Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
Un inhibitor CDK4/6 dezvoltat de Lilly, utilizat ca tratament adjuvant în asociere cu terapia endocrină, reduce riscul de recidivă și crește rata de supraviețuire în cazurile de cancer mamar precoce HR+, HER2

Lilly – companie farmaceutică care investește în cercetare și dezvoltare pentru îmbunătățirea vieții și sănătății oamenilor – informează cu privire la rezultatele pozitive ale unui nou medicament, demonstrate în cadrul Studiului MonarchE de faza 3.

photo 1 jpg

Conform rezultatelor studiului clinic, după o perioadă de doi ani de tratament adjuvant cu molecula din clasa CDK4/6i, asociat cu terapia endocrină, în cazurile de cancer mamar precoce HR+, HER2, cu risc ridicat, riscul de recidivă a fost redus, iar rata supraviețuirii a fost îmbunătățită.

Molecula din clasa CDK4/6i este un medicament descoperit și dezvoltat de cercetătorii Lilly și a fost aprobat prima dată în anul 2017 de Food and Drug Adiminstration (FDA). În prezent, medicamentul  este autorizat pentru utilizare în peste 90 de țări din întreaga lume, inclusiv în România.

MonarchE este un studiu clinic global, care a inclus 5.637 de persoane adulte (din peste 600 de centre aflate în 38 de țări) cu cancer mamar precoce cu receptor hormonal-pozitiv (HR+), receptor 2 al factorului de creștere epidermică uman negativ (HER2-), cu ganglioni limfatici pozitivi și risc crescut de recidivă.

Prin acest studiu au fost relevate date importante despre această terapie asociată cu terapia endocrină, îmbunătățind durata de supraviețuire și calitatea vieții pacientelor.

Conform Studiului MonarchE, din analiza datelor raportate la șapte ani, tratamentul adjuvant cu noul medicament, în asociere cu terapia endocrină (ET) pe o durată de doi ani, a demonstrat rezultate pozitive – reducerea riscului de deces; îmbunătățiri susținute pe termen lung (șapte ani) ale ratelor de supraviețuire în absența bolii invazive; absența recidivei la distanță la pacientele cu cancer mamar precoce hormonodependent și HER2 negativ și risc crescut de recurență – precum urmează:

ü  la nivelul populației din Cohorta 1, noul medicament asociat cu terapia endocrină a redus riscul de deces cu 16,5%, comparativ cu monoterapia ET;

ü  tratamentul cu molecula din clasa CDK4/6i și ET a dus la o reducere semnificativă a riscului de recidivă la șapte ani, continuând să demonstreze un beneficiu real în ceea ce privește supraviețuirea în absența bolii invazive (IDFS) și în absența recidivei la distanță (DRFS);

ü  numărul pacientelor cu boală metastatică care au primit tratament cu acest medicament și ET a fost cu 33% mai mic decât al celor care urmau doar monoterapia ET (6,5% vs. 9,7%);

ü  efectele adverse au fost gestionate, în general, prin ajustări ale dozelor, în conformitate cu analizele MonarchE anterioare.

Aceste rezultate au fost publicate în jurnalul Annals of Oncology și prezentate la Întâlnirea Anuală a Societății Europene de Oncologie Medicală, care a avut loc la Berlin, pe 17 octombrie 2025.

Despre cancerul mamar precoce și riscul de recidivă

Estimările arată că, în țările dezvoltate în care se desfășoară programe de screening, 90% din totalitatea cazurilor de cancer mamar sunt depistate într-un stadiu precoce și aproximativ 70% dintre toate cazurile de cancer mamar sunt de tip HR+, HER2-.

Deși prognosticul pentru cancerul mamar precoce HR+, HER2- este în general favorabil, pacientele cu risc crescut au de trei ori mai multe șanse (decât cele cu risc scăzut) să se confrunte cu o recidivă – majoritatea cazurilor fiind cu diagnostic de boală metastatică incurabilă. Aceste paciente prezintă un risc crescut de recidivă în primii doi ani de terapie endocrină.

Conform GLOBOCAN (The Global Cancer Observatory), cancerul mamar este al doilea cel mai frecvent diagnosticat cancer la nivel global (după cancerul pulmonar). Cele 2,3 milioane de cazuri noi estimate indică faptul că aproape 1 din 4 cancere diagnosticate în 2022 este cancer mamar și, cu aproximativ 666.000 de decese în anul 2022, este a patra cauză principală de deces provocat de cancer, la nivel mondial.

Notă: Acest document se adresează reprezentanților media și are caracter strict informativ despre inovație în domeniul farmaceutic, nefiind un material promoțional sau educațional. Medicamentul se eliberează doar pe bază de prescripție medicală și trebuie prescris și administrat pacienților doar de către profesioniștii din domeniul sănătății, din specialitatea Oncologie, conform protocolului de prescriere.

Articol sprijinit de Lilly

Sănătate

