search
Vineri, 3 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Greșeala din baremul de la Logică, modificată de Ministerul Educației după reclamațiile părinților și profesorilor: „Nu e din cauza căldurii”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ministerul Educației și Cercetării a modificat baremul de evaluare pentru proba de Logică, argumentare și comunicare din cadrul Bacalaureatul 2026, după ce elevi și profesori au semnalat existența unei erori în documentul oficial publicat în ziua examenului.

Elev la Bacaluareat
Examen Bacalaureat 2026 Foto: arhivă, adevărul

În varianta inițială a baremului, la Subiectul I, punctul A, itemul 4, răspunsul corect era indicat ca fiind varianta „D”. Profesorii de specialitate au atras însă atenția că răspunsul corect era, în realitate, varianta „B”.

Baremul la logică modificat Foto: captură Ministerul Educației
Baremul la logică modificat Foto: captură Ministerul Educației

Printre cei care au semnalat public problema s-a numărat și profesoara lina Turcescu, care a explicat că eroarea nu poate fi pusă pe seama temperaturilor ridicate din ziua examenului, întrucât subiectele și baremele sunt elaborate și verificate cu mult timp înainte de desfășurarea probelor.

„Din păcate, deși este un examen important, se întâmplă erori și la examenul de bacalaureat. La proba de logică de azi, ministerul a publicat la ora 15 un barem greșit pentru grila nr. 4. Au scris varianta corectă ca fiind «D», dar de fapt este «B». Nu e din cauza căldurii extreme! Variantele și baremele se fac înainte cu mult timp de examen, doar se extrage varianta ce se va da în chiar ziua examenului”, a scris aceasta pe Facebook.

Profesorul a făcut apel la distribuirea informației pentru ca eroarea să fie remediată înainte de începerea evaluării lucrărilor.

„Dați share cât mai mulți ca să existe o șansă ca ministerul să afle și să schimbe baremul (deși am comunicat ministerului acest lucru pe trei canale oficiale). De dragul elevilor care au învățat!”, a transmis cadrul didactic.

Ulterior, după actualizarea documentelor oficiale, aceasta a revenit cu o nouă reacție: „După o oră de demersuri oficiale ministerul a schimbat baremul. Felicitări! S-au mișcat neașteptat de repede!”.

Și părinții elevilor au semnalat situația imediat după publicarea baremului. Un părinte a relatat pe rețelele sociale că fiica sa, care susținuse examenul la Logică, a observat eroarea și a verificat răspunsul împreună cu profesoara sa.

„A dat fiica-mea azi proba de Logică la bacalaureat. S-a uitat în barem și, surpriză, e greșit. Baremul. A verificat, panicată, cu profesoara ei, care i-a confirmat că răspunsul trecut în barem drept corect e greșit. Eu înțeleg că e căldură mare și errare humanum est, dar bănuiesc că or fi niște specialiști care au făcut subiectele și baremul, o fi o procedură de verificare, un pic de responsabilitate să nu se joace cu nervii și chiar viitorul celor care dau bac-ul. Nu? Sau atât s-a putut...”, a scris mama unei eleve, pe FB.

Acesta a explicat și de ce răspunsul din barem era greșit„Exercițiul cerea să se spună care e predicatul conversei propoziției «Unele tablouri celebre sunt cu lalele negre». Cum propoziția convertită este «Unele tablouri cu lalele negre sunt tablouri celebre», predicatul corect este «tablouri celebre». În barem scrie că predicatul ar fi «lalele negre».”

Între timp, autoritățile au actualizat documentele publicate pe site-ul oficial, iar părintele a revenit cu o nouă reacție: „Au corectat între timp fișierele, fără să anunțe, fără scuze, fără nimic. Hai că merge”.

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a confirmat, prin intermediul Biroului de presă al Ministerului Educației și Cercetării, că modificările au fost operate în barem și că documentele actualizate au fost publicate pe site-ul oficial.

