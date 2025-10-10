Video Primarul Slatinei, limbaj suburban în timpul unei ședințe a Consiliului Local: „Mă, să mori tu?!” Ce l-a înfuriat pe edil

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a folosit un limbaj suburban în timpul unei ședințe a Consiliului Local de zilele acestea, atunci când povestea despre un dialog pe care l-a avut cu șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) al județului Olt.

Potrivit înregistrării publicate de Costel Mirea pe Youtube, primarul povestește despre o discuţie cu şeful ISU Olt despre riscul unui incendiu într-o şcoală.

„L-am întrebat pe comandantul ISU, a venit la mine în birou şi zice «Domne, copiii nu sunt în siguranţă».

Şi i-am zis «Pe cuvântu’ tău? Da’ 10 ani unde ai fost? Opt ani?»

Îi zic «Închide, domne, închide mansarda. OK, copiii nu sunt în siguranţă, riscăm incendii; închide mansarda».

«Păi nu eu am calitatea să fac asta». «Dar cine?» «Dumneavoastră!»

«Să mori tu?! Mă, să mori tu?! Comandantu’ ISU. Mă, să mori tu?! Că eu, primarul Slatinei, să mă duc să-mi pun în cap 500 de copii şi pe consilierii PSD care să iasă să urle că De Mezzo a închis mansarda, că tu, ISU, stai cu mâna pe geamandură şi spui „Nu e treaba mea!” Să mori tu? Comandantu ISU»”

Potrivit Gazeta Oltului, nu este prima dată când primarul are astfel de derapaje. La ședința locală din data de 25 iunie, Mario De Mezzo a început să-l jignească pe consilierul Ștefan Văduva.

„O atitudine șocantă și jenantă, discriminatoare și nedemnă de un primar, un circ în Consiliu Local cu urlete, jigniri și o miștocareală continuă pe banii slătinenilor. În lipsa unui dialog, a unor proiecte concrete pentru dezvoltarea orașului și a unor soluții pentru problemele actuale ale comunității, De Mezzo urlă și jignește.

Îl somăm să ii ceară public scuze consilierului local PSD, Ștefan Văduva, colonel în rezervă, cu o carieră de 38 de ani în Poliția Română, fost comandant al Poliției Rutiere Olt. La cei 74 de ani ai săi, colegul nostru Ștefan Văduva este implicat în viața comunității slătinene, este alături de persoanele vârstnice și i-a semnalat foarte multe probleme edilului, iar acesta nu le-a rezolvat.

I-a trimis 36 de petiții la care De Mezzo refuză să răspundă. Un asemenea comportament al primarului De Mezzo nu poate fi acceptat de comunitatea slătineană” transmite PSD Slatina.