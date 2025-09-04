search
Joi, 4 Septembrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri

Video Măsurile de austeritate, contestate din interiorul PNL. Primar: „Asta-i solidaritate? Mie mi se pare că nu”

Publicat:

Un primar PNL contestă măsurile adoptate după „dezmățul bugetar” invocat de premierul Ilie Bolojan. „Tu spargi 1,3 miliarde de lei în Oradea și vii să-mi spui că nu mai ai 11 milioane de lei să termin eu cinci străzi”.

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, coleg de partid cu premierul Ilie Bolojan, a criticat din nou măsurile de austeritate propuse, care pentru Slatina se traduc în stoparea a patru proiecte de asfaltare străzi din cele nouă aflate în derulare pe programul Anghel Saligny.

Primarul a prezentat, joi, 4 septembrie 2025, într-o conferință de presă, mai multe proiecte de dezvoltare urbană, în valoare totală de aproximativ 40 milioane euro, și care urmează să fie implementate până în 2028 cu finanțare europeană prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027, însă nu a ratat ocazia pentru a taxa, din nou, decizia guvernului de reevalua finanțarea proiectelor aprobate în cadrul programului național „Anghel Saligny”.

Strada Ecaterina Teodoroiu a fost reabilitată doar în parte FOTO: Alina Mitran
Strada Ecaterina Teodoroiu a fost reabilitată doar în parte FOTO: Alina Mitran

Pentru că nu au atins pragul de implementare de 30%, patru din cele nouă străzi finanțate din fonduri de la Ministerul Dezvoltării nu vor mai putea fi reabilitate în următorii ani.

Primarul De Mezzo, aflat la primul mandat, a declarat că se simte taxat pe nedrept pentru faptul că edilul de la PSD pe care l-a înlocuit nu a accesat bani din programul național deși în fruntea țării se afla un premier PSD.

„E o mizerie”

De Mezzo spune că în țară au fost finanțate proiecte de valori foarte mari și care nu constituiau neapărat o urgență, care, pe logica expusă de actualul premier pot fi încadrate în categoria „dezmăț bugetar”, pentru ca acum să se renunțe la proiecte necesare pentru multe comunități, chiar dacă acestea nu însumează valori semnificative la scară națională.

„Cum e vina mea că eu am preluat mandatul în octombrie de la o administrație care patru ani de zile n-a făcut nimic, a pus niște panouri și le-a lăsat acolo, în timp ce alte administrații din țară au făcut dezmăț? Pe premier PSD, să ne înțelegem. Adică Ciolacu nu i-a dat lui Bolojan la Oradea pe prietenie de partid. Sau lui Nelu Popa la Reșița, hai să fim serioși. La Slatina nu s-au întâmplat, s-au întâmplat acum. Și vine guvernul să zică, după ce, ironia asta este, domnul prim-ministru Ilie Bolojan, beneficiarul celei de-a doua centuri de 1,3 miliarde de lei, vine și-mi spune <A fost dezmăț pe bani publici. Trebuie să strângem toți cureaua >. Ia, să înțeleg. A fost dezmăț la ăia care au făcut a doua centură mediană pe 1,3 miliarde de lei și să strângem toți cureaua noi care avem nouă prăpădite de străzi. Asta-i solidaritate? Mie mi se pare că nu”, a spus primarul penelist.

Lucări pe strada Ecaterina Teodoriu din Slatina FOTO: AAlina Mitran
Lucări pe strada Ecaterina Teodoriu din Slatina FOTO: AAlina Mitran

Pentru că, în ciuda opoziției sale, soarta proiectelor care nu se aflau într-un stadiu avansat de realizare este pecetluită, s-a încercat o înțelegere cu constructorii. Astfel, a precizat De Mezzo, s-a convenit finalizarea străzii Panselelor, Artileriei și Depozitelor, pentru care constructorii își vor recupera banii când va mai face Ministerul Dezvoltării plăți, însă lucrurile sunt mai complicate pentru strada Ecaterina Teodoroiu, o stradă importantă și intens tranzitată din municipiu.

Lucrări pe strada Ecaterina Teodoroiu din Slatina FOTO: Alina Mitran
Lucrări pe strada Ecaterina Teodoroiu din Slatina FOTO: Alina Mitran

„Ecaterina Teodoroiu - voi vorbi cu constructorul să turnăm stratul de uzură, pentru că nu este gata, pe porțiunea pe care a început-o. Nu știu dacă-l voi convinge să și continue lucrările, pentru că acolo e o lucrare extrem de complexă. Este o lucrare fără precedent pe strada asta. Am găsit caverne de zece metri adâncime. Putea să cadă un TIR. Erau conductele vechi ale orașului îngropate la 7-8 metri și deasupra era o placă de beton turnată peste care turnaseră strada. Am umplut, am completat, am turnat beton, am turnat stratul de asfalt, știu că sunt cârcotași care spun că e vălurit asfaltul, dar nu e terminată strada”, a precizat De Mezzo.

S-a împărțit strada în trei tronsoane și nu toate vor fi finalizate, așa că pentru o parte se va aștepta câțiva ani.

„E o mizerie. Toate proiectele pe Anghel Saligny în Slatina făceau 11 milioane lei. Aici este revolta mea cea mare. Tu spargi 1,3 miliarde de lei pe a doua centură mediană în Oradea și vii să -mi spui mie că nu mai ai 11 milioane de lei”, a mai spus De Mezzo.

Măsura de a reevalua finanțarea proiectelor deja aprobate în programul Anghel Saligny a fost intens contestată de mai toți primarii, indiferent de culoarea politică, din rândul celor care derulau investiții având această sursă de finanțare. 

Slatina

