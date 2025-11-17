search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Ultima serie de plecare la tratament prin Casa de Pensii. Trei sferturi dintre bilete pot fi cumpărate „la liber”. Cât costă

Publicat:

Pensionarii și asigurații din sistemul public de pensii au în acest an ultima șansă să solicite un bilet de tratament prin Casa de Pensii. Doar un sfert dintre biletele din seria 18 au fost alocate pe baza solicitărilor deja înregistrate. Alte câteva zeci se vând deja celor interesați care îndeplinesc condițiile de acordare. 

Ultima șansă la tratament prin CJP în 2025 FOTO: Hotel Palace
Ultima șansă la tratament prin CJP în 2025 FOTO: Hotel Palace

În județul Olt, Casei Teritoriale de Pensii i-au fost alocate în ultima serie 95 de bilete de tratament, dintre acestea doar 25 fiind alocate pe baza solicitărilor transmise către instituție. Alte 70, aproape trei sferturi din total, pot fi solicitate în orice moment, la ghișeu, de către persoanele care îndeplinesc condițiile de acordare a biletelor de tratament.

Persoanele care se pot adresa cu cereri pentru a  beneficia - gratuit (dacă fac parte din categoriile pentru care se acordă gratuitate) sau contracost -70 de  de un bilet de tratament sunt din categoriile:

- pensionari din sistemul public de pensii; asigurați din sistemul public de pensii; beneficiari ai unor legi cu caracter reparatoriu;

- soțul / soția unui asigurat sau pensionar public, dacă nu are în sine calitatea de asigurat sau pensionar și dacă merge împreună cu soțul/soția – această categorie a fost introdusă în criteriile recente;

- asigurații sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, care trebuie să demonstreze existența unei afecțiuni medicale ce justifică tratament balnear;

-copiii minori beneficiari de pensie de urmaș — pot beneficia de bilet dacă sunt însoțiți;

- persoanele cu handicap grav (de asemenea însosțiți). Criteriile de acordare  a biletelor de tratament au fost aprobate prin  ordinul președintelui CNPP nr. 118/13.02.2025.

70 de bilete disponibile „la liber”

Cele 25 de bilete deja repartizate pe baza cererilor sunt în stațiunile:  Olănești - 17 bilete; Căciulata - patru; Feix - trei; Mangalia - un bilet.

Oferta este și mai diversificată pentru cele 70 de bilete care pot fi solicitate deja la ghișeul Casei de Pensii Ollt: Amara, Bala, Buziaș, Covasna, Felix, Mangalia, Neptun, Olănești și Pucioasa.

Biletele de tratament care nu au fost alocate se vor distribui prin solicitare directă a personelor care se prezintă la sediul instituției noastre și care doresc să urmeze o cură de tratament într-una din stațiunile balneoclimaterice menționate. Data de prezentare în stațiune pentru biletele din această serie este în perioada 4 – 6 decembrie 2025”, au precizat reprezentanții CJP Olt. 

Dacă biletele de tratament alocate se pot ridica până pe data de 24 noiembrie 2025 inclusiv, celelalte 70 pot fi solicitate încă de acum.  Dacă și din cele 25 alocate vor mai rămâne bilete nevalorificate, și acestea vor fi scoase la vânzare în 26 noiembrie 2025. 

Persoanele interesate trebuie să se prezinte personal la ghișeul de bilete de tratament al Casei Judetene de Pensii Olt, având asupra lor actul de identitate în original și biletul de trimitere eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist, în funcție de afecțiunea pentru care solicită tratamentul”, au mai precizat reprezentanții instituției.

În acest an, în județul Olt au fost depuse 4.227 de cereri de acordare a biletelor de tratament, 2.650 de persoane beneficiind de bilete.

Pentru biletele contracost, pensionarii achită 50% din cuantumul pensiei (sau din cuantumul veniturilor, dacă solicitantul are și pensie și salariu), dar nu mai mult de costul biletului (care în acest an este de aproximativ 3.000 lei); salariații achită 50% din costul biletului, dacă salariul brut se situează sub 8.620 lei, sau costul integral al biletului dacă se depășește acest prag.

Sejurul asigurat printr-un bilet de tratament este de 16 zile și include cazarea cu trei mese pe zi și tratamentul pentru 12 zile.

Slatina

