Video Explozia din Balș. Una dintre victime a fost operată. Autoritățile au stabilit cauza exploziei urmate de incendiu

Femeia care a suferit arsuri în explozia urmată de incendiu care s-a produs joi-dimineață într-un bloc de garsoniere din orașul Balș a fost evaluată medical la spitalul din Slatina și i s-au efectuat primele intervenții în sala de operație. ISU a stabilit cauza incendiului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt a stabilit drept cauză a producerii exploziei din blocul de locuințe din Balș o acumulare de gaze de la o butelie de aragaz. Deși blocul este racordat la rețeaua de gaz, nu toți locatarii au racordat, la rândul lor, apartamentele, în continuare o parte dintre aceștia folosind butelii. Pompierii au scos din locuințe, în timpul intervenției, 10 butelii.

Tot o butelie foloseau pentru aragaz și cele două victime - un bărbat de 67 ani și o femeie de 63 ani - care au suferit arsuri, incendiul pornind din locuința acestora. Cei doi au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Slatina, pentru evaluare și îngrijiri de specialitate.

„S-a intervenit chirurgical de urgență”

În cazul femeii, medicii au efectuat primele intervenții în sala de operație. Conform directorului medical al SJU Slatina, medicul Florin Popa, femeia nu a suferit arsuri de căi aeriene superioare, în schimb are arsuri în alte zone, pe aproximativ 18-20% din suprafața corpului.

„Este vorba de o femeie de 65 ani, fără antecedente personale patologice cunoscute, care prezintă arsuri de gradul 2 B și 2 A prin explozie, la nivelul membrului superior drept - circular, față - parcelar, membrul superior stâng - parcelar, sân drept - parcelar, coapsă stângă - parcelar. Ne gândim la o suprafață corporeală arsă de aproximativ 18-20%. Cum spuneam, arsurile sunt de gradul 2B-2A. S-a intervenit chirurgical de urgență, s-a practicat toaleta primară a arsurilor, debridarea plăgilor postcombustionale și incizie de compresiune la nivelul membrului superior drept, unde erau arsurile circulare. Totodată, s-a instituit reechilibrare hemo-hidroelectrolitică. Pacienta nu prezintă arsuri de căi respiratorii superioare, după cum s-a stabilit ca urmare a examenului ORL și a examenului intra-operator făcut de către colegii de la Terapie Intensivă”, a declarat dr. Popa, pentru „Adevărul”.

Soțul femeii urmează să ajungă de asemennea în sala de operație. Bărbatul a suferit și mai multe traumatisme, suflul exploziei aruncându-l în încăpere. Pacinetului i s-a efectuat o investigație computer tomograf, iar chirurgii din cadrul compartimentului Chirurgie Toracică au intervenit pentru drenare în cazul unui pneumotorax.

„Arsurile la dânsul sunt la nivelul mâinilor bilateral și la nivelul feței și scalpului. Sunt arsuri care par mai profunde la prima vedere”, a mai spus medicul chirurg plastician Florin Popa.

Cei doi pacienți au ajuns la sital conștienți, medicii reușind să vorbească cu aceștia.

În urma evaluării pacientei a fost informat și Ministerul Sănătății despre starea de sănătate. Deocamdată nu se pune problema unui transfer.

Peste 10 locuințe afectate grav

În urma exploziei, mai multe locuințe din blocul G5 de pe strada Nicolae Bălcescu au fost grav afectate. Conform primelor date, ar fi vorba în total de 16 locuințe, situate atât la etajul III, unde s-a produs explozia, cât și la etajele II și IV și chiar la locuințe din blocul vecin, pete 10 dintre acestea suferind avarii serioase. Primarul orașului Balș, Cătălin Rotea, a precizat pentru „Adevărul” că primăria îi va sprijini pe locatarii care nu se mai pot întoarce în locuințe, asigurându-le cazare, urmând ca de mâine să li se acorde ajutoare de urgență pentru a putea începe reparațiile.