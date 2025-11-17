Explozie într-o locuință din Piatra-Olt. Un bărbat a suferit arsuri la mâini și față, fiind transportat la spital

O explozie a avut loc luni-seară, 17 noiembrie 2025, într-o locuință din orașul Piatra-Olt, din județul Olt. Un bărbat de 51 ani, proprietarul casei, a suferit arsuri la mâini și față, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt au transmis că deflagrația s-a produs de la un încălzitor de apă alimentat cu butelie.

„În urma evenimentului a rezultat o victimă (bărbat), cu arsuri la nivelul feței și membrelor superioare, conștientă, transportată de un echipaj SAJ la UPU Slatina. Butelia a fost extrasă din locuință de proprietari, înaintea sosirii echipajelor”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsășteanu. Pacientul, în vârstă de 51 de ani, a suferit arsuri de gradul I la față și II-III la membrele superioare, conform primelor date.

În urma deflagrației au fost afectate o baie, o bucătărie, două dormitoare și un hol. În timp ce proprietarii scoteau butelia din casă s-a produs un incendiu în hol, luând foc elementele de tâmplărie din PVC. Incendiul a fost lichidat în limitele găsite, au mai transmis pompierii.

Salvatorii din cadrul Detașamentului Slatina au intervenit la locul evenimentului, acționând cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime, un echipaj CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear) și un echipaj SMURD.

O altă explozie, urmată de incendiu, s-a produs în județul Olt joi, 13 noiembrie 2025, într-un bloc de garsoniere din orașul Balș. Două persoane, un bărbat și o femeie, soț și soție, au fost răniți, femeia suferind arsuri, iar bărbatul - arsuri și mai multe traumatisme. 15 apartamente au fost atunci afectate, primăria anunțând că oferă sprijin pentru cazarea celor rămași fără soluție și ajutoare de urgență pentru a se putea demara rapid reparațiile necesare imobilului.