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Cine sunt idolii copiilor noștri anul acesta la Beach, Please?

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Gata a trecut Evaluarea Națională, a trecut și BAC-ul și indiferent de rezultate, avem bilete la Beach, Please. Miercuri începe cel mai mare festival de muzică urbană din Europa de Est.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Cel mai negativ aspect pe care îl sesizez și anul acesta este cu privire la accesul minorilor de 14 ani, bineveniți la festivalul, dacă sunt însoțiți de un reprezentant legal. Iar cei de 15 ani au acces liber, tăticule, o singură condiție fiind banala declarație a părintelui care precizează ”îmi asum deplina răspundere pentru minor, pentru orice incident și vătămare pe care ar suferi-o și pentru orice prejudiciu sau pagubă.” Ba mai mult, organizatorii precizează că nu fac verificări dacă semnătura părintelui este autentică sau nu. Nici nu au cum.

În opinia mea, însoțit sau neînsoțit, la un asemenea festival, nu ai ce căuta la 14, 15 ani. Așa cum nu ai voie, dacă ai sub 18 ani, la festivaluri mari precum Tomorrowland (Belgia) sau la Defqon.1 din Olanda. Apropo de Olanda, anul acesta autoritățile împreună cu organizatorii au decis efectiv anularea acestui mare festival din cauza condițiilor meteorologice extreme.

Asta înseamnă să îți pese cu adevărat de siguranța celor 250.000 de participanți din peste 100 de țări. Credeți că autoritățile din România împreună cu organizatorii Beach, Please au avut măcar o discuție în acest sens: ”băi, va fi foarte cald, peste 35 de grade, sunt prea mari riscurile pentru sănătatea și siguranța miilor de participanți, să ne gândim să amânăm/anulăm festivalul anul acesta.”?

Anul acesta avem iarăși o listă lungă cu rapperi nu doar cu istoric personal de consum de droguri, cu versuri despre droguri dar și cu infracțiuni de la violență domestică, la trafic de arme și droguri, rapperi americani care au fost arestați și acum se prezintă ca niște modele pentru tinerii din România. Ai impresia că în mod intenționat și planificat se dorește promovarea acestor personaje negative în fața copiilor. Vă dau doar cateva exemple.

1. Playboi Carti, la 30 de ani este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din lume, din acest festival și cel care are cele mai multe infracțiuni la activ.

A fost arestat pentru violență domestică (2017), pentru atac asupra unui șofer de autobuz în Scoția (2019), arestat din nou în Georgia, în 2020, după ce poliția a descoperit droguri (marijuana, Xanax, codeină, oxicodonă) și 3 arme de foc, în Lamborghini-ul său. Am văzut și eu fotografiile cu obiectele descoperite, publicate de Biroul Șerifului din Clayton. Nu e caterincă.

La sfârșitul anului 2022, iarăși a avut probleme cu legea. A fost arestat pentru infracțiunea de agresiune agravată, după ce și-ar fi strangulat iubita însărcinată în timpul unei dispute legate de un test de paternitate. Anul trecut (2025) a lovit un șofer de limuzină în Utah, șoferul a declarat că rapperul fuma iarbă în limuzină și a început să se certe cu iubita sa, Giovanna Gio, și să fie violent.

În fine, știți cum se numește casa de discuri fondată în 2019 de Playboi Carti? 00pium. N-are nicio relevanță. Acolo înregistrează și alți rappperi ca Ken Carson, Destroy Lonely și ASAP Nast.

Joi, îl vedem pe Playboi Carti la Nibiru în fața a mii de tineri minori.

2. Sâmbătă, vine Future.

Despre rapperul Future vreau să rețineți că și-a construit imperiul muzical pe proiecte care fac referire la droguri, precum Dirty Sprite și DS2. Deși a popularizat codeina („lean”), Percocet și Molly (MDMA) în hip-hop-ul modern, și-a exprimat deschis regretul pentru normalizarea acestor substanțe, după ce a aflat că muzica sa a influențat artiști mai tineri, precum Juice WRLD, colaboratorul său, care a murit în 2019 în urma unei supradoze de droguri (oxicodonă și codeină). Future a abordat public situația într-un articol pentru revista XXL. Deși a precizat că nu a intenționat niciodată să încurajeze consumul de droguri el și-a exprimat profunda tristețe față de cele întâmplate, mărturisind că singurul său obiectiv fusese acela de a fi el însuși și de a da dovadă de sinceritate în demersul său artistic.

Și totuși a fi autentic și sincer este o calitate însă nu înseamnă că faci asta cu orice riscuri. Criticii au susținut că influența lui Future asupra lui Juice WRLD a fost evidentă cu mult înainte de lansarea albumului WRLD ON DRUGS , în special prin prisma onestității emoționale și a temelor legate de consumul de droguri care au definit muzica lui Juice. Când ai 25 de milioane de urmăritori pe Instagram, când piesa Codeine Crazy are peste 135 de milioane de vizualizări, poate că ar trebui să fii mai atent la ce mesaj dai publicului. Referințele la codeină (lean) sugerează că artistul încearcă să-și amorțească suferința și stresul. În unele versuri recunoaște chiar că se confruntă cu dependența.

3. Quavo urcă pe scenă sâmbătă, 11 iulie.

Era în aprilie 2015, în timpul unui concert la Georgia State University când Quavo și colegul său Offset din trupa Migos au fost arestați pentru deținere de cocaină, oxicodonă și codeină, infracțiuni grave, precum și pentru port de armă încărcată în zona unei școli. În urma arestării, Migos a postat pe Twitter „#Fuck12”.

