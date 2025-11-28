Horoscop sâmbătă, 29 noiembrie. O zodie are parte de discuții delicate, iar alta îi poate răni pe cei din jur

Potrivit Horoscopului de sâmbătă, 29 noiembrie, Berbecii sunt optimiști și veseli, Leii au parte de suprize plăcute, iar Vărsătorii îi pot răni pe cei din jur.

Berbec **

Iubire - Nu vă agățați de detalii nesemnificative, deoarece puteți să deranjați sau să intrați în situații inoportune fără să vreți.

Sănătate - Sunteți optimist, vesel, creativ și nu aveți motive de îngrijorare. Simțiți-vă bine și distrați-vă.

Bani - Vă simțiți bine în societate și căutați să fiți de ajutor la toată lumea de la muncă.

Taur **

Iubire - Nu veți fi scutiți de dezamăgiri în dragoste, căci veți afla informații neplăcute despre adevăratele intenții ale prietenului trădător.

Sănătate - Abuzurile din ultima vreme apasă acum asupra organismului vostru.

Bani - Vin informații și vești îmbucurătoare, care vă ajută să progresați în zona financiară. Fiți cu urechile ciulite!

Gemeni **

Iubire - Apar unele discuții mai delicate. E indicat să vă detașați. Acum argumentele nu vă sunt ascultate.

Sănătate - Orice exces îl resimțiți mai acut decât de obicei .Luați aminte la stilul haotic de viață!

Bani - Deși sunteți iritat, o sesiune de shopping poate fi potrivită. Oferiți-vă măcar un mic răsfăț.

Rac **

Iubire - Vă simțiți doritor de socializare, iar dacă până acum ați fost mai retras și a fost dificil să stabiliți legături armonioase cu ceilalți, azi puteți ieși din coconul vostru.

Sănătate - Însingurarea și dispoziția nu tocmai la cote înalte le puteți folosi pentru a vă elibera de griji.

Bani - Munciți mult la serviciu, iar între timp puteți fi solicitat să rezolvați și probleme de acasă.

Leu **

Iubire - Vă implicați activ în problemele comunității, discutați cu vecini, cu rude pentru a vedea ce se poate îmbunătăți.

Sănătate - Pot fi expuse secrete, ori ale voastre, ori ale membrilor familiei și apar conflicte care epuizează.

Bani - Aveți parte de suprize plăcute dacă discutați cu colegii și gestionați împreună problemele și detaliile.

Fecioara **

Iubire - Revedeți resursele casei, bugetul din contul comun. Puneți pe hârtie și discutați cu partenerul strategia.

Sănătate - Valorificați-vă. Organismul vă este echilibrat dar starea de armonie vine și din atitudinea față de el.

Bani - Nu vă gândiți la bani. Economia majoră nu o faceți dacă nu ieșiți niciodată în oraș.

