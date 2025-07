COVID-19 revine în plină perioadă de concedii. Medic: „Virusul nu și-a pierdut din calități. Pacienții să se prezinte la spital”

Spitalele și secțiile de Boli infecțioase încep să se confrunte cu o creștere a numărului de pacienți care se prezintă cu simptome de COVID-19. Sunt forme relativ ușoare de boală, care nu necesită internare, dar lucrurile se pot complica.

Deși oarecum neobișnuit pentru perioada verii, din ce în ce mai mulți pacienți se confruntă cu simptome asemănătoare unei infecții respiratorii: congestie nazală, dureri de cap, dureri musculare, stare de slăbiciune, febră, dureri în gât etc.. Dacă au inspirația să facă și un test pentru a depista COVID-19, o parte află că e vorba de infecția cu SARS-CoV-2.

Cazurile, de altfel, au început să se înmulțească și la camerele de gardă, confirmă medicii.

„Sunt destule cazuri de COVID în București, dar e bine să se prezinte la spital. De ce trebuie să se prezinte la spital? Pentru că acolo se stabilește gravitatea bolii, dacă are comorbidități, ce fel de comorbidități și posibilitatea unei evoluții nefavorabile. Și în prezent există tratament pentru COVID-19”, explică prof. Emanoil Ceauşu, medic primar Boli Infecțioase şi Tropicale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș.

Nu este ceva neobișnuit, adaugă medicul, sunt subtipurile, variantele, care au circulat în ultima vreme, însă nu tulpina este problema.

„Omul este problema, capacitatea de a face față infecției, cum reacționează față de infecție, prezența comorbidității, care agravează boala, și vârsta. Cu cât ai vârsta mai înaintată, cu atât riscul de o formă mai severă e mai mare”, completează medicul.

COVID-19 este o boală care pătrunde în organism pe cale respiratorie, are multe simptome comune cu cele ale unei infecții respiratorii, însă afectează întreg organismul, virusul regăsindu-se „peste tot, în toate organele”.

„Virusul nu și-a pierdut din calități. Circulă tulpini care sunt un pic mai blânde față de tulpina inițială, pentru că orice micro-organism nu vrea în primul rând să omoare gazda, el caută să se multiplice în gazdă. Gazda să supraviețuiască și el să se multiplice. Pe de altă parte, infecția pătrunde pe cale respiratorie, dar se răspândește în toate organele, pentru că receptorii sunt în vasele de sânge mici”, a detaliat dr. Ceaușu.

Contactul mai frecvent în perioada vacanțelor și participarea la activități unde colectivități de oameni se adună sunt posibile explicații pentru creșterea incidenței.

„Omenirea a trecut la o etapă de conviețuire cu virusul SARS-CoV-2”

Suntem în faza în care conviețuim cu virusul SARS-CoV-2, explică și Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”.

„Odată cu încheierea pandemiei am trecut la o etapă, și spun nu doar România, omenirea a trecut la o etapă de conviețuire cu virusul SARS-CoV-2. Această etapă de conviețuire are niște fluctuații. Uneori este mai armonioasă, alteori mai puțin. Apropo de numărul de cazuri din ultima perioada, aș spune că am observat în România - bineînțeles, mă bazez pe experiența de la „Matei Balș” - că e o creștere, că a crescut numărul de cazuri, de la situații în care erau extrem de rare, practic izolate, la câteva cazuri în fiecare zi. Nu înseamnă că sunt cazuri neapărat severe. În mod excepțional, un pacient ajunge în Terapie Intensivă”, a precizat medicul.

Din totalul celor care se prezintă la spital, doar aproximativ 15-20% au nevoie de internare. Deși numărul de prezentări este mai mare decât în alte perioade, nu este vorba de o agresivitate sporită din partea virusului, a subliniat dr. Marinescu, ci „sunt ceva cazuri care se refer la acea conviețuire”.

„Plecând de la faptul că virusul a rămas în continuare extrem de contagios, se poate vedea că apar mici focare în familie, apar situații când de la un caz, la locul de muncă, apar mai multe. Sigur, ele sunt percepute acum ca o răceală de cele mai multe ori. Și complicațiile apar în general la persoane care au un sistem imunitar problematic”, a mai precizat medicul.

E sau nu nevoie de vaccinare

Cu toate că virusul este contagios, în momentul de față vaccinarea nu ar fi o măsură care să se aplice la nivel de populație generală, spune dr. Marinescu.

„Ar trebui de discutat sau de luat în calcul vaccinarea pentru anumite categorii aflate la risc - prin vârstă, prin boli cronice - sau în cazul personalului medical. Adică, practic, este o protecție așa cum ar trebui să se facă probabil la vaccinarea antigripală, dar un pic diferit ca abordare. La vaccinarea antigripală ar trebui totuși să am, la nivel de populație, o acoperire cât mai mare. Aici discutăm de cazuri punctuale și nu e un lucru pe care să-l spunem noi în România, ci îl spune tot mapamondul”, este de părere medicul.

Ar fi util un vaccin actualizat, și la acest moment sunt discuții atât în Statele Unite, cât și Europa, dar pentru cazuri selecționate. „Să plecăm de la ideea că imensa majoritate a cazurilor înseamnă cazuri ușoare, care nu presupun complicații, deci nu putem spune că este o problemă mare pentru sănătatea publică în momentul de față, nu are nicio legătură cu pandemia sau cu ce a fost anterior”, a mai spus medicul Adrian Marinescu. „Ar trebui să fie o varianta care se referă la momentul actual”, a adăugat medicul.

Când să ne îngrijorăm

Chiar dacă cele mai multe cazuri nu pun mari probleme, ar trebui să fie luat în calcul că virusul se transmite ușor și că s-ar putea ca în familie bunicii sau cei care au probleme mai mari de sănătate să facă o formă severă, așa dacă avem suspiciunea, sau chiar certitudinea (pentru că există teste în farmacii) unei infecții ar trebui să ne izolăm de persoanele sensibile. Altfel, așa cum suntem atenți în cazul unei viroze, și în cazul COVID-19 este necesar să fim atenți la evoluția bolii.

„În situația în care într-adevăr, la un moment dat, respiri greu, starea generală nu se îmbunătățește, trece o perioadă de 3-4-5 zile și lucrurile nu arată mai bine, continuă situația în care ești febril și așa mai departe, este exact ce ai face în momentul în care ai avea o viroză sau chiar gripă. (...) Poți să iei legătura cu medicul de familie și, mai ales dacă ești o persoană care are boli cronice, are o anumită vârstă, probabil că medicul de familie îți va recomanda să faci un consult de boli infecțioase, pentru că tu ești o persoană care-i predispusă mai mult la o formă severă”, a precizat dr. Marinescu ce ar trebui să ne îngrijoreze.

Medicul specialist este cel care poate indica tratamentul cu antivirale, medicamente recomandate pentru persoanele aflate la risc.

„Nu recomandăm antiviralul la oricine și antiviralul ar trebui să fie selecționat pentru pacienții care ajung de obicei la spital și care au un risc mai mare de a face complicații. Și pentru ei, categoric, e antiviral”, a conchis medicul.

Simptome specifice COVID-19

Simptomele asociate COVID-19 sunt: congestie nazală; durere în gât; oboseală; durere de cap; tuse; dureri musculare; febră; frisoane; greață; vărsături; diaree; pierderea gustului și a mirosului; dificultăți de respirație.

