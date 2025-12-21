Din ce în ce mai mulți elevi pasionați petrec ore bune înainte sau după școală pentru a construi și programa roboți. O fac pe banii părinților și ai sponsorilor, îndrumați de profesori pasionați.

Competițiile de robotică împrumută mult din atmosfera întrecerilor sportive. În cadrul fiecărui eveniment echipele acumulează puncte care le stabilesc locul într-un clasament și, astfel, accesul la fazele superioare. Coechipierii trebuie să „funcționeze” bine împreună pentru ca rezultatul final să fie cel dorit. În astfel de competiții ajung elevii pasionați care sunt dispuși la efort suplimentar, în afara școlii. Limbajul de programare este diferit de ce învață la școală, iar să găsești un profesor îndrumător este mană cerească, pentru că nici pe ei nu-i plătește nimeni. Totul ține de pasiune.

Toate cele menționate până acum nu sunt însă de ajuns fără fonduri. O echipă de robotică are nevoie de susținere, pentru că domeniul presupune investiții constante în piese și componente, iar deplasările la competiții costă și ele. Dacă nu au sponsori, greul cade în sarcina părinților.

„Meciurile sunt între patru roboți”

Competiția First Tech Challenge, care îi duce pe cei mai pricepuți elevi la faza mondială, se organizează de 10 sezoane în România, iar numărul de echipe a crescut constant. În sezonul cu numărul 10 sunt peste 4.000 de elevi din toată țara. Sezonul competițional începe în fiecare an toamna, după debutul anului școlar. Țara este împărțită în regiuni, iar în fiecare regiune se organizează meet-uri în cadrul cărora echipele participante acumulează puncte. Pentru a accede la faza regională, fiecare echipă trebuie să participe la cel puțin trei meet-uri, iar pentru punctaj se contorizează cele mai bune zece meciuri pentru fiecare echipă. O astfel de competiție de etapă a avut loc vineri, 19 decembrie 2025, la Slatina, organizată de roboticienii de la Colegiul Național „Radu Greceanu” (CNRG), ei fiind și gazda întâlnirii.

„Eu fac parte din echipa EngiNeerds Nextgen. Am organizat alături de sponsori un meet de aproximativ 140-160 de persoane, cu echipe din toată regiunea sud-vest Oltenia. (...) Meciurile sunt între patru roboți. Sezonul nou se numește Decode Season, este sezonul numărul 10, oferit de cei de la First Tech Challenge, alături de RTX. Un meci durează 2 minute și jumătate. Sunt 30 de secunde în care robotul trebuie să se miște singur și încă două minute de controlat robotul cu o manetă. Trebuie să arunce acele bile, se numesc artefacte de fapt, trebuie să le arunce în fiecare castel”, a explicat, pentru „Adevărul”, Cătălin Nedelcu, organizator și membru al uneia dintre cele două echipe ale CNRG.

Prin tragere la sorți, sunt stabilite alianțe, din fiecare alianță făcând parte câte două echipe. Robotul fiecărei echipe contribuie la punctajul final care stabilește alianța câștigătoare.

Terenul principal, cel oficial de concurs, a fost amplasat pe scena sălii de festivități a C.N. „Radu Greceanu”. Înainte de a intra efectiv în arenă, fiecare echipă are însă posibilitatea să-și calibreze robotul pe terenul de antrenament, care este obligatoriu să existe.

„Calificarea la etapa națională este un obiectiv”

În sala de clasă în care s-a amenajat terenul de antrenament i-am întâlnit pe membrii echipei Titu Robo, a Liceului Vocațional „Nicolae Titulescu” din Slatina. Sunt coordonați de profesorul Constantin Daniel Pietriș, care pregătește roboticieni deja de opt sezoane. La meet-ul de la CNRG au venit 15 elevi (este numărul maxim pentru o echipă). Sunt elevi din clasele a XI-a și a XII-a, însă în clubul de robotică sunt elevi de la clasa a IX-a până la a XII-a.

Se fac în fiecare an selecții, practic un interviu, însă pe parcurs ajung să continue doar cei cu adevărat interesați și care au și aptitudini. „Încercăm să obținem rezultate cât mai bune. Cel mai bun rezultat? Premii la faza regională. Este un obiectiv pentru noi calificarea la etapa națională. Am fost destul de limitați de partea cu piesele”, explică profesorul. Au două kit-uri oferite de Asociația Nație prin Educație și cu eforturi proprii au mai cumpărat încă unul. Ar mai avea însă nevoie de aproximativ 2.000 -3.000 euro pentru a achiziționa piese necesare fiecărui sezon în parte, pentru că tema se schimbă și nevoile sunt altele.

„De obicei, când avem nevoie, au mai făcut ei diverse evenimente, de Valentine’s Day, de Mărțișor, de Crăciun. Fac lucruri la imprimanta 3D pe care lle vând în cadrul școlii. Acum a fost târgul de Crăciun și copiii au realizat niște obiecte și le-au vândut. Au strâns câțiva bănuți, și-au mai completat ce nevoi aveau”, a mai dezvăluit profesorul.

Deplasările la întâlniri precum cea de la CNRG (pentru aceasta nu au avut costuri, fiind la ei în oraș) se fac cu mașina profesorului și de fiecare dată este nevoie să se alăture și părinții.

Elevii spun că petrec minimum trei ore zilnic în sala de la școală. Unii vin dis de dimineață, pentru că încep orele după prânz, alții rămân la clubul de robotică după școală, cert este că 12 ore pe zi roboticienii sunt de găsit în sala de antrenament a școlii.

La selecție profesorul urmărește mai mult cât sunt de determinați elevii să se implice într-o astfel de activitate, pentru că este conștient că cei mai mulți nu au noțiunile necesare.

