, a SpaceX, pentru transportul echipajelor către ISS. Cei trei bărbați care au decolat joi se alătură altor șapte membri ai echipajului deja aflați pe orbită. Trei dintre aceștia sunt programați să revină pe Pământ până pe 8 decembrie, potrivit NASA.