Poate că drogurile nu erau pentru consum propriu, poate că unii artiști doar cântă și nici nu consumă, adică vorbesc despre experiențele altora.

Așa ne-a asigurat și el în 2023, când într-un interviu acordat revistei VIBE din 30 august, Quavo a clarificat un tweet care i-a îngrijorat pe fani, în care a repetat un vers din piesa „Disciples”, de pe albumul Rocket Power. Tweetul spunea: „I kno it’s been some years but now I’m taking Xanz” („Știu că au trecut câțiva ani, dar acum iau Xanax”), iar mulți fani s-au temut că ar fi început să consume Xanax. Quavo a lămurit situația: ”sunt bine, sunt în regulă. Vă mulțumesc pentru grija voastră.”

4. SoFaygo (tot rapper american, tânăr de 24 de ani) folosește frecvent în muzica sa teme legate de droguri, făcând adesea referire la substanțe precum marijuana, pastile și „lean” pentru a transmite idei de evadare din realitate și un stil de viață opulent sau extravagant. În „Me Too” (de pe mixtape-ul Go+) una dintre cele mai cunoscute piese abordează direct tema consumului de substanțe:

„Îți place să bei și să fumezi? Da, și mie.

Îți place să te faci praf? Da, iubito, și mie.

Mă fac foarte amețit, iar drogurile fac și ele asta.” La fel în melodiile Outdated sau Outside.

5. În fine, Ski Mask the Slump God (30 de ani) a început problemele cu legea din adolescență, avea 15 ani când pentru posesie de marijuana a ajuns într-un centru de detenție. Acolo l-a cunoscut pe XXXTENTACION și au devenit prieteni și colaboratori.

Menționează drogurile în versurile sale?

Păi, are o piesă foarte explicită: „XANAX!” (Members Only, 2015) în refren repetă: „I popped a Xan and it's killin' me”.Piesa „Zones” conține mai multe referiri la Xanax și alte droguri:

„My love is a Xan…”

„I pop me a Xan and forget my location” („Îmi iau un Xanax și uit unde mă aflu.”)

De asemenea, menționează marijuana, ciuperci halucinogene și Ritalin. În piesa „I Like Bricks” face referiri la consum și trafic de droguri, de exemplu:

„Keep them drugs on me…” sau „Dirty my soda…” (aluzie la codeină/lean)

Pe lângă versuri, Ski Mask a explicat și originea numelui său de scenă. Într-un interviu a spus că partea „Slump God” provine din perioada în care consuma frecvent Xanax și era adesea „slumped” (moleșit sau adormit din cauza efectelor).

Concluzii !

Okey și care sunt concluziile? Muzica e doar muzică, nu-i așa? Există totuși câteva idei bine de reținut.

1. Normalizarea consumului. Când artiștii menționează frecvent droguri precum Xanax, lean, alte pastile, marijuana, crack sau opioide într-un context pozitiv, acestea pot părea mai acceptabile și mai puțin riscante pentru tineri, mai ales dacă ei înșiși (artiștii) au consumat, și tinerii știu asta. La Beach, Please versurile acestor artiști elogiază drogurile făcând deseori apel la experiența de viață. Toți au făcut-o, toți o facem.

2. Influențarea percepției riscului

Adolescenții care se identifică puternic cu un artist pot ajunge să considere consumul de droguri ca fiind o parte obișnuită a stilului de viață asociat succesului, rebeliunii sau apartenenței la un grup. E cool să consumi, să încalci legea, să te distrezi, e parte din viață, nu contează, nu te prinde garda, etc.

3. Imitarea modelelor

Conform teoriei învățării sociale, oamenii, în special adolescenții, pot imita comportamentele unor persoane pe care le admiră, mai ales dacă acestea par să fie recompensate prin faimă, bani sau statut. Nu vă ascund că am întâlnit în ultimii ani tineri convinși că vor să facă bani din droguri și din jocuri de noroc. Iubesc muzica lui, îl ascult în fiecare zi, îmi place cum gândește, are dreptate, este idolul meu, vreau să fiu ca el.

4. Creșterea consumului de droguri psihiatrice în țara noastră

Mulți ani, România, avea cele mai scăzute raportări ale consumului de medicamente fără prescripție medicală. Cred că eram pe ultimul lor, uneori foarte apropiat de zero. În ultimii 5 ani, aproape în fiecare an, a crescut numărul de cazuri de copii (nu greșesc când zic copii) care consumă medicamente psihotrope, combinate cu alcool și din păcate ajungând la supradoze. N-am nicio îndoială că muzica îi influențează.

În fața mea la o farmacie, un minor cu un nume de medicament psihotrop scris pe o hârtie cu pixul, a încercat să o convingă pe doamna farmacistă că medicamentul este pentru bunica lui care a rămas brusc fără el și are nevoie urgentă. Din fericire, farmacista l-a refuzat tranșant.

5. Cel mai grav. Unii tineri ascultă muzica despre droguri, alții încearcă drogurile menționate în muzică

Deci vorbim de o creștere a intenției de a experimenta droguri. Expunerea repetată la versuri și videoclipuri care prezintă consumul de droguri într-o lumină pozitivă poate stârni curiozitatea și poate crește disponibilitatea unor adolescenți de a încerca astfel de substanțe. Să nu exagerăm. Simpla ascultare nu reprezintă o influență directă. Cercetările arată că această influență este mai pronunțată în rândul tinerilor care sunt deja vulnerabili, au prieteni consumatori sau admiră puternic artistul.

Mai multe de la Mihai Copăceanu

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