Versiunea finală a baremului indică drept răspuns corect varianta „B”, aceasta urmând să fie utilizată la evaluarea tuturor lucrărilor de la proba de Logică a Bacalaureatului 2026.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Dmitri Medvedev amenință Finlanda: „Se află acum pe lista țintelor nucleare ale Rusiei. Bucură-te, ai atins apogeul securității!”
digi24.ro
image
Ilie Bolojan anunță când s-ar putea ieftini carburanții: „Prețurile ar putea reveni la nivelul dinaintea lunii martie”
stirileprotv.ro
image
Spion MAI rupe tăcerea în cazul Pașca – Structuri de informații ale Internelor au documentat afacerea dubioasă din 2017-2018 – Acțiunile oprite brusc
gandul.ro
image
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
mediafax.ro
image
Marea Veneție, nu micul Paris! Cum a ajuns Bucureştiul să fie inundat de propria canalizare, administrată de Apa Nova, deși francezii şi-au asumat investiţii de 370 milioane euro!
fanatik.ro
image
O cunoscută deputată din Rusia acuză autoritățile că ascund adevărata amploare a lipsei de combustibili: „Râmânem fără cereale. Asta înseamnă moarte”
libertatea.ro
image
„Cel mai odios abuz”. O „rețea globală” de bărbați care drogau și agresau sexual femei a fost descoperită de autoritățile britanice
digi24.ro
image
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea a rămas "mască", după ce și-a aflat adversara de la Wimbledon: "Rar mi s-a întâmplat așa ceva!"
digisport.ro
image
A renunțat la viața din Germania și a pariat pe sparanghel. Astăzi cultivă 8.000 de metri pătrați
click.ro
image
Putin plănuiește o invazie în Polonia. Nawrocki a fost informat de SUA că rușii vor să atace cu rachete și trupe teritoriul NATO
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Cod galben şi cod portocaliu de grindină și vijelii în cea mai mare parte a țării. Prognoza pentru Capitală
observatornews.ro
image
Singura școală din București unde toți elevii au luat sub 5 la Evaluarea Națională 2026
cancan.ro
image
Schimbări importante la pensie în 2026. Femeile, obligate să muncească și să contribuie mai mult
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
prosport.ro
image
Trucul de 50 de lei care poate reduce temperatura din casă chiar și cu 3-4 grade. Este esențial în perioadele de caniculă
playtech.ro
image
Primul transfer al Rapidului după succesul categoric cu Dinamo Kiev. „Are foarte multă forță”. Exclusiv
fanatik.ro
image
PNL a făcut degeaba Congres pentru excluderea „trădătorilor” din partid. „În momentul de față, avem două conduceri care funcționează simultan”
ziare.com
image
FIFA a făcut anunțul, după ce golul lui Gvardiol a fost anulat în minutul 90+13 al partidei Portugalia - Croația
digisport.ro
image
Bacalaureat 2026: Ministerul Educației a revizuit baremele după sesizarea unor erori. Profesorii vor folosi noile variante la corectare
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu WOW! Vloggerul Petruț Bisoi s-a mutat într-un penthouse de 300 de mp care arată ca în filme! Are saună, sală de forță și vedere spre Herăstrău / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Percheziții în 5 județe într-un dosar privind suspiciuni de fraudare a examenelor de Bacalaureat. Reacția Ministerului Educației
mediaflux.ro
image
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Noi informații despre explozia din Monaco. Cine ar fi principalul suspect în anchetă. Indiciile care au dat peste cap planul de camuflaj al atacatorului
click.ro
image
Patru zodii care vor încheia luna iulie cu portofelul plin. Vor scăpa de toate grijile
click.ro
image
Ce se întâmplă între Ileana Sterp și Daniel Aloman, după ce s-au despărțit: „A fost de comun acord”
click.ro
Kate Middleton și William în Bahamas GettyImages 1239502886 jpg
Cât de slabă e, de fapt, prințesa? Kate Middleton, așa cum n-am mai văzut-o după diagnosticul de cancer: într-un șort mini
okmagazine.ro
retete chiftele jpg
Cum prepari chiftele pufoase și aromate care impresionează la masa familiei
clickpentrufemei.ro
Casa din Goiești în care și-a petrecut copilăria Alexandru Macedonski, în curs de reabilitare (© Facebook / Cosmin Vasile)
Casa din Goiești în care și-a petrecut copilăria poetul Alexandru Macedonski, transformată în muzeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Toți au crezut că i-a furat soția lui Bordea. Acum, Spike rupe tăcerea. Adevărul despre relația cu Livia: „Ți-ai făcut o carieră pe numele ei”
image
Noi informații despre explozia din Monaco. Cine ar fi principalul suspect în anchetă. Indiciile care au dat peste cap planul de camuflaj al atacatorului

OK! Magazine

image
Kate Middleton, în albastru regal la Wimbledon. Cum a încălcat prințesa tradiția anul acesta

Click! Pentru femei

image
Blondele se distrează mai bine! Designerul Vera Wang și-a schimbat imaginea când a împlinit 77 de ani

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza