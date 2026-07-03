Greșeala din baremul de la Logică, modificată de Ministerul Educației după reclamațiile părinților și profesorilor: „Nu e din cauza căldurii”

Ministerul Educației și Cercetării a modificat baremul de evaluare pentru proba de Logică, argumentare și comunicare din cadrul Bacalaureatul 2026, după ce elevi și profesori au semnalat existența unei erori în documentul oficial publicat în ziua examenului.

În varianta inițială a baremului, la Subiectul I, punctul A, itemul 4, răspunsul corect era indicat ca fiind varianta „D”. Profesorii de specialitate au atras însă atenția că răspunsul corect era, în realitate, varianta „B”.

Printre cei care au semnalat public problema s-a numărat și profesoara lina Turcescu, care a explicat că eroarea nu poate fi pusă pe seama temperaturilor ridicate din ziua examenului, întrucât subiectele și baremele sunt elaborate și verificate cu mult timp înainte de desfășurarea probelor.

„Din păcate, deși este un examen important, se întâmplă erori și la examenul de bacalaureat. La proba de logică de azi, ministerul a publicat la ora 15 un barem greșit pentru grila nr. 4. Au scris varianta corectă ca fiind «D», dar de fapt este «B». Nu e din cauza căldurii extreme! Variantele și baremele se fac înainte cu mult timp de examen, doar se extrage varianta ce se va da în chiar ziua examenului”, a scris aceasta pe Facebook.

Profesorul a făcut apel la distribuirea informației pentru ca eroarea să fie remediată înainte de începerea evaluării lucrărilor.

„Dați share cât mai mulți ca să existe o șansă ca ministerul să afle și să schimbe baremul (deși am comunicat ministerului acest lucru pe trei canale oficiale). De dragul elevilor care au învățat!”, a transmis cadrul didactic.

Ulterior, după actualizarea documentelor oficiale, aceasta a revenit cu o nouă reacție: „După o oră de demersuri oficiale ministerul a schimbat baremul. Felicitări! S-au mișcat neașteptat de repede!”.

Și părinții elevilor au semnalat situația imediat după publicarea baremului. Un părinte a relatat pe rețelele sociale că fiica sa, care susținuse examenul la Logică, a observat eroarea și a verificat răspunsul împreună cu profesoara sa.

„A dat fiica-mea azi proba de Logică la bacalaureat. S-a uitat în barem și, surpriză, e greșit. Baremul. A verificat, panicată, cu profesoara ei, care i-a confirmat că răspunsul trecut în barem drept corect e greșit. Eu înțeleg că e căldură mare și errare humanum est, dar bănuiesc că or fi niște specialiști care au făcut subiectele și baremul, o fi o procedură de verificare, un pic de responsabilitate să nu se joace cu nervii și chiar viitorul celor care dau bac-ul. Nu? Sau atât s-a putut...”, a scris mama unei eleve, pe FB.

Acesta a explicat și de ce răspunsul din barem era greșit. „Exercițiul cerea să se spună care e predicatul conversei propoziției «Unele tablouri celebre sunt cu lalele negre». Cum propoziția convertită este «Unele tablouri cu lalele negre sunt tablouri celebre», predicatul corect este «tablouri celebre». În barem scrie că predicatul ar fi «lalele negre».”

Între timp, autoritățile au actualizat documentele publicate pe site-ul oficial, iar părintele a revenit cu o nouă reacție: „Au corectat între timp fișierele, fără să anunțe, fără scuze, fără nimic. Hai că merge”.

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a confirmat, prin intermediul Biroului de presă al Ministerului Educației și Cercetării, că modificările au fost operate în barem și că documentele actualizate au fost publicate pe site-ul oficial.

Versiunea finală a baremului indică drept răspuns corect varianta „B”, aceasta urmând să fie utilizată la evaluarea tuturor lucrărilor de la proba de Logică a Bacalaureatului 2026.