„Este un fel de interviu, la începutul anului. Ne vin foarte mulți de a IX-a, pentru că ei își doresc, dar nu toți au înclinații”, mai spune prof. Daniel Pietriș. Teoretic, elevii fac elemente de programare și în școala gimnazială, însă practic puțini sunt cei care au noțiunile. În schimb cei pasionați ajung să învețe repede de la colegii mai mari care și ei exersează ce le este necesar pentru FTC doar la clubul de robotică.

„Programarea de la robotică pur și simplu nu se predă la școală. Programarea se face în Java și la noi în România în programă este C++ pentru BAC, pentru admitere. E pasiune la ei. Merge sau nu merge. Plus că ei ia provocarea în joacă. Partea foarte bună e că le e drag, în momentul în care faci ceva practic e ușor. Dacă-ți place. Dacă nu-ți place, e greu”, adaugă profesorul.

Iar cei care rămân și ajung în competiții dovedesc că le place, chiar atât de mult încât aleg să studieze pe mai departe în domeniu și la facultate.

„Cei de anul trecut majoritatea sunt la Politehnică. Este foarte bine, pentru că diplomele (n. red. – obținute în competiții) le sunt recunoscute de sistemul de învățământ, inclusiv Politehnica le recunoaște. Singura, Automatica din București nu acceptă admiterea cu diplomele de la FTC, în schimb celelalte facultăți din Politehnică le acceptă și li se dă inclusiv bursă de olimpic. Pentru ei este foarte bine”, a mai spus coordonatorul. Chiar și cei care aleg să dea admitere la Automatică au un avantaj, pentru că primesc punctaj suplimentar dacă au premii obținute la concursurile de robotică.

În echipă sunt, ce-i drept mai rar, și elevi care au alte planuri dupăă liceu. Este cazul unei eleve care se pregătește pentru Medicină, a mai spus profesorul.

Ce aduce în plus clubul de robotică este exact ce lipsește școlii: partea practică.

„La programare, în școală se face aproape tot cu aplicare în matematică. Cu matrici, cu divizibilitate, cu una-alta. Aici schimbăm. Aici lucrăm cu motoare, cu senzori, cu servomotoare. Practic e un fel de inginerie în primele faze”, a mai spus profesorul.

„Le dau mai departe ce am învățat eu”

Pe holurile liceului-gazdă, fiecare dintre cele 12 echipe participante la meet au câte un stand de prezentare pentru curioși. La standul echipei Liceului Teoretic „Traian Vuia” din Craiova este, ca și la celelalte, agitație mare. Mai sunt câteva minute până când începe competiția și elevii vor să știe cu cine vor face alianță și împotriva cui va lupta robotul lor. Copiii sunt nerăbdători, profesorul lor, în schimb, abordează lucrurile cu calm. Din 2018 pregătește elevi pentru First Tech Challenge. „Suntem o echipă tânără, n-am fost în primul val. Proiectul Nație prin Educație a avenit prin 2014 sau 2016. Ne-au finanțat kit-ul de bază și ușor, ușor am evoluat”, spune profesorul Marian Brăzniceanu.

Alături îi este și Gabriel Mara, fost elev, în prezent student la facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității din Craiova. Gabriel le este mentor elevilor. El a avut norocul să facă robotică la „Traian Vuia” încă din primul an de liceu, iar în prezent le este alături colegilor mai mici, rezultatele obținute împreună fiind bune.

„Anul trecut, au obținut premiul „Control Award”, pentru o autonomie foarte consistentă – autonomia constă în acțiunile pe care robotul le face singur la începutul meciurilor, cu ajutorul senzorilor, camerelor -, la etapa regională de la Timișoara. Eu în echipă sunt un fel de mentor, eu îi formez pe copii, le dau mai departe ce am învățat eu”, spune Gabriel.

Ca în cazul tuturor echipelor, finanțarea este cel mai dificil pas și pentru ei.

„Fondurile sunt cea mai mare problemă. Experiența am căpătat-o în timp, am învățat cum merge totul, dar cel mai mult asta ne împiedică, fondurile, lipsa lor. În ultimul timp nu prea au mai mers nici firmele. Tema se schimbă de la un an la altul și trebuie să investești din nou”, spune Gabriel.

Și-ar dori să participe cu mai multe echipe, însă sunt limitați de aspectul material. Nu-și permit să construiască doi roboți. „Anul acesta ar fi trebuit să investim în alte piese. Ne e greu să mergem și cu una, din cauza lipsei de fonduri. Avem nevoie undeva la 20.000 euro, cu tot cu deplasări, cazări etc. să susținem un an cap-coadă. Reușim prin efortul personal și mai e și școala care ne susține”, a mai spus fostul elev.

În regiunea Sud-Vest Oltenia participă la FTC în total peste 30 de echipe, spun elevii. Fiecare dintre acestea trebuie să particope la minimum trei meet-uri pentru a acumula punctaj pentru faza regională. Din competiția regională merg mai departe, la faza națională, 12 echipe.

Competiția „Oltenia Sandstorm”, de vineri, 19 decembrie 2025, este prima organizată de roboticienii de la C.N. „Radu Greceanu” (echipele EngiNeerds și EngiNeerds Nextgen) la ei acasă. Au în schimb experiență în organizarea altor meet-uri alături de echipe din regiune.

„Este prima pe care o organizăm singuri, în Slatina. Anul trecut am făcut cu cei de la Craiova, având mai multă experiență ne-au tras după ei, am învățat, pentru că ăsta este scopul nostru, să învățăm tot timpul, să avansăm. Anul acesta încercăm să fim la înălțime. Obiectivul nostru este să ne calificăm cu ambele echipe la etapa națională”, a declarat profesorul coordonator al echipelor CNRG, Alin Dumbrăvescu.